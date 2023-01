Puerto Rosario: un despedido se encadenó para reclamar reincorporaciones

El conflicto en el Puerto de Rosario parece lejos de resolverse. Uno de los empleados que figura en la lista de despedidos se encadenó este jueves a la mañana al portón de acceso a la terminal y amenazaba con prenderse fuego si la empresa no daba marcha atrás con las cesantías. La situación motivó un operativo en la zona, con la intervención de personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies), de la policía provincial, de Bomberos Zapadores y también dos negociadores de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE).

Los cinco restantes fueron despedidos con causa. TPR argumentó en su momento que se trataba de personas que tenían causas judiciales abiertas por hechos de violencia. De todos modos, y mediante negociaciones con el Sindicato Unidos Portuarios de Argentina (Supa) se acordó con el avance de las negociaciones el pago de indemnizaciones para los cinco. Pero un grupo afiliados al Supa rechazó ese acuerdo y exigió al secretario general del gremio, César Aybar, la reincorporación de todos los empleados. “Todos adentro o nada”, fue el pedido que hicieron desde ese grupo y las negociaciones para destrabar el conflicto se estancaron.

portuario encadenado01.jpg Foto: Francisco Guillén / La Capital

Uno de esos trabajadores despedidos que no fue reincorporado tomó la decisión de llevar adelante por su cuenta una protesta por fuera de las negociaciones oficiales. Este jueves por la mañana, sentado en una reposera, se encadenó al portón de acceso al TPR ubicado en Belgrano entre Pellegrini y 27 de Febrero y munido de una botella de plástico con combustible amenazó con prenderse fuego.

El portuario pidió que la patronal explique los motivos por los cuales fueron cesanteados y le pidió al gobernador Omar Perotti “que se haga cargo” del puerto. “Estoy cansado de la situación que estamos viviendo. Estoy desde los 18 años en el puerto y tengo 42, y estoy harto de la injusticia. Quiero que los empresarios nos citen a los 5 compañeros a dialogar y nos digan porqué nos despidieron”, dijo a LT8.

“Lo mismo le pido al gobernador, que se haga cargo del puerto. Nosotros sabemos lo que pasa acá dentro. No sea cosa que prendamos el ventilador y no quede nadie. Cuando fuimos al Supa a plantear esto nos encontramos con gente ajena al gremio, no afiliada, que nos quisieron correr”, agregó.

portuario encadenado03.jpg Foto: Francisco Guillén / La Capital

Cuando le pidieron más detalles, el empleado portuario respondió: “Vayan a preguntarle a Aybar. El sabe bien las cosas. Que ponga lo que tiene que poner y metan a las 600 familias adentro. Dejó a 600 familias afuera en el medio de una negociación donde la empresa quiere más años de concesión. Queremos que nos llame nuestro patrón a dialogar. Si yo tengo causa penal, que me eche con causa, pero quiero que me muestren los papeles”.