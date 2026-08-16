La Capital | Información General | Terremoto

Murió la madre del bebé rescatado de los escombros tras el terremoto en Cali

El pequeño y su padre habían sido recuperados con vida de entre los escombros el pasado lunes. Hoy se confirmó el fallecimiento de la madre

16 de agosto 2026 · 23:01hs
Google Seguir a La Capital en Google
Murió la madre del bebé rescatado de los escombros tras el terremoto en Cali

Un bebé de tres meses llamado Salomón fue rescatado con vida de entre los escombros del edificio de Torres del Limonar, en Cali, el pasado lunes 10, el mismo día que ocurrió el terremoto de Colombia de magnitud 7,4. Junto al pequeño rescataron a su padre, Juan David Gómez, quien aportó información sobre dónde podría estar atrapada su esposa y madre del bebé, Valentina Vanegas Galiano. Este domingo se confirmó la muerte de la mujer de 29 años y también el fallecimiento de su hermano, Juan Esteban.

La mejor amiga de Valentina, Alejandra Montoya, contó sobre la búsqueda desesperada por encontrar a la mujer y confirmó el deceso.

>> Leer más: "El terremoto me persigue": sufrieron el sismo de Venezuela y ahora el de Colombia

Amigos y compañeros de trabajo de Valentina se habían sumado a la búsqueda. Entre ellos había arquitectos, ingenieros y trabajadores de construcción que la conocían, quienes ayudaron a los equipos de emergencia a remover los escombros.

El esposo de Valentina dijo que ella estaba unos 3 o 4 metros adelante de él, un poco más cerca de la puerta. "Por lo cual ella quedó dentro de la infraestructura y ha sido muy difícil encontrarla”, sostuvo Montoya.

En las primeras 12 horas después del terremoto, más de veinte personas fueron rescatadas con vida de Torres del Limonar. Los rescates continuaron durante los días siguientes pero no encontraron a Valentina. Hasta que este domingo se confirmó su fallecimiento.

“Desde lo más profundo de mi corazón quiero agradecer a todas las personas que me escucharon, me acompañaron y me ayudaron a encontrar a mi Valentina. Se me fue mi alma gemela, mi pedacito de cielo en la tierra”, escribió Juan Esteban en redes sociales.

El día que Cali tembló, los cinco pisos de la Torre del Limonar se desplomaron. Brian Osorio Zuluaga pasó con su moto y vio el edificio derrumbado, por lo que se acercó a colaborar en el rescate de una chica. Hasta que escuchó un susurro y pidió silencio.

“Sí, aquí estoy. Estoy con un bebé”, le respondió la voz de un hombre. Era Juan David Gómez con su hijo, Salomón. Osorio y otras seis personas lograron retirar pesadas piezas de escombros y pudieron ver la cabeza del bebé. “Ahí se puede observar la cabecita del bebé, que estaba como moradito porque no podía respirar”, contó.

Y añadió: “Ya cuando fuimos sacando el escombro, el niño comenzó a llorar, a respirar”. Luego los bomberos también sacaron al padre. Debieron trabajar seis días para encontrar los restos de Valentina y su hermano.

El sismo del pasado lunes, que tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, departamento del Chocó, registraba hasta este domingo un balance provisional de 289 muertos, 4.187 heridos y 143 personas de las que aún no se tiene rastro, según precisó el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.

Noticias relacionadas
El terremoto en Colombia dejó al menos 224 muertos e importantes destrozos.

Los videos más impactantes del trágico terremoto que sacudió a Colombia

el cinturon de fuego del pacifico, donde ocurre la mayoria de los terremotos

El Cinturón de Fuego del Pacífico, donde ocurre la mayoría de los terremotos

El terremoto en Colombia dejó al menos 224 muertos e importantes destrozos.

Los videos más impactantes del trágico terremoto que sacudió a Colombia

La tareas de rescate se mantienen tras el fuerte terremoto en Colombia.

Terremoto en Colombia: al menos 224 muertos y continúa el rescate

Ver comentarios

Las más leídas

Qué traen los camalotes que llegan a las costas de Rosario en plena crecida

Qué traen los camalotes que llegan a las costas de Rosario en plena crecida

Estafas: una nueva forma de hackear WhatsApp hace pie en Rosario

Estafas: una nueva forma de hackear WhatsApp hace pie en Rosario

El Quini 6 tuvo un solo ganador, que se lleva 7.650 millones de pesos

El Quini 6 tuvo un solo ganador, que se lleva 7.650 millones de pesos

Sorpresa: hallan bajo tierra vestigios del antiguo Mercado Norte en pleno centro de Rosario

Sorpresa: hallan bajo tierra vestigios del antiguo Mercado Norte en pleno centro de Rosario

Lo último

En Central hubo una apuesta redonda de Almirón: golazo de un jugador con presente y futuro

En Central hubo una apuesta redonda de Almirón: golazo de un jugador con presente y futuro

Jorge Almirón tras la gran victoria: Hubo mucha seriedad y compromiso por la camiseta

Jorge Almirón tras la gran victoria: "Hubo mucha seriedad y compromiso por la camiseta"

El tiempo en Rosario: lunes con mucho viento y posibilidades de tormenta

El tiempo en Rosario: lunes con mucho viento y posibilidades de tormenta

Sorpresa: hallan bajo tierra vestigios del antiguo Mercado Norte en pleno centro de Rosario

Los trabajos de remodelación de la Plaza de la Cooperación dejaron al descubierto una serie de cámaras y túneles subterráneos
Sorpresa: hallan bajo tierra vestigios del antiguo Mercado Norte en pleno centro de Rosario
Centralito le ganó a Barracas con un golazo y llega afilado a la Copa

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Centralito le ganó a Barracas con un golazo y llega afilado a la Copa

Festival ReDi: 50 mil personas celebraron el Día de las Infancias en Rosario
La Ciudad

Festival ReDi: 50 mil personas celebraron el Día de las Infancias en Rosario

Un juez planteó que la ley de baja de imputabilidad no tiene directivas en Santa Fe

Por Claudio Berón
Policiales

Un juez planteó que la ley de baja de imputabilidad no tiene directivas en Santa Fe

El Quini 6 tuvo un solo ganador, que se lleva 7.650 millones de pesos
Información General

El Quini 6 tuvo un solo ganador, que se lleva 7.650 millones de pesos

Fentanilo contaminado: una falla técnica de 5 segundos habría provocado la tragedia
Información General

Fentanilo contaminado: una falla técnica de 5 segundos habría provocado la tragedia

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Qué traen los camalotes que llegan a las costas de Rosario en plena crecida

Qué traen los camalotes que llegan a las costas de Rosario en plena crecida

Estafas: una nueva forma de hackear WhatsApp hace pie en Rosario

Estafas: una nueva forma de hackear WhatsApp hace pie en Rosario

El Quini 6 tuvo un solo ganador, que se lleva 7.650 millones de pesos

El Quini 6 tuvo un solo ganador, que se lleva 7.650 millones de pesos

Sorpresa: hallan bajo tierra vestigios del antiguo Mercado Norte en pleno centro de Rosario

Sorpresa: hallan bajo tierra vestigios del antiguo Mercado Norte en pleno centro de Rosario

Il Piccolo Navío: los secretos de un restaurante familiar que sobrevive a todas las mareas

Il Piccolo Navío: los secretos de un restaurante familiar que sobrevive a todas las mareas

Ovación
Jorge Almirón tras la gran victoria: Hubo mucha seriedad y compromiso por la camiseta
Ovación

Jorge Almirón tras la gran victoria: "Hubo mucha seriedad y compromiso por la camiseta"

Jorge Almirón tras la gran victoria: Hubo mucha seriedad y compromiso por la camiseta

Jorge Almirón tras la gran victoria: "Hubo mucha seriedad y compromiso por la camiseta"

El uno por uno de Central: Alan Rodríguez se llevó todos los flashes con un golazo

El uno por uno de Central: Alan Rodríguez se llevó todos los flashes con un golazo

Centralito le ganó a Barracas con un golazo y llega afilado a la Copa

Centralito le ganó a Barracas con un golazo y llega afilado a la Copa

Policiales
Un juez planteó que la ley de baja de imputabilidad no tiene directivas en Santa Fe

Por Claudio Berón
Policiales

Un juez planteó que la ley de baja de imputabilidad no tiene directivas en Santa Fe

Denuncia de abuso en la escuela del Servicio Penitenciario de Santa Fe: cómo fue el ataque

Denuncia de abuso en la escuela del Servicio Penitenciario de Santa Fe: cómo fue el ataque

Condenan a expolicías bonaerenses acusados de extorsionar al clan narco de los Loza

Condenan a expolicías bonaerenses acusados de extorsionar al clan narco de los Loza

Investigado por homicidio, detenido en control vehicular en la zona de la Terminal

Investigado por homicidio, detenido en control vehicular en la zona de la Terminal

La Ciudad
Festival ReDi: 50 mil personas celebraron el Día de las Infancias en Rosario
La Ciudad

Festival ReDi: 50 mil personas celebraron el Día de las Infancias en Rosario

Sorpresa: hallan bajo tierra vestigios del antiguo Mercado Norte en pleno centro de Rosario

Sorpresa: hallan bajo tierra vestigios del antiguo Mercado Norte en pleno centro de Rosario

Crack Bang Boom: el tradicional desfile cosplay le puso color al cierre del festival de historieta

Crack Bang Boom: el tradicional desfile cosplay le puso color al cierre del festival de historieta

Planazo de domingo: qué se puede hacer en Rosario para el Día del Niño

Planazo de domingo: qué se puede hacer en Rosario para el Día del Niño

El mal estado de la autopista a Córdoba obliga a camiones a ir por la izquierda

Por Fermín Sanchez Duque
La Región

El mal estado de la autopista a Córdoba obliga a camiones a ir por la izquierda

La zurda de Facundo Guch, la llave de una victoria necesitada de Newells

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

La zurda de Facundo Guch, la llave de una victoria necesitada de Newell's

El uno por uno leproso: Walter Mazzantti, el punto más alto ante Riestra

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

El uno por uno leproso: Walter Mazzantti, el punto más alto ante Riestra

Rosario y el orgullo de contar con dos campeonas nacionales de atletismo

Por Matías Petisce
Ovación

Rosario y el orgullo de contar con dos campeonas nacionales de atletismo

El gremio de conductores navales advirtió sobre la pérdida de soberanía
Economía

El gremio de conductores navales advirtió sobre la "pérdida de soberanía"

Créditos en dólares: dudan que la flexibilización mejore la demanda de dinero
Economía

Créditos en dólares: dudan que la flexibilización mejore la demanda de dinero

No descartan una fórmula conjunta entre el PRO y LLA en provincia de Buenos Aires
Política

No descartan una fórmula conjunta entre el PRO y LLA en provincia de Buenos Aires

Investigado por homicidio, detenido en control vehicular en la zona de la Terminal
Policiales

Investigado por homicidio, detenido en control vehicular en la zona de la Terminal

Alquileres: inquilinos aseguran que la nueva ley va a profundizar la crisis
La Ciudad

Alquileres: inquilinos aseguran que la nueva ley "va a profundizar la crisis"

El presidente Milei volverá a presentar el presupuesto en el Congreso
Política

El presidente Milei volverá a presentar el presupuesto en el Congreso

San Lorenzo: una pareja fue detenida con decenas de envoltorios con cocaína
Policiales

San Lorenzo: una pareja fue detenida con decenas de envoltorios con cocaína