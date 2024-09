Cine El Cairo: la sala cinematográfica pública cumple 15 años

La idea era contar con un espacio abierto a todo el público y de difusión del cine argentino y latinoamericano. Y podría decirse que el objetivo se superó. El cine El Cairo , el primer cine público de la provincia y la última sala grande de exhibición de películas de Rosario, cumplirá este miércoles 15 años. La celebración no pasará inadvertida: desde esa tarde y durante toda la semana se exhibirán 15 películas seleccionadas por el equipo del cine. El sábado habrá una fiesta con baile y velitas. Todo con entrada libre y gratuita.

También resaltaban la ornamentación estilo art decó de la sala, realizada por el escultor rosarino Pedro Cresta, autor entre otras obras del monumento al Cartero, bronce situado en el hall del Correo Central de Rosario. Según las palabras del cronista de aquellos días, la sala "ofrece su pantalla con la exuberante imaginación del artista, que concibe relieves de palmeras, frutos y demás motivos naturalistas, hasta ondas marinas iluminadas con neón".

Con mejores y peores épocas, El Cairo sobrevivió al cambio de hábitos en relación al consumo cinematográfico producidos desde la masificación de los videocasetes VHS, en los tempranos 90, y el desembarco de las grandes cadenas de multicine.

Sin embargo, en 2007 se anunció el cierre de la sala. Y entonces empezó el peregrinar de un grupo de cinéfilos y actores culturales de la ciudad para que el Estado comprara el cine y se encargara de gestionarlo. Dos años después, la sala volvía a abrir sus puertas como espacio público. Ya nada sería como antes, sino mejor.

La última y la primera función

El Cairo es la única sala de cine de Rosario que desde su apertura se dedica exclusivamente a la exhibición cinematográfica. Su edificio forma parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad y su tradición de buen cine es parte del acervo cultural de la provincia y del país.

Pero el 19 de diciembre de 2007, su futuro era incierto. La poca presencia de público y pérdidas mensuales de $ 3.500 pesos de aquel entonces, la Sociedad Exhibidora Rosarina decidió cerrar sus puertas. La crónica de La Capital de esos días lo retrataba la noticia de esta forma: "Mañana a las 21, el cine El Cairo encenderá su proyector por última vez. Será la función de despedida a una sala cinematográfica que vivió su esplendor tres décadas atrás, pero a la que hoy sus organizadores dijeron "basta". A muchos rosarinos los invadirán la nostalgia, la melancolía y los recuerdos".

No obstante el destino del cine no fue el mismo que el de la película "Cinema Paradiso". La ex secretaria de Cultura santafesina, Chiqui González, llevó adelante el proyecto para transformarlo en un centro de producciones audiovisuales, con diversas actividades relacionadas con la imagen. La legislatura declaró el edificio de utilidad pública y dos años después, las luces del cine volvieron a encenderse.

"Queremos que el cine El Cairo sea un lugar paradigmático, abierto a todo el público y se transforme en un difusor del cine argentino y latinoamericano", prometió la funcionaria. El mismo año del cierre de la sala se acordó su expropiación y en 2008 se invirtieron unos 2,5 millones de pesos para comprar el edificio y otro tanto para una serie de obras de pueste en valor, recuperación, restauración de la sala y la compra de un nuevo equipo de proyección en 35 milímetros.

El 18 de septimbre de 2009, el cine volvió a llenarse de público, la pantalla volvió a encenderse para mostrar la imagen del actor Dario Grandinetti recorriendo las obras de restauración del edificio. Minutos antes, como fantasmas, se escucharon las voces de una selección de películas de la historia del cine.

El Cairo empezaba a transitar otra vida: desde entonces, el primer cine público de la provincia alberga la actividad nacional y latinoamericana, la filmografía mundial, festivales de video y escuelas, y dará marco a la experimentación y tendencias en imagen, solo por enumerar algo de lo que sucede en el edificio de Sarmiento al 1100.

Una sala pública

"El proyecto de El Cairo Cine Público apunta no sólo a ser una plataforma de exhibición de películas del cine argentino, santafesino o indendiente, sino también a formar nuevos públicos; a que nuevas generaciones puedan tener la experiencia de ver una película en un cine clásico, en una pantalla grande y en un lugar donde podamos encontrarnos. No es lo mismo ver cine en un dispositivo, como puede ser la TV, la computadora o el teléfono, que participar de la experiencia colectiva de disfrutar el cine. Y eso sólo se descubre sentado en la butaca frente a una pantalla grande", dice Paulo Ricci, secretario de Desarrollos Culturales del Ministerio de Cultura provincial.

image - 2024-04-09T105128.479.jpg El tatuaje de Agustina, una amante de el cine El Cairo Foto: gentileza Agustina Sanchez

Al mismo tiempo, el cine se convirtió en el "espacio natural" para el estreno de películas de cine nacional, santafesinas y rosarinas, muchas producidas con el acompañamiento del programa Espacio Santafesino, que encontraron en El Cairo suu primera gran pantalla.

Por eso, la invitación para esta semana viene por partida doble: recuperar quince películas icónicas, que fueron muy difundidas en plataformas o ciclos de televisión pero pocos vieron en salas de cine. Entre otros títulos se apuntan "Blade Runner" (1982) "Eterno resplandor de una mente sin recuerdos" (2004) o Bastardos sin gloria (2009). Cada uno de los filmes fueron seleccionados por el personal del cine.

Pero también, el sábado, se organizó una fiesta de cumpleaños que incluirá baile y velitas, estampado de remeras y la posibilidad de tatuarse imágenes del cine.

"El hecho de que El Cairo se haya convertido en un cine público, en el marco de otras políticas culturales, es parte de un proceso de recuperación de espacios para la cultura y la multiplicación de espacios culturales en la ciudad, por eso celebramos su continuidad, como una apuesta a sostener la cultura aún en momentos difíciles", afimra Ricci.

En la provincia hay contadas experiencias de ese estilo. El cine Lumiére de Rosairo transfomado en un centro cultural municipal, el Belgrano en Rafaela y el cine América en la capital provincial.

Aniversario: quince años, quince películas

Toda la programación del cine durante el mes de septiembre tuvo como eje conceptual los festejos: desde filmes que se desarrollan en cumpleaños familiares, hasta anivesarios, casamientos o despedidas. Por otro lado, el propio equipo del cine se encargó de seleccionar, entre las miles de películas que pasaron por la pantalla de El Cairo, quince títulos emblemáticos que empezarán a proyectarse desde el miércoles.

Y ese mismo día, a las 20.30, se proyectará una película sorpresa, elegida por el director del complejo, con entrada gratuita.

"Es el regalo que le queremos dejar al público. Quince películas, que se proyectarán en cinco días, del miércoles al domingo, que han sido emblemáticas para varias generaciones, que queremos acercar a nuevos públicos, que se han formado como público gracias a las propuestas que tiene el cine", remata Ricci.