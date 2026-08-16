Murió la madre del bebé rescatado de los escombros tras el terremoto en Cali

El pequeño y su padre habían sido recuperados con vida de entre los escombros el pasado lunes. Hoy se confirmó el fallecimiento de la madre

Un bebé de tres meses llamado Salomón fue rescatado con vida de entre los escombros del edificio de Torres del Limonar, en Cali, el pasado lunes 10, el mismo día que ocurrió el terremoto de Colombia de magnitud 7,4. Junto al pequeño rescataron a su padre, Juan David Gómez, quien aportó información sobre dónde podría estar atrapada su esposa y madre del bebé, Valentina Vanegas Galiano. Este domingo se confirmó la muerte de la mujer de 29 años y también el fallecimiento de su hermano, Juan Esteban.

La mejor amiga de Valentina, Alejandra Montoya, contó sobre la búsqueda desesperada por encontrar a la mujer y confirmó el deceso.

Amigos y compañeros de trabajo de Valentina se habían sumado a la búsqueda. Entre ellos había arquitectos, ingenieros y trabajadores de construcción que la conocían, quienes ayudaron a los equipos de emergencia a remover los escombros.

El esposo de Valentina dijo que ella estaba unos 3 o 4 metros adelante de él, un poco más cerca de la puerta. "Por lo cual ella quedó dentro de la infraestructura y ha sido muy difícil encontrarla”, sostuvo Montoya.

En las primeras 12 horas después del terremoto, más de veinte personas fueron rescatadas con vida de Torres del Limonar. Los rescates continuaron durante los días siguientes pero no encontraron a Valentina. Hasta que este domingo se confirmó su fallecimiento.

“Desde lo más profundo de mi corazón quiero agradecer a todas las personas que me escucharon, me acompañaron y me ayudaron a encontrar a mi Valentina. Se me fue mi alma gemela, mi pedacito de cielo en la tierra”, escribió Juan Esteban en redes sociales.

El día que Cali tembló, los cinco pisos de la Torre del Limonar se desplomaron. Brian Osorio Zuluaga pasó con su moto y vio el edificio derrumbado, por lo que se acercó a colaborar en el rescate de una chica. Hasta que escuchó un susurro y pidió silencio.

“Sí, aquí estoy. Estoy con un bebé”, le respondió la voz de un hombre. Era Juan David Gómez con su hijo, Salomón. Osorio y otras seis personas lograron retirar pesadas piezas de escombros y pudieron ver la cabeza del bebé. “Ahí se puede observar la cabecita del bebé, que estaba como moradito porque no podía respirar”, contó.

#Colombia se vuelca a las calles en un intento por rescatar a las cientos de personas atrapadas entre los escombros



Hasta el momento suman más de 100 personas fallecidas



Así lograron rescatar a un bebé de entre las ruinas de un hospital pic.twitter.com/N6R1GRwkHn — Alicia Salgado (@AliciaSalgadoMX) August 10, 2026

Y añadió: “Ya cuando fuimos sacando el escombro, el niño comenzó a llorar, a respirar”. Luego los bomberos también sacaron al padre. Debieron trabajar seis días para encontrar los restos de Valentina y su hermano.

El sismo del pasado lunes, que tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, departamento del Chocó, registraba hasta este domingo un balance provisional de 289 muertos, 4.187 heridos y 143 personas de las que aún no se tiene rastro, según precisó el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.