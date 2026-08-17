Leones FC se impuso a Cambaceres jugando en el predio de Newell's por primera vez

El equipo de la familia Messi, que no jugó la fecha pasada, venció a Cambaceres en un triunfo necesario para consolidarse en el Reducido de la Primera C

Leones FC inicia un ataque en el mediocampo ante la oposición de los volantes de Cambaceres.

Leones FC obtuvo un gran triunfo de local ante Defensores de Cambaceres , en partido disputado en el complejo Jorge Griffa de Bella Vista. Con goles de Gustavo Britos y Cristian Bonesso, se impuso merecidamente en el estreno del interinato de Alejandro Ojeda como DT.

Con la necesidad de volver al triunfo, Leones FC salió decidido con toda la enjundia en busca de la apertura del marcador y a los 7', contó con la primera situación, cuando Adrián Collera quedó solo ante el uno del Rojo, su remate fue muy anunciado y Calvo en gran reacción la mandó al córner.

En la contra, a los 9', llegó la grosera falta de Alegre sobre Dago Sánchez (ex Argentino) dentro del área y el árbitro Iván Castelu Coca Ignoró un claro penal para Cambaceres ante la sorpresa de todos los presentes.

Con el correr de los minutos el trámite se hizo de ida y vuelta y a los 14' llego la falsa salida del golero Calvo, quien pifió el remate y Gustavo Britos con todo el arco a disposición aprovechó el regalo para poner el 1 a 0.

Tras ponerse al frente del marcador, el equipo del nuevo DT (interino) Alejandro Ojeda jugó tranquilo, hizo circular la pelota y cuando se lo propuso llegó con peligro al arco de Cambaceres.

El segundo de Leones FC

En el mejor momento de Leones, llegó el perfecto centro desde la derecha ejecutado por Vieyra, de arremetida Britos fusiló a Calvo y el uno la mando al córner. Pero esa jugada fue una insinuación de lo que iba a venir a los 35', con la perfecta definición de Cristian Bonesso dentro del área para poner el 2 a 0 merecido.

En los minutos finales, la visita sintió el impacto, se adelantó en el terreno y fue en busca del descuento sin ideas. Y así se fueron al descanso.

El segundo tiempo sin empciones

El complemento comenzó con el zapatazo de Cristian Bonesso al minuto de juego, que el golero Calvo mandó al córner. Luego el trámite se disputó en la zona media, se prestaron la pelota y no hubo situaciones de peligro sobre los arcos.

Recien sobre los 71' , la visita se acercó con el remate de Tomas Baglieri, pero Alegre en gran reacción la mandó al tiro de esquina. Y los 81' llegó Cambaceres con el tiro de Rodolfo Fernández, pero otra vez Alegre respondió muy bien mandando el balón al córner.

Con una buena producción en lo colectivo, Leones FC le ganó en forma merecida a Cambaceres en el predio de Griffa, cortó la sequía sin victorias en la segunda rueda y se metió en zona de Reducido.

Un gran gesto de Cambaceres

Los jugadores del equipo de Ensenada posaron antes del partido con un trapo pintado a mano, con la frase: "Fuerza familia Messi, Cambaceres te abraza". Un gran gesto que mereció el aplauso de los presentes cuando arreciaba el agua antes del partido.