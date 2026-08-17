La Favorita, a un paso de quedar en manos uruguayas

Los dueños de la tradicional tienda avanzan en una opción de venta al grupo Le Chic Parisien quienes abonaron una cláusula de preferencia de 50 mil dólares

El cierre de La Favorita. En junio pasado se retiraron los locales y el edificio quedó vacío. Ahora se enciende la esperanza de la reactivación de la tienda icónica del microcentro.

Cumplida la extinción anticipada del contrato con empresarios rosarinos que explotaron la tradicional tienda hasta junio pasado, los dueños de La Favorita avanzan en la venta del inmueble y como señal en las negociaciones. El grupo de capitales uruguayos Le Chic Parisien (que explota la marca Indian) abonó 50 mil dólares como señal de preferencia con la idea de comprar la esquina de Sarmiento y Córdoba. Se trata de un paso fundamental aunque no definitivo ya que los interesados deben cerciorarse del estado del antiguo edificio, repasar sus condiciones y finalmente poner un precio de compra sobre la mesa. De no haber trabas importantes, las tratativas con exclusividad en favor del interesado podrían cerrarse con la venta en los próximos 30 días.

El 2026 es un año de cambios para el destino de La Favorita. El primer semestre estuvo marcado por los desencuentros entre Onatisur (la firma de capitales rosarinos que se había hecho cargo de su explotación hasta octubre de 2027) y Compañía de Asturias, la dueña del inmueble. Acusaciones cruzadas, la escalera mecánica rota, caída en las ventas y un contexto desfavorable empujaron a la ruptura anticipada de las partes. Así, y con un acuerdo de salida muy discutido entre el exlocador y el locatario, el vaciamiento de los negocios fue el paso previo para el cierre de persianas definitivo, que se produjo meses atrás.

Ahora, ante el interrogante sobre su futuro inmediato, surge un dato que puede marcar su destino hacia adelante. La aparición de 50 mil dólares como señal de interés del grupo uruguayo para quedarse con la tienda tradicional del microcentro.

¿Qué significa este paso adelante?

Con este adelanto, los encargados de la firma de indumentaria Indian dieron muestra de querer sentarse a conversar con los propietarios sobre cuál sería el precio de venta de toda la tienda. Y como respuesta a este interés, los miembros de la familia García otorgaron una exclusividad para dar, con ese paraguas, otros pasos previos antes de una compra definitiva y concreta. Este aporte obliga de alguna forma a las partes a avanzar en las negociaciones, pero no implica de manera alguna un compromiso de transacción.

Postal de la crisis. Las ventas en La Favorita no remontan y varios locales están vacíos. Ahora, comenzó un cruce entre el fideicomiso de los dueños y el operador comercial por la extinción del contrato.

Justamente, se logró porque se garantizaron condiciones. Una era que no haya problemas irresueltos en la extinción anticipada del contrato entre Onatisur y Compañía de Asturias. Otra, que las instalaciones hayan quedado desmontadas de estructuras o mobiliario, y en tercer lugar será imprescindible una inspección e informes técnicos del grupo uruguayo interesado para analizar con todos estos datos una posible opción de compra y el monto correspondiente que se estime. Allí recién se sabrá con mayor precisión cuánto vale hoy La Favorita, al menos para este grupo textil interesado.

>>Leer más: Qué pasó con La Favorita: la historia detrás del cierre del proyecto que ilusionó a los rosarinos

¿Quiénes son los interesados?

El grupo Le Chic Parisien tiene puesta su mirada en Rosario al menos en dos lugares definidos. Es un importante holding minorista de capitales uruguayos fundado y liderado por la familia de Enrique Manhard con tradición y experiencia a lo largo de 60 años en la banda oriental. En la Argentina el grupo está presente desde noviembre de 2024 con una inversión superior a los 6 millones de dólares.

Con su caballito de batalla "indian" dedicada al subgénero "fast chic" es también conocido como el “H&M uruguayo”, dedicado fundamentalmente a la moda femenina. Una apuesta de bajos precios para entrar rápido a los mercados que intenta seducir.

Dentro de sus plan expansivo en la Argentina, las fichas en Rosario están en principio puestas en peatonal Córdoba al 1000 y en el shopping Portal Rosario, en zona norte. Pero tampoco descartaron que la tradicional esquina de Sarmiento y Córdoba esté fuera del radar del grupo de indumentaria. Esta seña para "pisar" una posible operación de compra es un dato a tener en cuenta.

>>Leer más: La lista de marcas extranjeras que llegan a Rosario para dar pelea al consumo

En la actualidad, y de acuerdo a su propia web, cuentan con dos sucursales porteñas en calle Florida, en Martínez, en las avenidas Cabildo, Santa Fe y Rivadavia. En el interior abrieron en Bahía Blanca, Córdoba, Mendoza, Mar del Plata y Corrientes.

En Rosario, los responsables del centro comercial de calle Nansen habían confirmado que existían acuerdos de desembarco de cinco nuevas marcas internacionales que ocuparán locales de grandes superficies en el Portal: Kiabi, Indian y tres marcas pertenecientes al grupo danés Bestseller: Balmohk, Only y Jack & Jones.

En peatonal Córdoba al 1000 tienen proyectado instalar un megalocal, sobre dos espacios que supieron ocupar la cadena de electrodomésticos Casa D’Ricco y la óptica Schellhas, con una propuesta integral que incluirá moda femenina y masculina, lencería, accesorios y artículos para el hogar, en línea con su estrategia de tiendas de gran escala y alto volumen de ventas.

En Uruguay es la principal cadena de retails con más de 40 sucursales en este país limítrofe, Argentina y Paraguiay, y cuenta con 1.200 colaboradores, 82 por ciento mujeres. Además, comercializan a través de la plataforma de venta on line.