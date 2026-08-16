La Capital | Política | Maximiliano Pullaro

Según una encuesta de GyC, Pullaro presenta una imagen positiva superior al 50 %

El estudio sostiene que el 49,4 % de los santafesinos aprueba su gestión. A nivel nacional figuran al tope las principales figuras libertarias

16 de agosto 2026 · 10:42hs
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El gobernador de Santa Fe

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

El gobernador Maximiliano Pullaro tiene una imagen positiva superior al 50 % entre los santafesinos y registra mejores indicadores de aprobación y confianza que el gobierno nacional, según una encuesta de GyC Comunicaciones.

El estudio, realizado entre el 13 y el 25 de julio sobre una muestra de 1.902 personas mayores de 16 años de toda la provincia, muestra que el 51 % tiene una imagen positiva del mandatario santafesino. Con esos números, Pullaro se ubica como el dirigente provincial con mejor imagen entre los evaluados.

La diferencia es significativa respecto de otras figuras de la política santafesina. Omar Perotti y Marcelo Lewandowski alcanzan un 39 % de imagen positiva cada uno; Juan Monteverde y Pablo Javkin igualan en un 34 %; Gisela Scaglia, un 28 %; y Caren Tepp, un 25 %. Más abajo se ubican los referentes libertarios Agustín Pellegrini (18 %) y Romina Diez (14 %).

Al consultar por la imagen positiva de los dirigentes nacionales, al tope se ubican las principales figuras de la Casa Rosada. El podio es de Patricia Bullrich (51 %), Javier Milei (44 %) y Victoria Villarruel (37 %). Les siguen Mauricio Macri (34 %), Cristina Kirchner (32 %), Axel Kicillof (27 %) y Karina Milei (21 %).

La gestión de Maximiliano Pullaro

El relevamiento también consultó por la gestión. Allí, el 49,4 % dijo aprobar al gobierno provincial. En la misma medición, la administración de Javier Milei obtuvo un 41,8% de aprobación.

La brecha vuelve a observarse al preguntar por la confianza: el 53 % expresa mucha o alguna confianza en el gobierno de Pullaro, mientras que en el caso de la administración nacional ese indicador alcanza el 40 %.

Los resultados aparecen en un contexto económico complejo. El 52 % evalúa negativamente la situación económica y social, aunque ese indicador retrocedió cuatro puntos respecto de junio, mientras la valoración positiva avanzó del 43 % al 47 %.

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