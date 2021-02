Cáncer de piel: advierten que el control de los lunares no debe esperar

"Un lunar nuevo, cambios en la forma, color o tamaño de lunares que ya teníamos, una mancha extraña o una lesión en la piel que no se cura, son señales que no hay que pasar por alto", menciona el dermatólogo Gabriel Salerni, presidente de la Asociación Dermatológica de Rosario, en el Día Mundial contra el Cáncer. Pero incluso, si nada nos llama la atención, es aconsejable pasar por el consultorio para que un especialista revise todos y cada uno de los lunares que tenemos en el cuerpo con un dermatoscopio (una especie de lupa que constituye una herramienta fundamental en el diagnóstico), ya que algunos están más ocultos o a simple vista no generan ninguna preocupación y de todos modos pueden ser peligrosos.