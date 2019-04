La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, le ofreció al gobernador Miguel Lifschitz los equipos de Gendarmería para investigar los últimos hechos de violencia que se registraron en Rosario y aseguró que el gobierno nacional va a ayudar para esclarecer lo ocurrido y que la gente vote tranquila el próximo domingo.

Bullrich respondió a la denuncia que hizo ayer Lifschitz en la que aseguró que hay "intencionalidad política" detrás de la ola de inseguridad que sacudió a la ciudad durante el fin de semana largo de Semana Santa.

En declaraciones al programa "Zysman 830", que se emite por La Ocho, la ministra señaló: "A una semana de las primarias apoyamos a nuestros candidatos pero también trabajamos institucionalmente con el gobierno provincial como corresponde a cualquier país civilizado".

Asimismo, reveló que la semana pasada se comunicó con Lifschitz para abordar las cuestiones que preocupan a los santafesinos y que ahora volverá a hacerlo para poner a su disposición al gobierno en esta delicada situación. "Estamos para ayudar y para que los rosarinos vivan mejor y más tranquilos, estamos poniendo todo nuestro esfuerzo en eso", afirmó.

"Lo voy a llamar al gobernador para que se sienta tranquilo y sepa que cuenta con el gobierno nacional y todo Cambiemos para que en Santa Fe no haya ningún tipo de interferencia y mucho menos de la banda de Los Monos", destacó la titular de la cartera de Seguridad respecto de los dichos de Lifschitz acerca de que con los últimos hechos de violencia "se busca provocar un resultado electoral adverso".

Bullrich se abstuvo de opinar sobre el cruce entre la diputada Elisa Carrió y el candidato a gobernador Antonio Bonfatti. "Busquemos que no haya enrarecimiento, no hagamos del sufrimiento del pueblo de Rosario una situación más dura. Si alguien quiere embarrar la cancha, nosotros no lo vamos a hacer", reflexionó.

"Que Guille Cantero está detrás de la violencia, eso lo sabemos todos y es para desestabilizar a cualquiera, desestabiliza al pueblo"

Sin embargo, dijo que le llamaron la atención los dichos de Lifschitz de ayer. "La semana pasada me comuniqué con el gobernador, le dije que me parecía una idea muy extrema esto de que alguien podía generar muerte y violencia por una elección, él me dijo que compartía mi mirada. Por eso me sorprendió que ayer haya publicado un tuit y declaraciones en este sentido", amplió.

También reiteró que pondrá a disposición del gobierno de Santa Fe "el mejor equipo de investigación de Gendarmería para investigar los hechos de violencia que se registraron en Rosario y para ver que tipo de organización delictiva está detrás de esto".

En ese sentido, señaló que "Guille Cantero está detrás de la violencia, eso lo sabemos todos y es para desestabilizar a cualquiera, desestabiliza al pueblo de Santa Fe, no creo que tenga una intencionalidad política especialmente dirigida para desestabilizar al gobierno de Santa Fe".

La ministra ratificó que Nación y provincia trabajan juntos en la lucha contra el narcotráfico. "Hemos estado todos juntos codo a codo condenando, persiguiendo, encarcelando y enjuiciando a Los Monos y a todas las bandas que hay en Rosario y que se han extendido estos años", remarcó.



"No ha habido una política que no haya sido una política de Estado de combate contra el narcotráfico. Estos es importante para que los rosarinos vivan tranquilos y podamos seguir avanzando, sientan que si bien hemos pasado un fin de semana bravísimo, estamos en los números con menos homicidios a esta altura que el año pasado", graficó.

Además, indicó que "la política contra el narcotráfico no puede ser usada como una parte de una batalla en el marco de la campaña". Y aclaró: "Eso no quiere decir que nuestro candidato José Corral no haga propuestas que nos parezcan superadoras".

"Lo mejor para la institucionalidad de la provincia es que las elecciones se vivan sin un clima enrarecido y que la gente vote sin ninguna situación rara por delante", concluyó.