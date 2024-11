Video: así celebraron los policías la liberación del agente al que la Corte le anuló la condena

2024-11-27 policia3.mp4

"Me pasa de todo, no tengo palabras", dijo Nocelli, muy emocionado, y añadió: "Agradezco a todos los que me apoyaron, desde mi familia hasta los funcionarios".

También afirmó que "estar privado de la libertad es horrible, es indescriptible. Me despertaba en un lugar que no me correspondía y los días eran eternos".

Emocionado y sonriente, Nocelli saludó con la mano el recibimiento de sus compañeros y se fue en un auto particular con sus familaires.

"Pude darle ese abrazo de libertad con el que soñaba", sostuvo la tía de Nocelli, quien destacó que este año van a poder reunir a toda la familia en la mesa navideña.

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, quien estuvo presente en el lugar, se mostró “muy satisfecho” por el fallo de la Corte, y añadió: "Seguiremos apoyando a la familia y apuntamos a que se acelere el nuevo juzgamiento".

Gramajo y Rosasco fueron asesinados el 21 de mayo de 2019 en Buenos Aires y 27 de Febrero. Según la versión oficial, momentos antes el hombre había intentado cometer un asalto y eso motivó la intervención de los policías (Nocelli iba acompañado por su compañero del Comando Radioeléctrico), la resistencia a tiros de uno de los maleantes y la respuesta armada de los efectivos. En el juicio, para los magistrados, quedó demostrado por los registros de cámaras públicas que, al tirotearse con los policías, Rosasco venía de intentar robarle con un arma a una mujer unos metros al sur.

En el juicio de abril de 2022, Nocelli fue condenado a 25 años de prisión por el doble homicidio. Los jueces consideraron que la respuesta policial estuvo justificada al comienzo pero, segundos más tarde, derivó en “un accionar claramente por fuera de la ley” cuando el uniformado le disparó a la mujer dos veces a corta distancia por la espalda y por último realizó dos tiros de remate al ladrón que se encontraba malherido y desarmado en el piso.

Tanto Nocelli como su compañero, Hugo Leone, fueron absueltos en su momento en una causa por falsificación del acta de procedimientos.