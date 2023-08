¿Cuándo es necesario hacer la primera consulta ginecológica?

“Siempre está bueno que no venga obligada”, reflexiona Mariela Giraudo, y agrega: “En ocasiones las mamás, que son las que más interés muestran, traen a sus hijas que no quieren saber nada. Si bien en la primera consulta no se hace un examen clínico (salvo una necesidad puntual), sino que es más bien una charla, si la paciente no está a gusto no sirve de mucho”.