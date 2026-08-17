Tras una denuncia por disparos al aire, incautaron cuatro armas de fuego en una fiesta

La policía llegó hasta una vivienda ubicada en Dean Funes al 8300 y halló cuatro pistolas debajo de una chapa. Demoraron a tres personas

Las armas incautadas en una fiesta clandestina en zona sudoeste. Estaban debajo de una chapa

La policía provincial tuvo que intervenir este lunes a la madrugada en un domicilio de Dean Funes al 8300, en barrio Godoy, en la zona sudoeste de Rosario, donde se desarrollaba una fiesta y desde donde se recibieron denuncias por disparos de armas de fuego al aire.

El dueño de la vivienda, su hijo y otra persona que sería vecino del lugar fueron demorados porque la policía halló en el lugar cuatro armas de fuego que estaban debajo de una chapa en el patrio trasero del inmueble. Tres de esos artefactos contaban con cargadores y municiones.

Fuentes policiales señalaron que el incidente se registró a las 4.45. Personal del Comando Radioeléctrico fue comisionado a Dean Funes al 8300 tras recibirse una denuncia en la central de emergencias 911 por detonaciones de arma de fuego.

Cuando los agentes llegaron al lugar escucharon un disparo que proveniente de una vivienda donde se desarrollaba una fiesta. La llegada de la policía hizo que varias personas comenzaran a dispersarse

Según el parte policial, una vez controlada la situación, se realizó un registro del domicilio y en el patio trasero, debajo de una chapa, se hallaron cuatro armas de fuego, tres de ellas con cargadores y municiones.

>> Leer más: Más de 100 detenidos y armas secuestradas en cuatro fiestas clandestinas

En el procedimiento fueron aprehendidos el propietario de la vivienda, su hijo y otro hombre que había sido alcanzado a pocas cuadras del lugar. No se observaron impactos ni vainas servidas.

Las personas demoradas fueron identificadas como Juan José E., de 37 años; Juan Gabriel E., de 18 años, y Mirco Daniel M. N., de 26 años. La policía reportó el secuestro de cuatro pistolas calibres 22, 32, 380 y 9 milímetros.