La Capital | La Ciudad | La Favorita

La Favorita, a un paso de quedar en manos uruguayas

Los dueños de la tradicional tienda avanzan en una opción de venta al grupo Le Chic Parisien quienes abonaron una cláusula de preferencia de 50 mil dólares

Lucas Ameriso

Por Lucas Ameriso

17 de agosto 2026 · 06:10hs
Google Seguir a La Capital en Google
El cierre de La Favorita. En junio pasado se retiraron los locales y el edificio quedó vacío. Ahora se enciende la esperanza de la reactivación de la tienda icónica del microcentro.

El cierre de La Favorita. En junio pasado se retiraron los locales y el edificio quedó vacío. Ahora se enciende la esperanza de la reactivación de la tienda icónica del microcentro.

Cumplida la extinción anticipada del contrato con empresarios rosarinos que explotaron la tradicional tienda hasta junio pasado, los dueños de La Favorita avanzan en la venta del inmueble y como señal en las negociaciones. El grupo de capitales uruguayos Le Chic Parisien (que explota la marca Indian) abonó 50 mil dólares como señal de preferencia con la idea de comprar la esquina de Sarmiento y Córdoba. Se trata de un paso fundamental aunque no definitivo ya que los interesados deben cerciorarse del estado del antiguo edificio, repasar sus condiciones y finalmente poner un precio de compra sobre la mesa. De no haber trabas importantes, las tratativas con exclusividad en favor del interesado podrían cerrarse con la venta en los próximos 30 días.

El 2026 es un año de cambios para el destino de La Favorita. El primer semestre estuvo marcado por los desencuentros entre Onatisur (la firma de capitales rosarinos que se había hecho cargo de su explotación hasta octubre de 2027) y Compañía de Asturias, la dueña del inmueble. Acusaciones cruzadas, la escalera mecánica rota, caída en las ventas y un contexto desfavorable empujaron a la ruptura anticipada de las partes. Así, y con un acuerdo de salida muy discutido entre el exlocador y el locatario, el vaciamiento de los negocios fue el paso previo para el cierre de persianas definitivo, que se produjo meses atrás.

Ahora, ante el interrogante sobre su futuro inmediato, surge un dato que puede marcar su destino hacia adelante. La aparición de 50 mil dólares como señal de interés del grupo uruguayo para quedarse con la tienda tradicional del microcentro.

>>Leer más: Crisis en La Favorita: fin anticipado al proyecto de reactivación rosarina

¿Qué significa este paso adelante?

Con este adelanto, los encargados de la firma de indumentaria Indian dieron muestra de querer sentarse a conversar con los propietarios sobre cuál sería el precio de venta de toda la tienda. Y como respuesta a este interés, los miembros de la familia García otorgaron una exclusividad para dar, con ese paraguas, otros pasos previos antes de una compra definitiva y concreta. Este aporte obliga de alguna forma a las partes a avanzar en las negociaciones, pero no implica de manera alguna un compromiso de transacción.

Postal de la crisis. Las ventas en La Favorita no remontan y varios locales están vacíos. Ahora, comenzó un cruce entre el fideicomiso de los dueños y el operador comercial por la extinción del contrato.

Postal de la crisis. Las ventas en La Favorita no remontan y varios locales están vacíos. Ahora, comenzó un cruce entre el fideicomiso de los dueños y el operador comercial por la extinción del contrato.

Justamente, se logró porque se garantizaron condiciones. Una era que no haya problemas irresueltos en la extinción anticipada del contrato entre Onatisur y Compañía de Asturias. Otra, que las instalaciones hayan quedado desmontadas de estructuras o mobiliario, y en tercer lugar será imprescindible una inspección e informes técnicos del grupo uruguayo interesado para analizar con todos estos datos una posible opción de compra y el monto correspondiente que se estime. Allí recién se sabrá con mayor precisión cuánto vale hoy La Favorita, al menos para este grupo textil interesado.

>>Leer más: Qué pasó con La Favorita: la historia detrás del cierre del proyecto que ilusionó a los rosarinos

¿Quiénes son los interesados?

El grupo Le Chic Parisien tiene puesta su mirada en Rosario al menos en dos lugares definidos. Es un importante holding minorista de capitales uruguayos fundado y liderado por la familia de Enrique Manhard con tradición y experiencia a lo largo de 60 años en la banda oriental. En la Argentina el grupo está presente desde noviembre de 2024 con una inversión superior a los 6 millones de dólares.

Con su caballito de batalla "indian" dedicada al subgénero "fast chic" es también conocido como el “H&M uruguayo”, dedicado fundamentalmente a la moda femenina. Una apuesta de bajos precios para entrar rápido a los mercados que intenta seducir.

Dentro de sus plan expansivo en la Argentina, las fichas en Rosario están en principio puestas en peatonal Córdoba al 1000 y en el shopping Portal Rosario, en zona norte. Pero tampoco descartaron que la tradicional esquina de Sarmiento y Córdoba esté fuera del radar del grupo de indumentaria. Esta seña para "pisar" una posible operación de compra es un dato a tener en cuenta.

>>Leer más: La lista de marcas extranjeras que llegan a Rosario para dar pelea al consumo

En la actualidad, y de acuerdo a su propia web, cuentan con dos sucursales porteñas en calle Florida, en Martínez, en las avenidas Cabildo, Santa Fe y Rivadavia. En el interior abrieron en Bahía Blanca, Córdoba, Mendoza, Mar del Plata y Corrientes.

En Rosario, los responsables del centro comercial de calle Nansen habían confirmado que existían acuerdos de desembarco de cinco nuevas marcas internacionales que ocuparán locales de grandes superficies en el Portal: Kiabi, Indian y tres marcas pertenecientes al grupo danés Bestseller: Balmohk, Only y Jack & Jones.

En peatonal Córdoba al 1000 tienen proyectado instalar un megalocal, sobre dos espacios que supieron ocupar la cadena de electrodomésticos Casa D’Ricco y la óptica Schellhas, con una propuesta integral que incluirá moda femenina y masculina, lencería, accesorios y artículos para el hogar, en línea con su estrategia de tiendas de gran escala y alto volumen de ventas.

En Uruguay es la principal cadena de retails con más de 40 sucursales en este país limítrofe, Argentina y Paraguiay, y cuenta con 1.200 colaboradores, 82 por ciento mujeres. Además, comercializan a través de la plataforma de venta on line.

Noticias relacionadas
Sorpresa ante el hallazgo. En el marco del plan de renovación de plazas, en Mitre y Tucumán hallaron vestigios de lo que fue el antiguo Mercado Norte.

Sorpresa: hallan bajo tierra vestigios del antiguo Mercado Norte en pleno centro de Rosario

El desfile cosplay, uno de los puntos más convocantes de la Crack Bang Boom.

Crack Bang Boom: el tradicional desfile cosplay le puso color al cierre del festival de historieta

El Parque Urquiza será escenario de una nueva edición de ReDi para celebrar el Día del Niño. 

Planazo de domingo: qué se puede hacer en Rosario para el Día del Niño

La estatua de Lionel Messi propuesta por el diseñador Jesús San Martín.

Proponen construir una estatua de Lionel Messi que los rosarinos puedan abrazar

Ver comentarios

Las más leídas

El Quini 6 tuvo un solo ganador, que se lleva 7.650 millones de pesos

El Quini 6 tuvo un solo ganador, que se lleva 7.650 millones de pesos

Sorpresa: hallan bajo tierra vestigios del antiguo Mercado Norte en pleno centro de Rosario

Sorpresa: hallan bajo tierra vestigios del antiguo Mercado Norte en pleno centro de Rosario

Il Piccolo Navío: los secretos de un restaurante familiar que sobrevive a todas las mareas

Il Piccolo Navío: los secretos de un restaurante familiar que sobrevive a todas las mareas

Central pone el cuerpo en cancha de Barracas, pero la cabeza está puesta en San Pablo

Central pone el cuerpo en cancha de Barracas, pero la cabeza está puesta en San Pablo

Lo último

Día del Niño: jugueterías de Rosario calculan una caída del 10%

Día del Niño: jugueterías de Rosario calculan una caída del 10%

Bacterias aliadas contra enfermedades en los cultivos

Bacterias aliadas contra enfermedades en los cultivos

Walter Mazzantti: Vamos a dejar la vida para sacar esto adelante

Walter Mazzantti: "Vamos a dejar la vida para sacar esto adelante"

Sorpresa: hallan bajo tierra vestigios del antiguo Mercado Norte en pleno centro de Rosario

Los trabajos de remodelación de la Plaza de la Cooperación dejaron al descubierto una serie de cámaras y túneles subterráneos
Sorpresa: hallan bajo tierra vestigios del antiguo Mercado Norte en pleno centro de Rosario
Centralito le ganó a Barracas con un golazo y llega afilado a la Copa

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Centralito le ganó a Barracas con un golazo y llega afilado a la Copa

Festival ReDi: 50 mil personas celebraron el Día de las Infancias en Rosario
La Ciudad

Festival ReDi: 50 mil personas celebraron el Día de las Infancias en Rosario

Un juez planteó que la ley de baja de imputabilidad no tiene directivas en Santa Fe

Por Claudio Berón
Policiales

Un juez planteó que la ley de baja de imputabilidad no tiene directivas en Santa Fe

El Quini 6 tuvo un solo ganador, que se lleva 7.650 millones de pesos
Información General

El Quini 6 tuvo un solo ganador, que se lleva 7.650 millones de pesos

Fentanilo contaminado: una falla técnica de 5 segundos habría provocado la tragedia
Información General

Fentanilo contaminado: una falla técnica de 5 segundos habría provocado la tragedia

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Qué traen los camalotes que llegan a las costas de Rosario en plena crecida

Qué traen los camalotes que llegan a las costas de Rosario en plena crecida

Estafas: una nueva forma de hackear WhatsApp hace pie en Rosario

Estafas: una nueva forma de hackear WhatsApp hace pie en Rosario

El Quini 6 tuvo un solo ganador, que se lleva 7.650 millones de pesos

El Quini 6 tuvo un solo ganador, que se lleva 7.650 millones de pesos

Sorpresa: hallan bajo tierra vestigios del antiguo Mercado Norte en pleno centro de Rosario

Sorpresa: hallan bajo tierra vestigios del antiguo Mercado Norte en pleno centro de Rosario

Il Piccolo Navío: los secretos de un restaurante familiar que sobrevive a todas las mareas

Il Piccolo Navío: los secretos de un restaurante familiar que sobrevive a todas las mareas

Ovación
La zaga del Newells de Kudelka toma forma, con buenas señales de Giannetti y Carrizo

Por Rodolfo Parody
Ovación

La zaga del Newell's de Kudelka toma forma, con buenas señales de Giannetti y Carrizo

La zaga del Newells de Kudelka toma forma, con buenas señales de Giannetti y Carrizo

La zaga del Newell's de Kudelka toma forma, con buenas señales de Giannetti y Carrizo

Primera C: Central Córdoba visita a Centro Español y Leones recibe a Cambaceres en Griffa

Primera C: Central Córdoba visita a Centro Español y Leones recibe a Cambaceres en Griffa

En Central hubo una apuesta redonda de Almirón: golazo de un jugador con presente y futuro

En Central hubo una apuesta redonda de Almirón: golazo de un jugador con presente y futuro

Policiales
Un juez planteó que la ley de baja de imputabilidad no tiene directivas en Santa Fe

Por Claudio Berón
Policiales

Un juez planteó que la ley de baja de imputabilidad no tiene directivas en Santa Fe

Denuncia de abuso en la escuela del Servicio Penitenciario de Santa Fe: cómo fue el ataque

Denuncia de abuso en la escuela del Servicio Penitenciario de Santa Fe: cómo fue el ataque

Condenan a expolicías bonaerenses acusados de extorsionar al clan narco de los Loza

Condenan a expolicías bonaerenses acusados de extorsionar al clan narco de los Loza

Investigado por homicidio, detenido en control vehicular en la zona de la Terminal

Investigado por homicidio, detenido en control vehicular en la zona de la Terminal

La Ciudad
La Favorita, a un paso de quedar en manos uruguayas

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

La Favorita, a un paso de quedar en manos uruguayas

Festival ReDi: 50 mil personas celebraron el Día de las Infancias en Rosario

Festival ReDi: 50 mil personas celebraron el Día de las Infancias en Rosario

Sorpresa: hallan bajo tierra vestigios del antiguo Mercado Norte en pleno centro de Rosario

Sorpresa: hallan bajo tierra vestigios del antiguo Mercado Norte en pleno centro de Rosario

Crack Bang Boom: el tradicional desfile cosplay le puso color al cierre del festival de historieta

Crack Bang Boom: el tradicional desfile cosplay le puso color al cierre del festival de historieta

El mal estado de la autopista a Córdoba obliga a camiones a ir por la izquierda

Por Fermín Sanchez Duque
La Región

El mal estado de la autopista a Córdoba obliga a camiones a ir por la izquierda

La zurda de Facundo Guch, la llave de una victoria necesitada de Newells

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

La zurda de Facundo Guch, la llave de una victoria necesitada de Newell's

El uno por uno leproso: Walter Mazzantti, el punto más alto ante Riestra

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

El uno por uno leproso: Walter Mazzantti, el punto más alto ante Riestra

Rosario y el orgullo de contar con dos campeonas nacionales de atletismo

Por Matías Petisce
Ovación

Rosario y el orgullo de contar con dos campeonas nacionales de atletismo

El gremio de conductores navales advirtió sobre la pérdida de soberanía
Economía

El gremio de conductores navales advirtió sobre la "pérdida de soberanía"

Créditos en dólares: dudan que la flexibilización mejore la demanda de dinero
Economía

Créditos en dólares: dudan que la flexibilización mejore la demanda de dinero

No descartan una fórmula conjunta entre el PRO y LLA en provincia de Buenos Aires
Política

No descartan una fórmula conjunta entre el PRO y LLA en provincia de Buenos Aires

Investigado por homicidio, detenido en control vehicular en la zona de la Terminal
Policiales

Investigado por homicidio, detenido en control vehicular en la zona de la Terminal

Alquileres: inquilinos aseguran que la nueva ley va a profundizar la crisis
La Ciudad

Alquileres: inquilinos aseguran que la nueva ley "va a profundizar la crisis"

El presidente Milei volverá a presentar el presupuesto en el Congreso
Política

El presidente Milei volverá a presentar el presupuesto en el Congreso

San Lorenzo: una pareja fue detenida con decenas de envoltorios con cocaína
Policiales

San Lorenzo: una pareja fue detenida con decenas de envoltorios con cocaína