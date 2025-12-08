Ángel Correa, involuntario protagonista de la escalofriante lesión de un colega

El incidente sucedió en el partido entre Tigres y Cruz Azul en la Liga MX. El perjudicado fue Jesús Orozco, uno de los baluartes de la selección de ese país

El futbolista rosarino Ángel Correa , quien milita en Tigres de México, se convirtió en involuntario protagonista de la grave e impactante lesión que sufrió su contrincante Jesús Orozco durante el partido con Cruz Azul que terminó empatado en un gol. El incidente, que fue captado nítidamente por las cámaras de televisión , lo que le sumó al hecho más conmoción por su crudeza, encendió las alarmas en la selección de México ante la posibilidad de que Orozco se pierda el Mundial 2026.

Todo sucedió cuando corrían 35 minutos del segundo tiempo. Tigres ganaba y buscaba liquidar la serie. El atacante argentino, con su habitual cambio de ritmo, su potencia y su intuición para atacar los espacios, se metió en el área por el sector derecho y sacó un remate que no pareció tener tanta potencia .

Tenía destino de red, pero en el camino apareció el defensor de Cruz Azul, cuyo objetivo de bloquear el disparo lo llevó a interponerse con todo el cuerpo. Cumplió su cometido, pero el costo fue altísimo.

El tobillo derecho del futbolista mexicano quedó clavado en el césped y la fuerza del impacto de la pelota, sumada a la posición antinatural de apoyo, derivó en una torcedura escalofriante. Las imágenes fueron elocuentes, difíciles de observar. El estadio quedó enmudecido y los gestos de los compañeros, la reacción inmediata del cuerpo médico y el rostro de Orozco dejaron en claro que no se trataba de una lesión más.

A la espera del parte médico oficial, las primeras sensaciones no fueron alentadoras. Nicolás Larcamón, entrenador argentino de Cruz Azul, evitó dar un diagnóstico definitivo, aunque sus palabras reflejaron la gravedad del momento. “La situación no se ve nada bien, nada bien. No quiero adelantarme sin tener la conclusión de los estudios y de los médicos, pero en estas horas vamos a tener más claridad”, expresó en conferencia de prensa, con tono serio y preocupado.

Jesús Orozco no es un jugador más: con apenas 23 años, venía consolidándose en Cruz Azul y había logrado meterse en la órbita estable de la selección mexicana. Javier Aguirre lo había convocado recientemente y había sido titular en el amistoso ante Paraguay, en noviembre. El Mundial 2026, además, no es una Copa del Mundo cualquiera para el Tri: será anfitrión, junto con Estados Unidos y Canadá. Jugarlo en casa le daba al torneo un valor simbólico incomparable. Hoy, ese sueño aparece seriamente amenazado.

Mientras el fútbol mexicano aguarda el resultado de los estudios, ya se especula con una recuperación prolongada. De confirmarse los peores presagios (se habla de una posible fractura) Orozco también se perdería compromisos inmediatos clave, como el Desafío de las Américas ante Flamengo, programado para el 10 de diciembre en Qatar, dentro de la reedición de la Copa Intercontinental.