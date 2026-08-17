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Central Córdoba jugó un tiempo bárbaro para rescatar un buen empate en la visita a Centro Español

Después de irse al descanso perdiendo, Central Córdoba cambió y lo dio vuelta con fútbol, aunque al final Centro Español lo igualó de penal. Un punto que vale.

17 de agosto 2026 · 16:56hs
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Benjamín Gallucci se toca el escudo de Central Córdoba

Benjamín Gallucci se toca el escudo de Central Córdoba, luego de marcar el segundo gol que daba vuelta la historia ante Centro Español.

Central Córdoba cambió a tiempo, jugó un segundo tiempo de alto nivel y le dio vuelta el partido a Centro Español, aunque al final se lo empataron. De todas formas, el 2 a 2 debe considerarse positivo para mantener el sueño de llegar al Reducido por el segundo ascenso de la Primera C. Los goles charrúas fueron de Stéfano Pizzio y Benjamín Gallucci, la gran figura.

Centro Español empezó bien y a los 12', a través de Tomás Rozic, abrió la cuenta luego de terminar una gran jugada colectiva de derecha a izquierda. Todo ante un Córdoba que no empezó despierto. Y que prácticamente no pudo llevar peligro cierto a la valla de Forgaral, excepto en un tiro libre desde la izquierda que despejó el arquero.

El local contó además con no menos de tres situaciones claras para aumentar. Por eso Sialle movería la estantería en el complemento y todo cambiaría radicalmente.

Con todo en el complemento

Con el ingreso de Diego Barrionuevo, Córdoba salió decidido a empatarlo en el complemento y tuvo dos chances demasiado claras. De hecho la última fue gol de Quijano, pero anulado por off side tras un buen remate de Benjamín Gallucci, que su compañero corrigió casi en la línea porque se iba afuera.

>>Leer más: Primera C: Central Córdoba visita a Centro Español y Leones recibe a Cambaceres en Griffa

Antes, una gran asistencia de Joaquín Messi al inicio nomás, encontró a Marcos Córdoba entrando solo por el otro lado pero la tiró cruzada afuera, en lo que pareció remate o centro. Casi similar a la jugada posterior que terminaría en off side.

Pero Centro Español estuvo siempre agazapado y una corrida de Capurro terminó con un remate de afuera del área que dio en el palo de Giroldi a los 10'.

El aviso no amedrentó a Córdoba, que siguió intentando y, en una magnífica combinación por derecha, de Quijano para Córdoba y del volante para Duré, llegó el centro rasante que atravesó el área chica y, por el otro lado, Pizzio la empujó al merecido empate.

A los 24', tras una gran apilada de Gallucci, llegó la falta y un tiro libre casi en la medialuna que Messi ejecutó muy bien, pero se fue por arriba del travesaño apenas.

Fue el aviso, porque a los 28' llegó el saque de arco de Giroldi, la peinó Barrionuevo y Gallucci, la gran figura charrúa, corrió hacia el arco y sometió al arquero local con un derechazo bajo que pasó debajo de su cuerpo.

El local no se resignó, hizo cambios ofensivos y se acercó al empate. Que llegó a seis del final, con una mano penal de Paulo Killer en una segunda jugada (antes pareció empujón de Spelzini a Severini) y que Razic convirtió con un zurdazo al ángulo superior izquierdo de Giroldi, que se tiró para ese lado.

Dos minutos después, el ingresado Bestani se perdió el 3-2 para Centro Español, al rematar afuera delante de Giroldi.

A los 44' fue Emanuel Rodríguez el que entró decidido al área, metió el centro atrás y Severini la despejó como pudo en un final electrizante.

Síntesis del partido en Ituzaingó

Centro Español: Agustín Forgaral; Maximiliano Jerez, Eros Medaglia (77' Mateo Raimondi), Juan Cruz Severini y Nicolás Giovagnoli; Arian Galarza, Emanuel Castañeda (6' Martín Saucedo), Braian Hernández (66' Nahuel la Sala) y Santino Capurro (7' Facundo Rizzo); Adrián Arrighi (83' Lucas Bestani) y Tomás Rozic. DT: Sergio Geldstein.

Central Córdoba: Matías Giroldi; Francisco Duré, Paulo Killer, Mateo Yaszczuk (ET Diego Barrionuevo) y Lucas Pasinato; Marcos Córdoba (78' Emanuel Rodríguez), Santiago Spelzini, Joaquín Messi y Stéfano Pizzio; Aaron Quijano (86' Valentín Rovetto) y Benjamín Gallucci (88' Cristián Sánchez). DT: Arnaldo Sialle.

Goles: 12' y 84', el segundo de penal, Razic (CE), 62' Pizzio (CC), 72' Gallucci (CC)

Árbitro: Agustín Flores.

Estadio: Ituzaingó (local Centro Español)

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