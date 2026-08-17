La víctima hacía senderismo en el volcán más grande de Europa tras un período de intensa actividad

Un turista estadounidense murió tras ser alcanzado por un rayo en el monte Etna, en Sicilia, cuando hacía senderismo en el volcán más grande de Europa tras un período de intensa actividad.

El hombre, de 29 años y procedente de Kansas, fue rescatado en helicóptero después que el rayo lo impactara en la noche del domingo en un área expuesta y árida. Fue encontrado a unos 1.400 metros en la zona de Rocca Capra. Posteriormente, personal médico certificó su muerte.

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Las autoridades cerraron zonas de la ladera del volcán a los excursionistas debido a la prolongada actividad del Etna, pero se desconoce si la víctima se encontraba en una de esas zonas.

Autoridades italianas señalaron que, en las últimas décadas, más personas han muerto en el Etna por rayos que por actividad volcánica. Los últimos fallecimientos relacionados con erupciones ocurrieron en 1987.

El vulcanólogo Salvatore Caffo, exdirector del Parque del Etna, advirtió al turismo que "la curiosidad es legítima, no la imprudencia".

"Demasiada gente se acerca a la lava, debemos respetar las normas", expresó.

Intensa actividad

El Etna registró en las últimas horas una nueva fase de intensa actividad explosiva en el cráter Vorágine, en medio de un incremento del temblor volcánico asociado a la dinámica del magma en el interior del edificio volcánico.

Según precisó el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV), el temblor volcánico continuaba aumentando y se mantenía en niveles muy elevados, de acuerdo con los datos registrados por el sistema de vigilancia permanente del Observatorio Etneo, con sede en Catania.

La actividad del Etna obligó a suspender operaciones en el aeropuerto de la cercana Catania desde la mayor parte de la semana pasada. Unos 400 despegues fueron cancelados y otros 52 serían suspendidos este miércoles, según indicó la autoridad de aviación civil. Además, más de 250 operaciones fueron reprogramadas hacia otros aeropuertos.