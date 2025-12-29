Calor extremo en Rosario para despedir 2025: anticipan hasta 40° para el 31 de diciembre
La ola de calor que comenzó este lunes tendrá su pico el miércoles. El Servicio Meteorológico Nacional y especialistas recomiendan extremar los cuidados y evitar la exposición al sol en las horas más críticas.
29 de diciembre 2025·19:15hs
El 2025 se despide con una ola de calor para Rosario y la región que comenzó este lunes y tendrá su punto máximo el miércoles. Mientras los rosarinos despidan el año, el termometro podría llegar a marcar hasta 40º, “según los modelos de medición”, sentenció en LT8 la meteoróloga Vanessa Balchunas. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), adelanta una máxima de 39º para la ciudad.
La madrugada del domingo tuvo un aumento de la temperatura y durante el lunes transitar por la ciudad se volvió agobiante, sin embargo, será la jornada más calma hasta que el calendario se reinicie.
Antes de comenzar el 2026, Rosario atravesará un martes con máximas de 36º y mínimas de 21º, una prueba de fuego para aquellos que recorren comercios para las compras de último momento. Para el miércoles, la ciudad será un horno.
Extremas temperaturas para fin de año
El último día del año comenzará con 25º y con vientos del norte, que traerán una masa de aire cálido que llevará a las temperaturas a alcanzar a los 34º antes del mediodía, según indica el Servicio Meteorológico Nacional.
Para la tarde del 31 de diciembre, el SMN advierte que el termómetro marcará los 39º y según el modelo de medición que elijamos para medir la temperatura y sensación térmica se podría llegar a los 40º, apuntó la meteoróloga Vanessa Balchunas. Con este pronóstico será importante extremar los cuidados y evitar largas exposiciones al sol, sobre todo en la franja horaria entre las 10 y las 16.
Para la noche, la temperatura descenderá gracias a vientos del sureste, pero, de todas formas, se estancará en los 30º en el mejor de los escenarios y la pregunta de todos los años se extingue: la cena familiar al aire libre para recibir el 2026
El 2026 comienza con alivio
Una vez que las familias estrellen sus copas, la mesa dulce ya esté servida y los últimos fuegos artificiales iluminen el cielo, la temperatura bajará unos 20º grados, según estimaciones del SMN.
La madrugada del 1º de enero tendrá temperaturas de 19 grados, que se extenderán, posiblemente con algunos grados más, hasta el mediodía. Tampoco hay que descartar precipitaciones durante las primeras horas del 2026. Para la tarde se prevé unos 35º, ya sin chances de lluvias.
Para el viernes y el fin de semana seguirá esta tendencia de mañanas por debajo de los 20º y tardes por encima de los 30º. En el horizonte, no habrá lluvias durante el fin de semana.
Alerta por las olas de calor
En diálogo con La Capital, Balchunas adelantó que enero y febrero tendrá características similares a esta segunda parte de dicembre: calor, períodos prolongados de temperaturas elevadas y tormentas que se formarán cuando las condiciones de calor extremo acumulen el suficiente aire húmedo y la suficiente energía para que un evento meteorológico.
"Hay que vigilar mucho los avisos y alertas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), ya que si bien no estamos bajo alerta para la semana de Año Nuevo, no hay que descartar que se puedan dar fenómenos locales de importancia", advirtió.
A su vez, puntualizó que lo más destacado de esta temporada que se viene serán las olas de calor. "Las olas de calor son fenómenos que reconocemos fundamentalmente como fenómenos de importancia porque tienen mínimas y máximas que superan los umbrales. En cada ciudad son diferentes, pero lo importante es que si tenemos por varios días máximas que superen los 34 o 35 grados, será muy difícil de sobrellevar porque las temperaturas no descenderán y eso hará que se dificulten mucho las actividades cotidianas", comentó.
En ese marco, hizo hincapié en tener mucho cuidado durante estos periodos de calor, como el que hay por delante entre el 29 de diciembre y el 2 de enero. "Hay que vigilar mucho las condiciones de los adultos mayores, los niños, las mascotas y las personas que tienen enfermedades preexistentes", apuntó.
Afirman que la suspensión de trenes a Córdoba y Tucumán son un lock-out patronal
La provincia de Santa Fe avanza con el plan para mejorar el acceso a los puertos
Aprobó sólo 13 materias y decía ser abogado: la estafa de $54 millones que sacude a Sunchales
Durante más de tres años, Juan Andrés Zurvera montó un estudio jurídico falso, utilizó firmas apócrifas de jueces y camaristas y engañó a decenas de víctimas con causas que nunca existieron. Terminó preso, y en la audiencia imputativa se quebró ante el fiscal
Policiales
Engaño en un local céntrico: imputan a un empleado por robar fotos íntimas del celular de una clienta
Policiales
Dos mujeres asesinadas en Nuevo Alberdi: el tribunal descartó el femicidio y evitó la perpetua
La Ciudad
Asistencia Perfecta: la provincia estudia una flexibilización y otro incentivo económico
Economía
Ajuste previsional: los jubilados santafesinos sufren una fuerte pérdida de ingresos y consumo
Política
Presupuesto 2026: el rector de la UNR criticó a Losada y Galaretto por votar el ajuste a la educación
