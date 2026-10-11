Con una propuesta de "lujo accesible" los bazares chinos cambian la fisonomía de las vidrieras en el centro rosarino

En días se sumará Stylo, donde fue el icónico local de la librería Técnica. Los bazares chinos van por más, con un espaldarazo del embajador

Surtidas, iluminadas, coloridas y con objetos de utilidad reconocida u ornamentales. Las vidrieras de los nuevos bazares chinos vienen cambiando el perfil del microcentro rosarino, al que dentro de dos semanas se sumará Stylo, donde hasta septiembre fue el icónico local de la librería Técnica, en Córdoba 981.

No es la única inauguración en puerta de los bazares chinos que se explican a sí mismos como lugares de lujo accesible: precio bajos y calidad, dejando atrás a sus modestos antecesores de Todo x 2 pesos. Si bien cristalizan un proceso que comenzó con el siglo, ubican el auge actual a la agenda que dejó la visita del embajador de China en Argentina, Wang Wei, cuando visitó Rosario en enero 2026.

De los gatitos dorados de la suerte de fines de los ´90 a tecnología de punta y autos eléctricos, China consolidó su comercio exterior en un proceso de años, que se espeja en Rosario y dentro del cual los bazares/multirrubros se afianzan en tanto unidad de negocio con características propias. Volumen, rotación y precios accesibles ocupando estratégicamente megaespacios en centros urbanos, con miles de artículos ofrecidos en góndolas que parecen infinitas y el rostro supervisor y sonriente de los dueños del lugar.

Un círculo imaginario de unas diez cuadras a partir del cruce de las peatonales Córdoba y San Martín concentra la mayor oferta de bazares/multirrubros, a los que en las próximas semanas se sumará Stylo, Córdoba 981, local de por medio de otro bazar de reciente apertura y del mismo grupo empresario, según confirman desde la ex-Llibrería Técnica. También en breve inaugurará como bazar chino el megalocal de Mitre al 700, el el microcentro, y habrá novedades con una nueva apuesta del Grupo Chen, que para diciembre espera abrir puertas en Circunvalación y Sorrento.

>>Leer más: Adiós a la Librería Técnica: cerró el comercio de referencia para estudiantes universitarios y escuelas

En el círculo ilusorio, barriendo con un radio también imaginado y en el sentido del reloj, partiendo de Córdoba y San Martín, movió fichas la marca Mall China, del Grupo Ni, que lidera Youying Ni que, con el vernáculo nombre de Julio, diversificó su propuesta (ex-Falabella) con cien metros de distancia, por Rioja, en las esquinas de San Martín y Sarmiento. A ellos se suma el bazar que ocupa dos locales contiguos en San Martín al 900.

En Rioja 1160 está la Gran Vasija, uno de los bazares del Grupo Chen, que encabeza Shengfu Chen y que completa el rubro céntrico con Todo Plas, San Juan y San Martín, ya que a esta empresa también pertenece Todo Chen, (ex-Micropack) que combina supermercado y bazar en Avellaneda 441 y Arijón 565.

El trayecto imaginado lleva a ZZ con dos direcciones, Entre Rios 846 y Mitre 765. Regresando por Córdoba, al 1200 destaca la presencia de DD2 y en Sarmiento 947, se encuentra XT Regalos. Pero el rubro también se va extendiendo al macrocentro, como Guan Chic, en Pasco y Mitre, además de Minishopping, en avenida Pellegrini 1455 y Casa Ganga, ubicada en Mendoza 2944. Si es por densidad, el microcentro concentra por ahora el mayor número de bazares/multirrubros, una tendencia que fue prologada, años atrás, por la radicación de supermercados y autoservicios en los barrios rosarinos y que permitió acuñar la famosa frase “voy hasta el chino de la cuadra”.

>>Leer más: Barrio Chino en Rosario: los lugares donde se analiza instalar la propuesta

Los nuevos vientos

“En mi opinión China viene con el concepto de lujo accesible, productos de calidad a buen precio y con eso está ganando mercado en Latinoamérica. Y al haber más estabilidad, Argentina es un país que los atrae”, responde Luciano, uno de los “chicos Di Santo”, como refieren en el ambiente de consultas sobre el tema y en respuesta a opiniones que ligan la intervención estatal en origen al boom de la expansión a escala. Desde la transferencia comercial del ahora ex-Micropack al grupo Chen, Di Santo es artífice de vínculos y relaciones de los empresarios orientales, en suelo rosarino y la región.

“Una especie de sherpa”, dice a La Capital, y festeja la alusión a los guías nepaleses y los andinistas. Y comenta que los principales grupos empresarios entre los nueve identificados en la recorrida imaginaria están en Rosario desde 1999 y 2000, fechas del desembarco en las vidrieras del gatito talismán. Por eso, los nuevos vientos en los negocios encuentra a sus descendientes edades que oscilan entre entre los 40 y los 50 años. La actividad comercial de esas décadas cuajó en la Cámara de Autoservicios y Supermercados de Residentes Chinos (Casrech), presidida por Chen Xunchun, “con la que me relaciono”, explica Di Santo, y dice que tiene contacto con casi todos los grupos que operan a nivel local, que en su mayoría provienen de la provincia de Fujian.

Gastronomía, supermercados y bazares

“En los primeros años los emprendimientos chinos se orientaron a la gastronomía, como Las Tinajas (enfrente, sobre Pellegrini, estaba Petra), después supermercados en los barrios y ahora bazares y automóviles que ya representan un importante porcentaje en patentamiento, la punta de lanza de la nueva entrada es el lujo accesible, buenos productos a buenos precios”, comenta, y no pasa por alto el viento de cola que representa la apertura de la importación.

>>Leer más: Ola de inversiones desde China: un mapeo de los jugadores que ganan terreno en Rosario

“Es la nueva tendencia y si hay bazares es porque la gente compra, ofrecen miles de productos, pero no es algo nuevo, en la sociedad argentina ya existe la cultura asiática, hay mucha aceptación por parte de los rosarinos, en la cuenta del proyecto de Barrio Chino, tenemos 85 mil seguidores”, explica.

Además, señala un dato de peso en la conformación del precio de los productos: “las fábricas en China son de familiares de quien está operando acá, que a veces son los mismos dueños de las fábricas, entonces hay una sinergia muy grande”, destaca. Y agrega que hasta ahora los resultados son satisfactorios. Desde ferretería sencilla a cosméticos, vajillas, valijas y bolsos, muebles de interior, artículos ornamentales, relojes, envases y bijouterie, como es imposible enumerar tal vez ayude un rango: de ositos a anteojos con cámara.

Para Di Santo, hay “un dato fuerte, el auge de los comercios se da luego de la visita a Rosario, del embajador chino en Argentina, Wang Wei, el pasado mes de enero, eso hizo que empresarios chinos del exterior y rosarinos, decidan apostar en la ciudad y en Argentina”. Los medios locales reflejaron el encuentro del que participó el gobernador Maximiliano Pullaro, en dos jornadas donde talló la vinculación empresaria.

Vidrieras en metamorfosis

Las últimas señales antes del naufragio fueron los carteles con ofertas de hasta el 50 por ciento en los textos, explica Flavio Cabral, portavoz del cierre de la librería Técnica. “Cerró la librería y en su lugar habrá un bazar chino que se llama Stylo, abre en los próximos 20 días, local por medio de otro bazar, creo que trae alguna otras novedades”, comenta. Y descorre el cierre del comercio de 55 años de los factores actuales.

>>Leer más: Luciano Di Santo: de Micropack al ambicioso proyecto del Barrio Chino en Rosario

“Los libreros somos los últimos en entrar a la fiesta pero los primeros en irnos. Siempre ha pasado así. El libro viene sufriendo crisis tras crisis por varios factores y no de ahora”, enfatiza. Y ubica el año 2013, con el cierre de la importación de libros, al principio del fin, “éramos los que más vendíamos en la ciudad, los libros técnicos de ciencias duras, que en un 95 por ciento siempre fueron importados, representaban el 35 por ciento de nuestras operaciones”.

Además, a la desaparición del libro importado universitario Cabral suma la crisis del libro de texto y el hecho de que las editoriales comenzaron a vender en directo a las escuelas. “Eran el 15 por ciento de nuestras operaciones, es decir que la librería Técnica sufrió en el transcurso de siete años, antes de este momento, antes de la pandemia, un recorte del 45 por ciento de sus operaciones. En el transcurso de siete años nos quedamos con la mitad del negocio”, analiza. Y contextualiza con otros factores como libros electrónicos, compras online y “la decadencia de la educación, sumados todos esos factores, confluyebn en la crisis del libro”, sintetiza, para dar cuenta del contraluz en el consumo, que va transformando las vidrieras, algunas históricas, como la que cierra el círculo imaginario.