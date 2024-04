Juan Pedro Aleart, sobre la reacción de sus hermanos: "Los entiendo, tienen miedo"

" No hemos dado ninguna autorización para que nuestros nombres, nuestros datos e intimidad sean expuestos públicamente. Esto fue advertido a Juan Pedro Aleart, a quien le expresamos nuestro deseo de preservar nuestra intimidad, privacidad y salud mental atendiendo a los procesos personales que venimos atravesando en todos estos años ", afirmaron. También remarcaron la "violencia psicológica" que sufrieron con la difusión "de información sensible y del ámbito privado" , y llamaron "a la sociedad a comprometerse con las víctimas de abuso sexual, en el respeto de sus derechos, en la construcción de una justicia justa y en el respeto a las leyes vigentes".

Este viernes, en diálogo con Radio 2, Aleart habló sobre la reacción de sus hermanos. Aclaró: "Con mi hermano corté relación hace muchos años por su forma de querer abordar todo esto. A mi hermana la acompañé hasta donde más pude, luché hasta el final. La relación es compleja. Es una familia totalmente despedazada".

"El comunicado lo entiendo. Son mis hermanos, tuvieron el mismo padre violento abusador que yo, el que decía que lo que pasaba en casa quedaba en casa. Nos infundió terror, miedo. Esto es producto del miedo, es entendible, del terror que implica enfrentar todo esto", analizó.

"Yo también soy víctima, es mi historia"

"De todo lo que pasó yo también soy víctima, es mi historia de vida. Haber visto cómo mi hermana era abusada enfrente mío y no haber podido hacer nada", sostuvo. "Voy a contar mi historia, la verdad, esto no da para más. Voy a llevar la verdad siempre para adelante. Voy a seguir contando lo que pasó porque ayuda a mucha gente. Me ayuda a mí, los ayuda a ellos, ojalá algún día sean conscientes de eso, y ayuda a mucha gente", planteó.

"Mucha gente no se anima a denunciar por los mismos miedos que tienen mis hermanos ahora", aseguró, pero "los que tienen que tener vergüenza y culpa son los abusadores", enfatizó.

Respecto de cómo se siente el "día después" de la denuncia pública, Juan Pedro confió: "Siento un alivio muy grande, me saqué una mochila muy pesada que tenía dentro mío, siento calma también. Siento paz de haber podido hablar". Entendió que "es una etapa muy importante y clave en todo este proceso de sanación que elegi tomar hace muchos años".

En cuanto a cuándo y cómo tomó la decisión de salir a contar su historia públicamente, rememoró: "Quien me lo planteó fue mi psicoanalista, que me salvó la vida. Hago mucha terapia, cuatro veces por semana dos horas y fines de semana. Ella me lo planteó. Yo estaba aterrado, tenía miedo de hablar y contarlo. No habia hecho aún la denuncia penal. Hacer la denuncia siendo una persona conocida y hombre fue muy difícil".

Recordó que el proceso judicial que comenzó contra su tío por los abusos ya tiene dos años. Ese proceso "lo hice en silencio, no acudí a la fuerza que puede tener un medio de comunicación. Poca gente sabía de esto que me estaba pasando", aclaró. Y luego celebró: "Pude vencer los miedos, temblando pero avancé. Ayer pude hablar". En ese marco, volvió a pedir que se cambie la legislación para impedir que culpables de abuso queden en libertad debido a la prescripción de causas.

"Sólo el que sufre un abuso sabe lo que se siente"

"Me pueden ayudar ayudando a todas las personas que están atravesando o atravesaron algo como lo que me pasó a mí. Sólo el que sufre un abuso sabe lo que se siente", remarcó. "Depende de todos, de nosotros como comunicadores, de espacios poltícos, organizaciones sociales, fundaciones, partidos politicos, legisladores, jueces. Como ciudadanos podemos hacer y tenemos mucho poder, mucha fuerza. Acá hay una sola grieta, que divide a los que defienden y protegen a adultos perversos acusadores de menores y aquellos que defienden y protegen a niños que han sido víctima de delitos y abusos aunque hoy sean adultos", finalizó.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o conocés a alguien que la esté sufriendo, te podés comunicar las 24 horas, los 365 días del año, desde todo el país y de manera gratuita a la línea 137 o enviar un mensaje de WhatsApp al 11-3133-1000.

En Rosario, podés llamar al 0800 444 0420, todos los días, las 24 hs. Si no podés hablar, escribí al WhatsApp 3415781509. En caso de emergencias, llamá al 911.