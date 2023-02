Becan a alumnas de ingeniería para que puedan continuar sus estudios

La provincia lanzó el incentivo para achicar la brecha de género en disciplinas científicas. Algunas carreras de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNR tienen menos del once por ciento de mujeres

El Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia lanzó una convocatoria muy particular con el objetivo de achicar la brecha que sufren mujeres y feminidades a la hora de orientarse en disciplinas científicas: entregará a alumnas avanzadas de Ingeniería, que hayan debido retrasar o abandonar temporalmente sus estudios, becas de hasta 50 mil pesos durante un plazo máximo de ocho meses a los fines de que obtengan el ansiado título de grado. También se busca que consigan un trabajo o mejoren su inserción laboral, “aunque la perspectiva de género no consiste únicamente en insertar a una mujer en un equipo; lo que queremos es que estas políticas impacten en el campo científico y tecnológico, no es solo una cuestión cuantitativa”, explicó la secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación, Marina Baima, convencida de que “la inserción de mujeres y disidencias en la ciencia mejora y enriquece los procesos de investigación”.