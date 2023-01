Conflicto portuario: con balas de goma y gases, la policía desalojó por la fuerza un piquete

El conflicto en el puerto cumplió 40 días y la tensión entre las partes no cede

Los efectivos policiales actuaron esta mañana sin impartir ninguna advertencia. Procedieron a despejar la avenida directamente sin hacer ningún anuncio previo, lanzando gases y balas de goma al aire. Eso provocó la retirada de los manifestantes, que bajaron por el terraplén y se refugiaron debajo del puente de 27 de Febrero. Según informó el móvil de LT8, por el momento no hubo detenidos ni heridos.

deslojan piquete.jpg Gases lacrimógenos en el puente de 27 de Febrero y Acceso Sur. Foto: Francisco Guillén / La Capital.

"Estamos reclamando nuestro derecho al trabajo. Sufrimos una represión por parte de la provincia o de un fiscal. No sabemos quién ordenó esto. Estamos con criaturas y mujeres. Les tiraron gases lacrimógenos a las mujeres y niños. Están todos con los ojos irritados. No somos delincuentes. No estamos matando gente. Reclamos por trabajo y por los compañeros que están detenidos. Les inventaron una causa diciendo que habían golpeado a un policía", afirmó a LT8 uno de los delegados de los trabajadores que tuvieron que refugiarse debajo del puente.

"La policía no pudo actuar de la manera que lo hizo. Hoy hubo represión. Estamos con nuestra familia para reclamar pacíficamente", agregó.