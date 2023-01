Brilloni sobre el desalojo del piquete de portuarios: "Se constató un delito y se actuó por protocolo"

Al respecto Brilloni señaló: “Cuando la policía constató que se estaba cometiendo el delito, en este caso el corte de avenida, se procedió al desalojo, siguiendo todos los pasos establecidos por protocolo, es decir la necesidad, la proporcionalidad y la oportunidad”, señaló el funcionario.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, Brilloni remarcó que desde las 5.45 de este martes “se produjeron distintos tipos de incidentes. Algunos se registraron cuando personal operario intentó ingresar al puerto. Se produjeron algunas escaramuzas y corridas para intentar que eso no ocurriera”.

>> Leer más: Conflicto portuario: con balas de goma y gases, la policía desalojó por la fuerza un piquete

Brilloni afirmó que “los manifestantes estaban molestos porque hubo un grupo de trabajadores que ingresó al puerto y no querían que ingrese nadie más. En ese contexto, y con conocimiento de la Fiscalía que interviene, se procedió al desalojo. No puedo hacer un balance definitivo en este momento, porque todavía no me entrevisté con el personal policial. Pero hubo quema de cubiertas, restos de piedras y ahora estamos apagando los focos ígneos que los manifestantes prendieron sobre el asfalto para poder liberar el tránsito para que no haya riesgos para los automovilistas”.

>> Leer más: El conflicto del puerto se tensó con gases y detenidos

"La orden es liberar completamente la traza. Estamos trabajando con Prefectura y la Guardia de Infantería de la Policía para liberar el tránsito de la forma más rápida posible. Evaluaremos las distintas circunstancias que se vayan dando. Este tipo de cosas nos preocupan y lamentamos que sucedan. Son una acumulación de situaciones que se vienen produciendo por parte de los manifestantes y a veces hay que actuar con la firmeza que esto requiere. Y así se hizo", subrayó.