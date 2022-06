Clases suspendidas por vandalismo, robo y amenazas en la Escuela Carrasco

La Escuela Carrasco, en la zona norte, no pudo dictar clases este viernes a la mañana.

“Soy ex alumna y ex docente de esta escuela. Y hoy soy la directora y como responsable, más allá del sentido de pertenencia, es muy angustiante que ocurran estos hechos de vandalismo porque sé del esfuerzo con que se hace cada cosa en la escuela , esfuerzo de la cooperadora y del Ministerio también”, señaló Griselda Pérez, la titular de la escuela Carrasco, uno de los establecimientos educativos de gestión pública más emblemáticos de la zona norte de Rosario.

En declaraciones a LT8, Pérez contó que todo sucedió poco después de las 5.30 de este jueves. Un hombre logró ingresar al edificio y violentar puertas y armarios. Luego derramó pintura y tinta sobre pupitres y pizarrones. El delincuente alcanzó a juntar algunas cosas de poco valor como algo de alimento y una pava para calentar agua, entre otros objetos. Pero no llegó muy lejos. Un vecino que escuchó ruidos extraños en la escuela se comunicó al 911 y la policía capturó al intruso cuando intentaba escapar por calle Larrechea.

“No alcanzó a llevarse nada de lo que había robado porque lo capturaron”, señaló la directora del establecimiento educativo, quien describió el momento tenso que le tocó vivir cuando le informaron lo que había sucedido en la escuela y a los pocos minutos llegó al establecimiento cuando aún la policía estaba en pleno procedimiento. “Lo crucé cuando lo tenían detenido. Esa persona me conoce porque fui directora de otra escuela. Me pidió en forma amenazante que hiciera algo por él para que la policía lo libere. Yo no hice nada para que lo liberen y estoy yendo a la seccional décima para denunciar el robo y las amenazas de esta persona”, añadió.

Según contó Pérez, en el mismo edificio en el turno noche funciona una Escuela de Enseñanza Media para Adulto (Eempa) y una primaria. Y la persona que fue detenida por la policía sería justamente un alumno de esa primaria.

Vandalismo en la escuela Carrasco. Las clases en el turno mañana, suspendidas.

Pérez contó que la escuela tiene un sistema de alarmas en los sectores donde están los equipos de sonido y las computadoras, es decir la parte de la administración. “Pero en los salones no. Ahora quedó todo desordenado. Es evidente que esta persona conocía el lugar y así burló las alarmas. Estamos esperando que venga la policía a hacer fotos y pericias. En cuanto nos liberen el lugar, estaríamos comunicando a los padres para que los chicos puedan acceder a clases cuánto antes. Esto fue cuando faltaba poco para el ingreso del turno mañana y no hubo tiempo de avisar a los padres”.

La directora confió en que para el turno tarde la situación estará normalizada. Además contó que al turno mañana acuden 700 alumnos y en total son alrededor de 1.100. “Esta es una escuela de alta matrícula. Es muy angustiante lo que sucedió. En las escuelas públicas nos cuesta tener cada objeto y lamentamos que sucedan estos hechos. Nos vemos amenazados permanentemente, la inseguridad es muy grande”, añadió.