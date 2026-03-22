Nuevo aumento de la nafta en Rosario: por qué la súper trepa más que la premium

La escalada de la guerra en Medio Oriente, empujó el precio del petróleo y aceleró las subas de los combustibles en Argentina. En Rosario, la súper pasó de $1.769 a $1.844 el martes y este domingo ya cuesta $1.933

Los carteles en las estaciones de YPF de Rosario ya exhiben este domingo los nuevos precios.

La nafta volvió a aumentar este domingo en Rosario y en todo el país, apenas unos días después de la suba aplicada el martes pasado, y dejó una señal cada vez más clara en los surtidores: la súper está aumentando más que la premium. En las estaciones de YPF de la ciudad, la nafta súper había pasado el martes de $1.769 a $1.844 y este domingo volvió a escalar hasta $1.933 . La premium Infinia , en tanto, había subido de $1.960 a $2.017 y ahora llegó a $2.098 .

La nueva suba de la nafta en Rosario y en todo el país toma forma lejos de los surtidores. La escalada de la guerra en Medio Oriente, los ataques que afectaron infraestructuras clave en la región del Golfo y la tensión creciente en torno al estrecho de Ormuz, una vía central para el comercio energético global, disparan el precio internacional del petróleo y empujan una nueva cadena de aumentos en Argentina.

Con el barril de Brent por encima de los u$s110 y un mercado atravesado por la incertidumbre sobre el abastecimiento mundial de energía, el traslado a los surtidores empezó a acelerarse en los últimos días. En Rosario, esa presión ya se sintió dos veces en menos de una semana. El martes pasado, la nafta súper de YPF pasó de $1.769 a $1.844, mientras que la premium Infinia subió de $1.960 a $2.017. Y este domingo volvió a haber aumentos: la súper escaló a $1.933 y la Infinia trepó a $2.098.

La secuencia no sólo confirma un nuevo golpe al bolsillo. También deja otro dato fuerte: la nafta súper viene aumentando más que la premium . Entre el precio previo y el ajuste del martes, la súper subió $75, y entre el martes y este domingo sumó otros $89. En total, acumuló un alza de $164 en pocos días . La premium, en cambio, había aumentado $57 el martes y agregó $81 este domingo, con un incremento acumulado de $138 en el mismo lapso .

Estos eran los precios de las naftas que exhibían el martes pasado los carteles de las estaciones de servicio YPF de Rosario.

En ese contexto de fuerte suba del crudo a nivel internacional, impulsada por la guerra en Medio Oriente y el temor a una alteración más estructural de la oferta energética, los combustibles en Argentina ya acumulan incrementos de entre 13% y 16% desde que se intensificaron los enfrentamientos. Y, según estimaciones del sector, todavía podrían registrar nuevas subas de hasta cinco puntos porcentuales adicionales en las próximas semanas, aunque no de manera inmediata.

Cuánto aumentó la nafta en Rosario entre el martes y este domingo

Los números en Rosario permiten ver con claridad la velocidad que tomó la remarcación. En las estaciones de YPF, la nafta súper pasó el martes pasado de $1.769 a $1.844 y este domingo volvió a subir hasta $1.933. La premium Infinia, por su parte, pasó de $1.960 a $2.017 y luego avanzó hasta $2.098.

Eso significa que la súper tuvo dos aumentos consecutivos en muy pocos días: uno de $75 y otro de $89. La Infinia también registró dos ajustes, pero algo menores en términos absolutos: primero de $57 y luego de $81.

La diferencia no es menor porque marca una tendencia en un producto de consumo mucho más masivo. La nafta súper es la que carga la mayor parte de los automovilistas, por lo que cualquier variación más agresiva en ese segmento impacta de manera más directa y extendida.

Guerra en Medio Oriente: por qué se aceleró la suba de la nafta

El trasfondo de esta nueva escalada está en el mercado internacional del petróleo. En las últimas semanas, el aumento de los combustibles en Argentina comenzó a acelerarse a partir de la fuerte suba del crudo a nivel global, impulsada por la intensificación del conflicto en Medio Oriente.

La situación se agravó por las tensiones en torno al estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético mundial, y por los ataques en la región del Golfo, que afectaron infraestructuras estratégicas en países productores. Ese cuadro redujo las expectativas de oferta y cambió la percepción de los mercados: lo que podía leerse como un shock transitorio empezó a ser visto como un problema potencialmente más estructural.

Con ese telón de fondo, el barril de Brent superó los u$s110 en un escenario de alta volatilidad. Y esa suba del petróleo, inevitablemente, comenzó a trasladarse a los precios de la nafta y el gasoil en Argentina.

Aumento de combustibles en Argentina

La aceleración de los precios de los combustibles se dan en todo el país. Los precios de la nafta y el gasoil ya acumulan incrementos de entre 13% y 16% desde que se intensificaron los enfrentamientos en Medio Oriente.

Ese dato muestra que los ajustes en surtidores dejaron de ser aislados y empezaron a encadenarse al ritmo de la tensión internacional. Y el mercado no descarta nuevos movimientos. Según las estimaciones del sector, los combustibles podrían registrar nuevas subas de hasta cinco puntos porcentuales adicionales en las próximas semanas, aunque no de manera inmediata.

Por qué sube más la nafta súper que la premium

Uno de los rasgos más notorios de los últimos aumentos de combustibles es que la nafta súper está subiendo más que la premium. Según trascendió, ese comportamiento responde a una estrategia de las petroleras para reducir la brecha de precios entre ambas variantes y "corregir un atraso acumulado" que venía afectando sobre todo al combustible de mayor consumo.

Según las petroleras, la súper venía con un mayor atraso relativo frente a los costos reales y frente a la inflación, por lo que ahora necesita ajustes más bruscos para igualar rentabilidad. En paralelo, las empresas buscan reordenar su esquema de precios y equiparar los porcentajes de aumento entre los distintos productos.

También hay una razón comercial concreta. Las petroleras apuntan a mejorar sus márgenes sobre el combustible de mayor salida. Y en ese punto la súper ocupa un lugar central, porque es el producto que más consume el público masivo.

Según la información incluida en el material base, las subas de la súper superaron el 12% en marzo, frente al 7% u 8% de la premium. Esa diferencia ayuda a explicar por qué el reacomodamiento se siente con más fuerza sobre el producto más demandado.

Qué dicen YPF y los especialistas sobre los nuevos aumentos

Desde YPF señalaron que intentarán “amortiguar” los aumentos, aunque el margen para hacerlo es limitado frente a la dinámica internacional.

La evolución de los precios también depende de lo que hagan otras petroleras, como Shell, Axion y Puma, en un mercado que funciona bajo criterios de competencia. El comportamiento de esas empresas será clave para ver cómo se acomoda esta nueva ronda de aumentos.

En paralelo, especialistas del sector energético advierten que si los precios internacionales se mantienen en los niveles actuales, el traslado a surtidores será inevitable. En esa línea, el exsecretario de Energía Daniel Montamat sostuvo que los nuevos reajustes resultan prácticamente seguros en este contexto.

La brecha con los precios internacionales

A la tensión global se suma otro elemento que empuja los aumentos en Argentina: según las petroleras, el mercado local todavía no refleja completamente el nivel de precios internacionales.

Según estimaciones del sector, cuando el barril se ubicaba en torno a los u$s87-88, los combustibles en el país ya se encontraban por debajo de la paridad de importación: alrededor de 6% en naftas y hasta 16% en gasoil. Con valores actuales más elevados, esa brecha tiende a ampliarse.

Ese desfasaje agrega presión sobre los surtidores y alimenta la expectativa de nuevas correcciones. En ese esquema, la nafta súper aparece como el producto más expuesto a una recomposición más agresiva, tanto por el atraso relativo que arrastraba como por su peso dentro del consumo total.