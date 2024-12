Crónica de otro día agitado en Pami Rosario por el recorte de medicamentos a los jubilados

Jubilados en apuros por los medicamentos

"No, mi amor. Con la jubilación que tengo es imposible poder comprar la medicación que tomo. No llego ni a los 380 mil pesos de jubilación", aclara, amable y amorosa, Mónica. Fue ama de casa, ahora es jubilada y padece osteoporosis desde hace una década. Por esa razón es que camina con la ayuda de un bastón canadiense, aunque aclara que debería utilizar otro más. Pero revela que como tiene cortado un tendón del manguito rotador, no puede utilizarlo para no sobrecargar más peso.