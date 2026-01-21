La Capital | La Ciudad | Rosario

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?

El costo de la construcción en el Gran Rosario cerró diciembre de 2025 en $850.000 el metro cuadrado, según el Ipec. Materiales que suben, otros estables.

21 de enero 2026
El costo de construir una vivienda en Rosario volvió a subir y cerró 2025 con un incremento interanual. De acuerdo al informe del Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec), el metro cuadrado de la construcción en el Gran Rosario alcanzó en diciembre los $851.568, con una suba acumulada de $138.901 respecto de diciembre de 2024, cuando se ubicaba en $712.667.

Con estos valores, construir una vivienda unifamiliar tipo de 69,5 metros cuadrados —la referencia técnica que utiliza el organismo— demanda una inversión cercana a los $60 millones, sin contemplar el costo del terreno, que queda por fuera del cálculo oficial.

Cómo evolucionó el costo

El informe detalla que el valor del metro cuadrado mostró una tendencia sostenida al alza durante todo el año. El acumulado registra un nivel general del 19,5%, mientras que materiales un 22,8% (con impermeabilizaciones, revoques finos y cementos como lo que más aumentó), la mano de obra un 16%, y gastos generales 18,6% (cartel de obra).

En diciembre de 2025, el nivel general del costo de la construcción en el Gran Rosario registró un aumento mensual del 1,2%, impulsado principalmente por el encarecimiento de los materiales (+1,2 %), la mano de obra (+1,3 %) y, en menor medida, los gastos generales (+0,4 %).

Cuánto cuesta hoy construir una casa de 70 m²

El IPEC calcula el costo del metro cuadrado en base a una vivienda unifamiliar estándar de 69,5 m², compuesta por 65,64 m² cubiertos y 3,86 m² semicubiertos. Con el valor vigente en diciembre de 2025, el costo estimado es el siguiente:

  • Metro cuadrado: $851.568

  • Vivienda tipo (69,5 m²): aproximadamente $59.600.000

El cálculo incluye materiales, mano de obra, gastos generales e IVA, ya que se trata de una obra realizada por un particular como consumidor final. No se incluye el precio del terreno ni eventuales costos financieros.

Un indicador clave para el sector

El Costo de la Construcción es un indicador de corto plazo que permite estimar el valor promedio mensual de edificar una vivienda tipo en los aglomerados Gran Santa Fe y Gran Rosario. El informe se publica de manera periódica y se ha convertido en una referencia central para desarrolladores, particulares y profesionales del sector.

CCSF-1225

