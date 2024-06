Tras ocho meses de ausencia, este miércoles vuelve la bandera al mástil mayor del Monumento

Allí, la entidad que los agrupa, detalló: "¿La enseña que Belgrano nos legó!"... Eso dice la Marcha a Mi Bandera, pero en el Monumento Nacional a la Bandera no está, desde octubre del año pasado. Solo se izó el último 27 de febrero (cuando el general Manuel Belgrano la enarboló por primera vez y pidió a sus soldados jurarle lealtad) y nunca más. Nos dicen que (el mástil) está en obra, pero no se está trabajando en estos momentos. Nos preocupa que nuestra enseña patria no flamee en el mástil mayor del mismísimo Monumento Nacional a la Bandera todos los días de todos los años, es algo que hay que preguntarse y tratar de resolver, a quien le corresponda y que nuestro mayor símbolo patrio no sea rehén de nadie".

A partir de la repercusión del tema, que incluyó una publicación en La Capital, el intendente se ocupó personalmente de la cuestión. "Debido a las obras de remodelación del Monumento (actualmente paralizadas por falta de pago del gobierno nacional), hubo que quitar la bandera ya que el mástil quedó incluido. Por eso hicimos una gestión ante la empresa Dyscon atendiendo el pedido de los ex combatientes", sostuvo el jefe del Palacio de los Leones ante este diario.

La firma prestó colaboración por lo que este miércoles la bandera será nuevamente izada, a partir de la 8.15. "Vamos a recuperar la normalidad que tiene que tener esta ciudad", añadió Javkin.

El intendente también sostuvo que sigue insistiendo en el avance de las obras en conjunto con la administración provincial: "Continuamos con las gestiones a la espera de que finalicen".

Hace poco más de un mes, este medio dio cuenta de que el emblema de la ciudad deberá seguir esperando para su finalización. "Existen algunas versiones de que en mayo pagarían una parte de la deuda, pero no se llegará al 20 de junio con la finalización de las obras en el Monumento a la Bandera", confirmó una alta fuente de la empresa contratista a cargo de las tareas de rehabilitación que comenzaron hace un año y que se paralizaron a comienzos de 2024. Lo hecho está en un 40 por ciento, pero su concreción definitiva volvió a navegar en la incertidumbre.

Lo que amagó con ser un proyecto de ejecución en firme y con plazos claros para cumplirse volvió a quedar a mitad camino. Ocurrió desde 2015 a partir de que las diferentes administraciones nacionales no llegaron a cumplir el objetivo ansiado por muchos rosarinos: tener el principal emblema de la ciudad reparado y rehabilitado.

Un portavoz de Dyscon expresó, no obstante, que tenía conocimiento de que el Monumento estaba "entre las prioridades de continuación de obras" del gobierno nacional, lo que generó expectativa, aunque no hay certezas.

Algunos especulan con que, en el caso de que el próximo 20 de junio, Día de la Bandera, el presidente Javier Milei se haga presente en Rosario, se hagan los anuncios de finalización respectivos.