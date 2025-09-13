La Capital | La Ciudad | Choque

Choque fatal en el sur de Rosario: murió una mujer y un hombre sufrió lesiones graves

El siniestro vial ocurrió a la madrugada, cuando las víctimas se estrellaron contra una columna de la avenida Ovidio Lagos

13 de septiembre 2025 · 09:19hs
El choque ocurrió frente a una distribuidora mayorista.

Foto: X/@luciano434.

El choque ocurrió frente a una distribuidora mayorista.

La policía rosarina confirmó este sábado la muerte de una mujer de 45 años como resultado del choque de un auto en la zona sur. De acuerdo a la versión preliminar, otro hombre fue internado con lesiones graves como consecuencia del impacto registrado a la madrugada.

El siniestro vial se produjo antes del amanecer. La víctima fatal falleció en el acto por la colisión en Ovidio Lagos y 24 de Septiembre. La otra persona involucrada en el episodio tiene 28 años y recibió asistencia médica tras la denuncia y la trasladaron hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

El vehículo en el que viajaban la mujer y su acompañante quedó destrozado por el golpe contra una columna de alumbrado público. A primera hora de la mañana, los restos del coche permanecían sobre la calzada mientras las fuerzas de seguridad provinciales investigaban lo ocurrido.

¿Cómo fue el choque en la zona sur?

De acueredo a la versión preliminar, al menos dos personas viajaban en un Renault Kwid blanco y chocaron alrededor de las 4.30 de la mañana. Después del incidente, la policía puso en marcha un operativo muy cerca del cruce con bulevar Seguí, en inmediaciones de los barrios Itatí y Cura.

El automóvil se estrelló de frente contra una columna de luz ubicada en el cantero divisor de Ovidio Lagos, a metros de la intersección con la calle 24 de Septiembre. El poste quedó inclinado por el golpe y el coche sufrió daños enormes.

>> Leer más: Choque en pleno centro: intentó esquivar a una persona y se estrelló contra un local

Luego de la colisión, el coche quedó a contramano sobre uno de los carriles que va hacia el norte. Alrededor podían verse restos de la carrocería y otras piezas que se desprendieron en el momento del siniestro vial.

En primera instancia, la policía no dio con indicios o testimonios sobre la intervención de otros vehículos en el episodio. De esta manera, la Justicia quedó a cargo de esclarecer la causa del choque fatal mientras la otra víctima permanecía internada en el Heca.

Dos versiones sobre el siniestro vial fatal

El operativo policial comenzó a las 4.45 de la mañana por el llamado de una testigo al 911. Agentes de las fuerzas de seguridad provinciales corroboraron el relato mientras el personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) trataba de asistir a las víctimas.

Fuentes oficiales confirmaron que el hombre internado en el Heca era el conductor del Renault. Su acompañante murió en el acto por politraumatismos.

En primera instancia, los uniformados analizaron material de cámaras de videovigilancia y plantearon la hipótesis de que el automovilista trató de esquivar a otro vehículo antes del impacto a gran velocidad.

Más tarde, la agencia de Siniestralidad Vial y Homicidios Culposos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) sumó evidencia en sentido contrario. Según fuentes consultadas por La Capital, la causa del choque seguía en investigación y no se había confirmado la intervención de otras personas.

La fiscal Mariela Oliva solicitó un relevamiento de cámaras en la zona y la autopsia de la mujer fallecida en el Instituto Médico Legal (IML). También convocaron a los familiares de las víctimas al sitio del siniestro vial después del procedimiento del gabinete accidentológico para esclarecer el episodio.

Noticias relacionadas
El choque ocurrió en el extremo norte del carril exclusivo para colectivos.

Se estrelló contra la parada del Metrobus a la madrugada y se salvó de milagro

La cocinera rosarina de origen vasco, Itziar Aguirre, será declarada cocinera distinguida.

El Concejo Municipal distinguirá a Itziar Aguirre, referente de la gastronomía vasca

La nueva modalidad de estafa virtual se suma a otros delitos similares que ya están en boga desde hace tiempo y tienen como blanco a locales gastronómicos.

Preocupa un nuevo tipo de estafa virtual a locales gastronómicos de Rosario

El cielo tendrá nubes pasajeras, pero el tiempo estará ideal para hacer planes al aire libre.

El tiempo en Rosario: último fin de semana de invierno con condiciones primaverales

Ver comentarios

Las más leídas

Choque fatal en el sur de Rosario: murió una mujer y un hombre sufrió lesiones graves

Choque fatal en el sur de Rosario: murió una mujer y un hombre sufrió lesiones graves

Detuvieron en el centro de Rosario a uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Detuvieron en el centro de Rosario a uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

La UOM denunció 35 despidos en una metalúrgica del sudoeste rosarino

La UOM denunció 35 despidos en una metalúrgica del sudoeste rosarino

El podio de Newells: Juan Espínola fue determinante al mantener el cero en su arco

El podio de Newell's: Juan Espínola fue determinante al mantener el cero en su arco

Lo último

Contrabando en el Correo Argentino: dictaron prisión preventiva para tres involucrados

Contrabando en el Correo Argentino: dictaron prisión preventiva para tres involucrados

Miguel Ángel Russo se merece estar en Arroyito: se viene otra ovación gigante

Miguel Ángel Russo se merece estar en Arroyito: se viene otra ovación gigante

Newells y Belgrano, dos equipos con campañas gemelas que se aferran al mismo sueño: la Copa Argentina

Newell's y Belgrano, dos equipos con campañas gemelas que se aferran al mismo sueño: la Copa Argentina

Contrabando en el Correo Argentino: dictaron prisión preventiva para tres involucrados

En total, hay siete personas vinculadas al legajo judicial, que fue abierto tras descubrirse un servicio ilegal a domicilio de encomiendas internacionales
Contrabando en el Correo Argentino: dictaron prisión preventiva para tres involucrados
Waldo Bilbao, como en casa: uno de los prófugos más buscados vivía con su esposa
Policiales

Waldo Bilbao, como en casa: uno de los prófugos más buscados vivía con su esposa

Las facultades de Medicina de todo el país enfrentan un doble reclamo
Información General

Las facultades de Medicina de todo el país enfrentan un doble reclamo

Choque fatal en el sur de Rosario: murió una mujer y un hombre sufrió lesiones graves
La Ciudad

Choque fatal en el sur de Rosario: murió una mujer y un hombre sufrió lesiones graves

Preocupa un nuevo tipo de estafa virtual a locales gastronómicos de Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Preocupa un nuevo tipo de estafa virtual a locales gastronómicos de Rosario

Zona sur: detuvieron a cinco personas por narcotráfico y secuestraron millones en pesos
Policiales

Zona sur: detuvieron a cinco personas por narcotráfico y secuestraron millones en pesos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Choque fatal en el sur de Rosario: murió una mujer y un hombre sufrió lesiones graves

Choque fatal en el sur de Rosario: murió una mujer y un hombre sufrió lesiones graves

Detuvieron en el centro de Rosario a uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Detuvieron en el centro de Rosario a uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

La UOM denunció 35 despidos en una metalúrgica del sudoeste rosarino

La UOM denunció 35 despidos en una metalúrgica del sudoeste rosarino

El podio de Newells: Juan Espínola fue determinante al mantener el cero en su arco

El podio de Newell's: Juan Espínola fue determinante al mantener el cero en su arco

Preocupa un nuevo tipo de estafa virtual a locales gastronómicos de Rosario

Preocupa un nuevo tipo de estafa virtual a locales gastronómicos de Rosario

Ovación
Newells y Belgrano, dos equipos con campañas gemelas que se aferran al mismo sueño: la Copa Argentina
OVACIÓN

Newell's y Belgrano, dos equipos con campañas gemelas que se aferran al mismo sueño: la Copa Argentina

Newells y Belgrano, dos equipos con campañas gemelas que se aferran al mismo sueño: la Copa Argentina

Newell's y Belgrano, dos equipos con campañas gemelas que se aferran al mismo sueño: la Copa Argentina

Ariel Holan miró las fichas y anda con ganas de volver a hacer una apuesta fuerte

Ariel Holan miró las fichas y anda con ganas de volver a hacer una apuesta fuerte

Por qué la victoria de Los Pumas ante Australia tuvo un valor extra para el rugby argentino

Por qué la victoria de Los Pumas ante Australia tuvo un valor extra para el rugby argentino

Policiales
Contrabando en el Correo Argentino: dictaron prisión preventiva para tres involucrados
policiales

Contrabando en el Correo Argentino: dictaron prisión preventiva para tres involucrados

Zona sur: detuvieron a cinco personas por narcotráfico y secuestraron millones en pesos

Zona sur: detuvieron a cinco personas por narcotráfico y secuestraron millones en pesos

Detuvieron a cinco taxistas por la golpiza a un pasajero internado en estado crítico

Detuvieron a cinco taxistas por la golpiza a un pasajero internado en estado crítico

Waldo Bilbao, como en casa: uno de los prófugos más buscados vivía con su esposa

Waldo Bilbao, como en casa: uno de los prófugos más buscados vivía con su esposa

La Ciudad
El Concejo Municipal distinguirá a Itziar Aguirre, referente de la gastronomía vasca
La Ciudad

El Concejo Municipal distinguirá a Itziar Aguirre, referente de la gastronomía vasca

Choque fatal en el sur de Rosario: murió una mujer y un hombre sufrió lesiones graves

Choque fatal en el sur de Rosario: murió una mujer y un hombre sufrió lesiones graves

Preocupa un nuevo tipo de estafa virtual a locales gastronómicos de Rosario

Preocupa un nuevo tipo de estafa virtual a locales gastronómicos de Rosario

El tiempo en Rosario: último fin de semana de invierno con condiciones primaverales

El tiempo en Rosario: último fin de semana de invierno con condiciones primaverales

Ya no es gratis la vacuna contra la fiebre amarilla: dónde inocularse en Rosario
La Ciudad

Ya no es gratis la vacuna contra la fiebre amarilla: dónde inocularse en Rosario

Pullaro: Con el tiempo la gente va a ir incorporando los cambios de la nueva Constitución
Política

Pullaro: "Con el tiempo la gente va a ir incorporando los cambios de la nueva Constitución"

El cruce de peatonales será escenario de un concierto de la Escuela Orquesta de Ludueña
La Ciudad

El cruce de peatonales será escenario de un concierto de la Escuela Orquesta de Ludueña

Vassalli: masiva marcha en Firmat en defensa de la fábrica de cosechadoras
Economía

Vassalli: masiva marcha en Firmat en defensa de la fábrica de cosechadoras

La UOM denunció 35 despidos en una metalúrgica del sudoeste rosarino
Economía

La UOM denunció 35 despidos en una metalúrgica del sudoeste rosarino

Pullaro, en el primer acto de Provincias Unidas: Que el kirchnerismo no se envalentone
Política

Pullaro, en el primer acto de Provincias Unidas: "Que el kirchnerismo no se envalentone"

Alertan por un posible brote de gripe en primavera, y desciende el impacto de otros virus
La Ciudad

Alertan por un posible brote de gripe en primavera, y desciende el impacto de otros virus

Presuntas coimas: congelan las cajas de seguridad de dueños de la Suizo Argentina
Política

Presuntas coimas: congelan las cajas de seguridad de dueños de la Suizo Argentina

Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos
Policiales

Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos

Detienen a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas
POLICIALES

Detienen a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Día de la migraña: opciones terapéuticas para este fuerte dolor de cabeza
Salud

Día de la migraña: opciones terapéuticas para este fuerte dolor de cabeza

La marcha federal universitaria tiene fecha: docentes y estudiantes se movilizan el miércoles
La Ciudad

La marcha federal universitaria tiene fecha: docentes y estudiantes se movilizan el miércoles

Acreedores Granarios de Vicentin respaldan la propuesta de salvataje
Economía

Acreedores Granarios de Vicentin respaldan la propuesta de salvataje

¿Esta vez sí? El Monumento a la Bandera termina su refacción en mayo de 2026
La Ciudad

¿Esta vez sí? El Monumento a la Bandera termina su refacción en mayo de 2026

Pullaro: Ni al Amba le conviene que este modelo siga así, es tiempo del interior

Por Facundo Borrego
Política

Pullaro: "Ni al Amba le conviene que este modelo siga así, es tiempo del interior"

Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia
Policiales

Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes
Policiales

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Un año más de prisión para una colaboradora de Los Monos y la viuda de un zar del juego
Policiales

Un año más de prisión para una colaboradora de Los Monos y la viuda de un zar del juego

Fuerte choque de moto con patrullero en transitada esquina de Echesortu
LA CIUDAD

Fuerte choque de moto con patrullero en transitada esquina de Echesortu

En los últimos cinco años, hubo 128 feminicidios en contexto narco en Santa Fe

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

En los últimos cinco años, hubo 128 feminicidios en contexto narco en Santa Fe