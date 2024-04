Caso Aleart: el Integral de Fisherton afirmó que no tiene denuncias contra Helvio Vila

La denuncia pública realizada por el periodista Juan Pedro Aleart continúa resonando en los ámbitos que el propio comunicador de Canal 3 mencionó en su descargo de casi media hora, en la edición de este miércoles en De 12 a 14. A raíz de ello, el colegio Integral de Fisherton publicó un comunicado en el que aseguró que Helvio Vila, tío del periodista que fue denunciado por el propio Aleart, no trabaja más en la institución desde 2020. Además, la institución afirmó que no tiene conocimientos de ninguna denuncia contra Vila .

Y continúa: "Con respecto a la participación de Helvio Vila (ex docente de la institución) en los hechos denunciados, hacer saber (sic) que desde el 2006, año en que la lista Padres en Movimiento asume la conducción de la Mutual y la participación en el Ifei (Instituto Fisherton de Educación Integral), y en gestiones sucesivas hasta la actualidad, la escuela no registra denuncia formal o informal alguna, sobre hechos de abuso protagonizados por él en ese período en actividades escolares . A través de la presentación de su renuncia, Helvio Vila dejó de ser docente de nuestra institución desde el 1/7/2020".

"Es importante hacer saber que la Escuela no ha sido requerida en forma directa por Juan Pedro, ni por la Justicia, en relación a estos temas. Las autoridades nos ponemos a disposición de la justicia, del personal y de las familias para lo que consideren necesario y reiteramos nuestra solidaridad con Juan Pedro Aleart", finalizaron.

Helvio Vila tiene otra denuncia en su contra por abuso simple, según confirmaron desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) a La Capital. Señalaron que se trata de una presentación realizada en 2023 por una persona ajena al círculo familiar. "Es una denuncia fuera del ámbito familiar y que ocurrió en jurisdicción de otra provincia", indicaron.

El testimonio de Juan Pedro Aleart

Durante casi media hora, Juan Pedro Aleart expuso el calvario que sufrió él y sus dos hermanos en manos de su padre, el médico Pedro Aleart, y su tío, Helvio Vila. En particular, mencionó al Integral de Fisherton en dos ocasiones.

"Hice la denuncia, presenté un montón de pruebas. Un montón. Presenté tres informes psicológicos de dos profesionales distintas, presenté un test de Rorschach. Todos los indicadores de abuso me dieron positivo. Lo presenté en la Justicia. Mi hermano declara, en su declaración, abusos sexuales de la misma manera que me lo hacía a mí esta persona, Helvio Vila, que además fue denunciado por otra persona que no conozco, que es una ex alumna de la Escuela Integral de Fisherton, que lo denunció penalmente también por abuso sexual", aseveró el periodista.

En otro pasaje de su testimonio, dijo: "Además de bioquímico (Vila) es ex directivo de la Escuela Integral de Fisherton, donde daba la materia durante muchos años de Educación Sexual Integral. Les repito que una alumna lo denunció penalmente por abuso sexual. Además de esto, como si fuera poco, es integrante y directivo del Centre Català y participa de las actividades culturales rodeado de niños. Y yo lamento que el presidente de esta institución no me haya atendido las diez veces que lo llamé, literalmente, para alertarlo de esta situación".