Conflicto de los portuarios:  hoy cortaron el tránsito frente al gremio

El conflicto en el puerto de Rosario no afloja, a pesar de dictarse la semana pasada la conciliación obligatoria. Es que la empresa se niega a reincorporar a cinco trabajadores que fueron despedidos con causas y un grupo de afiliados al Sindicato Unido de Portuarios Argentinos le exige al gremio que esas personas no sean dejadas cesantes. Y por ese motivo, cortaron el tránsito este lunes a la mañana en Pellegrini y Juan Manuel de Rosas y se concentraron frente a la sede del gremio donde pretendían reunirse con el secretario general, César Aybar.

En declaraciones a LT8, Ariel, uno de los voceros del grupo que fue a pedir explicaciones al gremio, resumió la posición de la movida frente al sindicato: "Queremos que nuestros representantes nos digan cómo seguirá esta lucha porque la empresa no quiere dar marcha atrás con los despidos. No queremos abandonar a esos compañeros. Y le venimos a pedir a los dirigentes que no dejen a los muchachos que fueron despedidos, y hacemos responsable de nuestra seguridad al secretario general César Aybar, porque hubo amenazas a los compañeros y no estamos dispuestos a tolerar esto que es una reforma laboral".

portuarios03.jpg Foto: Francisco Guillén / La Capital

"Esta movida fue espontánea. Nos organizamos esta mañana. Venimos a buscar una respuesta por parte del gremio y nos desayunamos con 50 patovicas dentro del sindicato. Es algo patético porque veníamos a pedir explicaciones. El conflicto continúa y hacemos al gobierno provincial para que se haga cargo de esta situación. Estuvimos 24 y 31 de diciembre sin darles nada a nuestros hijos. Seguimos sin cobrar y vamos a seguir hasta que estemos todos adentro", agregó.

La respuesta del Supa Rosario

Por su parte, Aybar, secretario general del Supa Rosario, aseguró que en ese grupo que se agolpaba desde esta mañana temprano frente a la sede gremial tenía toda la intención de ingresar de forma violenta en la sede gremial. “Hoy un grupo de compañeros intentó ingresar por la fuerza. Incluso se arrojaron piedras contra las ventanas. Yo puedo entender que los trabajadores estén desesperados porque no están cobrando sus sueldos, pero no podemos permitir que nos gane la violencia y que suceda lo que sucedió hoy”, afirmó.

>> Leer más: Dictaron la conciliación obligatoria en el conflicto del puerto de Rosario

El dirigente aseguró que algunos de esos trabajadores pudieron reunirse con él en la sede del gremio. “Yo siempre he recibido a todo el mundo. Hemos hablado siempre y hemos atendido todas las inquietudes. Hoy pudieron ingresar y pudimos hablar. Les hemos explicado que de los 25 trabajadores que estaban despedidos, 20 serán reincorporados y cinco quedarán afuera porque fueron despedidos con causa”, aclaró Aybar.

portuarios02.jpg Foto: Francisco Guillén / La Capital

El representante local del Supa explicó que esa situación con los despedidos “se expuso en la última audiencia que se hizo en el Ministerio de Trabajo de la Nación. La propia ministra Kelly Olmos también planteó que no existía la posibilidad de reincorporación porque fueron despedidos con causas”.

Aclaró que, “más allá de eso, el sindicato logró que a los cinco despedidos se les pagara toda la indemnización de ley como corresponde. Incluso se les reconocerá también los años de antigüedad que tuvieron como trabajadores eventuales. También se les consiguió un año de fondo de desempleo, un año de obra social y un año de capacitación por parte del Ministerio para poder ser reubicados en otros lugares. En otras palabras, logramos que compañeros que fueron despedidos con causa pudieran tener estos beneficios para no quedar con una mano atrás y otra adelante”.

portuarios01.jpg Foto: Francisco Guillén / La Capital