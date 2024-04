Quién es Helvio Vila, el hombre al que su sobrino Juan Pedro Aleart denunció por abuso sexual

vila5.jpg

Docente de ESI y denunciado por abuso sexual

Aleart apuntó además que Helvio Vila fue directivo del Centre Catalá y docente de Educación Sexual Integral (ESI) en la Escuela Integral de Fisherton. En este último establecimiento educativo, según Aleart, dos ex alumnas denunciaron haber sido abusadas por Helvio Vila, y al menos una de ellas dejó constancia de ello en la Justicia.

Desde esa institución confirmaron que Vila renunció el cargo en 2019 al tiempo que se mostraron elocuente consternación tras enterarse de la denuncia pública que realizó este jueves al mediodía el periodista Juan Pedro Aleart.

Según trascendió, Helvio Vila era docente de la secundaria en la Integral de Fisherton y estaba a cargo del laboratorio; también hizo una suplencia en la vicedirección entre 2006 y 2008.

dea8df3c-e94f-40dc-8ddc-f0a315956804.jpg

Cargos en la UNR

El hombre denunciado trabaja desde hace 28 años en la facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Hace cinco años, en mayo de 2019, accedió al cargo de director del área de formación docente, que desempeña actualmente.

Antes fue jefe de trabajos prácticos de la materia Microbiología. De hecho, en la web de la facultad de Medicina de la UNR, el denunciado figura entre las autoridades de la gestión. El área de formación docente es la encargada de generar cursos y actividades para estudiantes avanzados y graduados de la facultad. En rigor, actualmente daba clases en la cátedra de Microbiología al frente de alumnos y alumnas.

El rector de la UNR, Franco Bartolacci, a poco de que Aleart contara este jueves su historia en De 12 a 14, en El Tres, ordenó la apertura de un sumario y la suspensión del docente.

WhatsApp Image 2024-04-18 at 16.46.47.jpeg

Además, en el Linkedin del denunciado figura que durante 18 años fue docente en el Instituto de Educación Superior Nº 29, donde se estudian el Profesorado de Educación Secundaria en Historia y las carreras de Técnico Superior en Administración Rural y Técnico Superior en Agroindustria de la Alimentación. Allí está al frente de la materia Microbiología de los Alimentos y el laboratorio de Microbiología.

En el Instituto Universitario Italiano de Rosario también se desempeñó como profesor titular de Microbiología, en la carrera de Odontología.

El testimonio

A lo largo de casi media hora, el periodista rosarino repasó, firme y sin quebrarse, un drama de abusos sexuales intrafamiliares sufridos por él y sus hermanos desde la infancia.

Solo frente a la cámara de El Tres, Aleart abrió así el programa De 12 a 14 de este jueves con un desgarrador relato del drama de abusos sexuales intrafamiliares que él y sus hermanos vivieron desde la infancia de parte de su padre, quien se suicidó semanas atrás, y de su tío, a quien denunció penalmente pero la acusación no prosperó por prescripción de plazos procesales.

En casi media hora de un testimonio desgarrador, dijo: "Tomé la decisión de alejarme de mi padre y paulatinamente del resto de mi familia paterna. Había cosas que no me gustaban, me hacían mal, me hacían daño. Y desde entonces nunca abandoné la búsqueda de la verdad. La verdad de lo que realmente pasaba en mi casa, en mi familia y adentro mío. Intenté ponerle luz a la oscuridad, iluminar lo oscuro, que la verdad saliera a flote, y eso fue lo que sucedió. Se iluminó la verdad. Y la verdad siempre vence".

En tanto, en otro pasaje de esa horrorosa historia, contó: "Como si fuera poco, hay más. Esta es solo una parte de la historia. Mientras todo esto ocurrió en mi casa, en una casa con un padre violento, abusador, una madre víctima y cómplice al mismo tiempo, una casa en la que estaban naturalizados los abusos y la violencia, un tío en quien yo confiaba, que cumplió en muchas situaciones el lugar de mi padre, ese tío se aprovechó del contexto de vulnerabilidad extrema en el que estaba yo y abusó sexualmente de mí y de mi hermano desde los 6 años en adelante".

Y relató: "Cuando tenía 12, 13 años, con las pocas herramientas que tenía advertí en mi casa que esto estaba pasando. Todo lo que les estoy diciendo está en la Justicia. Advertí y, como se podrán imaginar, en una casa así mis padres no hicieron nada. Y yo seguí siendo abusado una y otra vez y mi hermano también. A esta persona, que se llama Helvio Vila es a la primera que denuncié en todo este proceso judicial".

Juan Pedro Aleart.mp4

"Lo denuncié a fines del 2022. Para mí hacer la denuncia fue muy difícil. Animarme a hacerla siendo una figura pública. Pero la hice. Ser consciente de esto, asimilarlo, aceptarlo, me llevó tiempo. Me llevo vida, mucha vida, mucha energía. He estado, al hacerlo, en una profunda etapa de depresión, muchos meses. Venir acá ha sido muy difícil, hacer el noticiero con todo esto adentro mío. Por eso quería comenzar el programa contándoles, porque ya no aguantaba más", abundó.

Y reveló: "Venía acá a trabajar en el auto llorando. Hacía de 12 a 14 durante meses con un nudo en la garganta, me encerraba en el vestuario a llorar y volvía a mi casa sin querer ver a nadie y sin querer hablar con nadie. Estuve con una profunda crisis de angustia. Perdí el sentido de la vida. No tenía ganas de reír, no tenía ganas de ir a fiestas, a nada. Solo quería estar con un pequeño pequeño grupo de personas".

"Yo en estas condiciones podría haber perdido todo: mi trabajo, esto que tanto me gusta, el amor de mi vida. Esto me afectó gravemente mi vida íntima además. Pero hoy estoy mucho más fuerte que nunca. Hice mucha terapia y hago mucha terapia. Voy lunes, martes, jueves y viernes, dos horas cada vez. Más fines de semana cuando es necesario. Esto y el amor y la amistad de un pequeño grupo de personas fue lo que me sostuvo en pie", rescató.

Más evidencias

"Hice la denuncia, presenté un montón de pruebas. Un montón. Presenté tres informes psicológicos de dos profesionales distintas, presenté un test de Rorschach. Todos los indicadores de abuso me dieron positivo. Lo presenté en la Justicia. Mi hermano declara, en su declaración, abusos sexuales de la misma manera que me lo hacía a mí esta persona, Helvio Vila, que además fue denunciado por otra persona que no conozco, que es una ex alumna de la Escuela Integral de Fisherton, que lo denunció penalmente también por abuso sexual".

"Sus compañeras también fueron a declarar. Hay otra estudiante que también fue abusada sexualmente, son cuatro ya. Y lo declara. Con todo esto un fiscal, Diego Meinero, decidió imputar en audiencia imputativa. Y la Justicia de la Provincia de Santa Fe, dos jueces en primera y segunda instancia, Florentino Malaponte y Orso, la respuesta que me dieron es la siguiente. Está en los escritos, está grabado en las audiencias: me dijeron que todo lo que les estoy diciendo, literalmente con estas palabras, que todo lo que les estoy contando es creíble y fundado".

"Creíble y fundado. Pero que está prescrito. Y por lo tanto esta persona abusó de mí y de otras personas más, incluido mi hermano, está libre. Es decir, el Estado me reconoce que todo esto pasó, pero no puede hacer nada por la prescripción. Yo les voy a contar a quién dejaron libre. Dejaron libre a una persona que se llama Helvio Vila, que es bioquímico, que abusó de mí en el laboratorio del Sanatorio Británico. Que abusó de mi hermano en el laboratorio del Sanatorio Americano".

"Además de bioquímico es ex directivo de la Escuela Integral de Fisherton, donde daba la materia durante muchos años de Educación Sexual Integral. Les repito que una alumna lo denunció penalmente por abuso sexual. Además de esto, como si fuera poco, es integrante y directivo del Centre Català y participa de las actividades culturales rodeado de niños. Y yo lamento que el presidente de esta institución no me haya atendido las diez veces que lo llamé, literalmente, para alertarlo de esta situación".

"Pero como si fuera poco, Helvio Vila es docente universitario y es director del área de formación docente de la Facultad de Medicina. Es decir que una persona con dos denuncias penales por abuso sexual y corrupción de menores es quien forma a los docentes de los futuros médicos de la Universidad Nacional de Rosario".

"En el 2021 lo cité en un bar, en el bar El Tony de Francia y Mendoza, para decirle en la cara que era consciente de que todo lo que había me hecho a mí y a mi hermano era un abuso sexual. Y le dije que las iba a pagar. Lo que él me respondió fue que tiene amigos importantes en la universidad que lo iban a ayudar. Y resulta que en todo este proceso judicial, los dos abogados que tuvo son abogados de trayectoria en la universidad, docentes, eminencias. Sólo estoy haciendo una descripción de hechos. Ustedes sacarán sus propias conclusiones, hechos, fácticos irrefutables. Tienen fácil acceso a altas esferas del Poder Judicial".

"Y con todo eso tuve que lidiar todo este tiempo, Ha sido muy difícil, les voy a hablar brevemente de la prescripción. Del por qué la excusa que tienen estos jueces para dejarlo libre. La prescripción es el refugio de los abusadores. La prescripción de ninguna manera significa inocencia. Es en definitiva una gran deuda del Estado argentino. En el 2015 la ley fue modificada. Todos los casos ocurridos en 2015 para adelante son imprescriptibles. No importa si son denunciados 15, 20 o 50 años después. Pero del 2015 para atrás la historia es diferente. Háblenme de injusticia. No es el único caso, hay muchos en Argentina. Los defensores están muy interesados y acuden rápidamente desde una primera instancia al juicio por la verdad. Un proceso judicial mediante el cual se declara culpable al acusado, pero no se lo condena. Es una mierda. Y hay integrantes del Poder Judicial, abogados, jueces, que están muy de acuerdo con eso. Es para el abusador sacarla barata. Como tirarse a un chiquero lleno de barro y salir sin una manchita. Es inadmisible, inaceptable. De ninguna manera otorga una condena proporcional al daño que provoca un abusador infantil".

"Les voy a contar lo que implica ser abusado. Hay personas que han sido abusadas y han muerto de cáncer sin hablarlo nunca. Han personas que han sido abusadas sexualmente y han entrado a adicciones, se han suicidado. Porque les aseguro que te sentís muerto en vida. Que hay quienes deciden suicidarse antes que estar muerto en vida. Esas son las consecuencias de un abuso sexual infantil. Es muy difícil enfrentarlo. Me ha costado muchísimo, he tocado muchas puertas para cambiar esto, para pedir ayuda para buscar un poco de paz".

"Me he encontrado que la Justicia de la Provincia de Santa Fe me dio la espalda y me hizo revivir los abusos. Espero que esta vez, la causa está en la Corte de la provincia, los miembros de la Corte estén a la altura de las circunstancias y se pongan del lado de los niños abusados sexualmente que hoy son adultos y no del lado de los abusadores. Y cada fallo hasta ahora de la justicia me ha dejado en pedazos. He juntado mis pedacitos cada vez, junté valentía y seguí adelante. Como podía, seguí tocando puertas. Me encontré con abogados penalistas locales que me traicionaron. Otros abogados penalistas que han tenido las mejores intenciones y que me han ayudado".

En otro de los pasajes también aprovechó para agradecer el acompañamiento de lo directivos de Televisión Litoral, de su psicoanalista, su pareja, amigos y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.