El gobernador Miguel Lifschitz consideró ayer que los recientes episodios de inseguridad que se registraron en Rosario conservan un hilo conductor y están atravesados por el clima preelectoral de las elecciones primarias del domingo próximo. "No tenemos ninguna duda de que hay una intencionalidad política en promover este tipo de actos", aseguró. No obstante, aclaró: "No quiero decir que haya responsabilidad de dirigentes políticos, pero sí están quienes aprovechan circunstancias para llevar agua para su molino".

Acompañado por los ministros de Seguridad, Maximiliano Pullaro, y de Justicia, Ricardo Silberstein, el gobernador encabezó una conferencia de prensa tras un fin de semana jaqueado por robos a taxistas y balaceras contra bares de Pichincha.

"Entendemos que hay una similitud y una congruencia entre fenómenos que tienen la intencionalidad de provocar un resultado adverso en el proceso electoral que tenemos en curso", sentenció.

Lifschitz se mostró convencido de que las balaceras contra edificios del Poder Judicial en las instancias de juzgamiento de la banda delictiva Los Monos, y los recientes tiroteos en Pichincha y ataques a taxistas tienen un hilo conductor.

"Ahora revisten un sentido más político de desestabilizar al gobierno en el medio de un proceso electoral, con el claro objetivo de promover un cambio de gobierno o un deterioro de la imagen del gobierno que me toca encabezar en Santa Fe", afirmó sin medias tintas.

Lifschitz también se refirió a la "actitud frontal contra el delito en el marco de la ley" y aclaró:"Nunca hemos retrocedido, ni toleramos presiones, ni aceptamos ninguna negociación de connivencia ni acuerdos con el delito".

Luego se refirió al homicidio del taxista Mario Esusy, "cuyos responsables están identificados y un detenido imputado"; al asesinato en Alsina al 2800 de una joven de 32 años; a la sucesión de casi una veintena de robos a taxis en pocos días, "algo poco habitual en los últimos años", y las tres balaceras en un mismo fin de semana en bares de Pichincha.

"No tenemos ninguna duda de que hay una intencionalidad política en promover este tipo de actos. Han circulado en los medios textos, mensajes o denuncias de que podría haber intencionalidad o recursos que se vuelcan para promover hechos de violencia, no descartamos que pueda ocurrir", afirmó Lifschitz.

A su vez, recordó que está puesta la mirada en la investigación sobre la participación del falso abogado Marcelo Dalessio en operaciones de inteligencia vinculadas a Los Monos.

"Todo esto configura un escenario que excede la situación de los fenómenos de inseguridad, salen de la media y resultan sorpresivos, y evidentemente tienen algún entramado organizativo y por otro lado una clara intencionalidad. No quiero decir que haya responsabilidad de dirigentes políticos, pero sí están quienes aprovechan circunstancias para llevar agua para su molino", remarcó.

Y en actitud firme, indicó que "más allá de los procesos electorales, vamos a sostener hasta el último día de nuestro gobierno el combate contra el delito con las herramientas que tenemos para que funcionen de la mejor manera posible".

