Después de ocho meses, volvió la bandera al mástil mayor del Monumento

Fueron los ex combatientes de Malvinas quienes pusieron el dato sobre el tapete a partir de un posteo en Instagram que, inmediatamente, se viralizó. Allí, la entidad que los agrupa, detalló: "¿La enseña que Belgrano nos legó!"... Eso dice la Marcha a Mi Bandera, pero en el Monumento Nacional a la Bandera no está, desde octubre del año pasado. Solo se izó el último 27 de febrero (cuando el general Manuel Belgrano la enarboló por primera vez y pidió a sus soldados jurarle lealtad) y nunca más. Nos dicen que (el mástil) está en obra, pero no se está trabajando en estos momentos. Nos preocupa que nuestra enseña patria no flamee en el mástil mayor del mismísimo Monumento Nacional a la Bandera todos los días de todos los años, es algo que hay que preguntarse y tratar de resolver, a quien le corresponda y que nuestro mayor símbolo patrio no sea rehén de nadie".