La Capital | Ovación | Angel Correa

Ángel Correa, involuntario protagonista de la escalofriante lesión de un colega

El incidente sucedió en el partido entre Tigres y Cruz Azul en la Liga MX. El perjudicado fue Jesús Orozco, uno de los baluartes de la selección de ese país

8 de diciembre 2025 · 12:00hs
Angel Correa saca el remate y un pie de Orozco se traba en el césped. Gravísima lesión que dejaría al jugador mexicano fuera del Mundial 2026

Foto: AFP

Angel Correa saca el remate y un pie de Orozco se traba en el césped. Gravísima lesión que dejaría al jugador mexicano fuera del Mundial 2026
Jesús Orozco es traslado en camilla y su lesión la dejaría afuera del Mundial 

Foto: AFP

Jesús Orozco es traslado en camilla y su lesión la dejaría afuera del Mundial 

El futbolista rosarino Ángel Correa, quien milita en Tigres de México, se convirtió en involuntario protagonista de la grave e impactante lesión que sufrió su contrincante Jesús Orozco durante el partido con Cruz Azul que terminó empatado en un gol. El incidente, que fue captado nítidamente por las cámaras de televisión, lo que le sumó al hecho más conmoción por su crudeza, encendió las alarmas en la selección de México ante la posibilidad de que Orozco se pierda el Mundial 2026.

Todo sucedió cuando corrían 35 minutos del segundo tiempo. Tigres ganaba y buscaba liquidar la serie. El atacante argentino, con su habitual cambio de ritmo, su potencia y su intuición para atacar los espacios, se metió en el área por el sector derecho y sacó un remate que no pareció tener tanta potencia.

Tenía destino de red, pero en el camino apareció el defensor de Cruz Azul, cuyo objetivo de bloquear el disparo lo llevó a interponerse con todo el cuerpo. Cumplió su cometido, pero el costo fue altísimo.

Cómo fue la lesión

El tobillo derecho del futbolista mexicano quedó clavado en el césped y la fuerza del impacto de la pelota, sumada a la posición antinatural de apoyo, derivó en una torcedura escalofriante. Las imágenes fueron elocuentes, difíciles de observar. El estadio quedó enmudecido y los gestos de los compañeros, la reacción inmediata del cuerpo médico y el rostro de Orozco dejaron en claro que no se trataba de una lesión más.

lesión de orozco ante el remate de correa

A la espera del parte médico oficial, las primeras sensaciones no fueron alentadoras. Nicolás Larcamón, entrenador argentino de Cruz Azul, evitó dar un diagnóstico definitivo, aunque sus palabras reflejaron la gravedad del momento. “La situación no se ve nada bien, nada bien. No quiero adelantarme sin tener la conclusión de los estudios y de los médicos, pero en estas horas vamos a tener más claridad”, expresó en conferencia de prensa, con tono serio y preocupado.

orozco
Jesús Orozco es traslado en camilla y su lesión la dejaría afuera del Mundial

Jesús Orozco es traslado en camilla y su lesión la dejaría afuera del Mundial

>> Leer más: Ángel Correa confesó su sueño de jugar en Rosario Central: "Ojalá que se pueda dar"

Jesús Orozco no es un jugador más: con apenas 23 años, venía consolidándose en Cruz Azul y había logrado meterse en la órbita estable de la selección mexicana. Javier Aguirre lo había convocado recientemente y había sido titular en el amistoso ante Paraguay, en noviembre. El Mundial 2026, además, no es una Copa del Mundo cualquiera para el Tri: será anfitrión, junto con Estados Unidos y Canadá. Jugarlo en casa le daba al torneo un valor simbólico incomparable. Hoy, ese sueño aparece seriamente amenazado.

Mientras el fútbol mexicano aguarda el resultado de los estudios, ya se especula con una recuperación prolongada. De confirmarse los peores presagios (se habla de una posible fractura) Orozco también se perdería compromisos inmediatos clave, como el Desafío de las Américas ante Flamengo, programado para el 10 de diciembre en Qatar, dentro de la reedición de la Copa Intercontinental.

Noticias relacionadas
Más que un equipo, una gran familia. El plantel conducido por Carlos Young fue campeón con una formación en el que mezcló experiencia y juventud.

Hockey: con la Súper Final, Universitario le puso la frutilla al postre en una gran temporada

Ferrari se mostró feliz por la aparición de varios chicos en la primera canalla. Dijo que ese es el verdadero objetivo de las divisiones inferiores.

Paulo Ferrari: "Las inferiores de Central siempre tienen que estar entre las mejores del país"

Una maravilla. Martínez celebra el gol de Racing que definió la serie ante Boca.

Racing venció a Boca, es finalista y Central evitó a un peso pesado en la Libertadores

Lionel Messi y David Beckham, en la premiación de Inter Miami en la MLS.

Messi tras la coronación: "Era un desafío poner al equipo en lo más alto"

Ver comentarios

Las más leídas

Récord: un santafesino ganó 8.844 millones de pesos en el Quini 6

Récord: un santafesino ganó 8.844 millones de pesos en el Quini 6

Quini 6: de qué ciudad es el ganador del pozo récord de casi 9 mil millones de pesos

Quini 6: de qué ciudad es el ganador del pozo récord de casi 9 mil millones de pesos

El aeropuerto de Rosario cumplió 85 años y lo celebró con un festival solidario

El aeropuerto de Rosario cumplió 85 años y lo celebró con un festival solidario

El arbolito de Oroño y Pellegrini se ilumina para celebrar Navidad

El arbolito de Oroño y Pellegrini se ilumina para celebrar Navidad

Lo último

Pelea en Maciel: un hombre fue apuñalado y el agresor huyó tras dejar tirada su moto

Pelea en Maciel: un hombre fue apuñalado y el agresor huyó tras dejar tirada su moto

Malfitana abre un nuevo local en una zona estratégica de Funes

Malfitana abre un nuevo local en una zona estratégica de Funes

Microtráfico en zona norte: detienen a dos personas que llevaban cocaína en el auto

Microtráfico en zona norte: detienen a dos personas que llevaban cocaína en el auto

Microtráfico en zona norte: detienen a dos personas que llevaban cocaína en el auto

El procedimiento lo realizó Gendarmería Nacional en Coronel Cabassa al 1800. En el mismo vehículo incautaron casi un millón de pesos en efectivo y una balanza de precisión

Microtráfico en zona norte: detienen a dos personas que llevaban cocaína en el auto
Falta de chapas patentes: tras las dificultades, se normaliza la situación en Santa Fe
La Ciudad

Falta de chapas patentes: tras las dificultades, se normaliza la situación en Santa Fe

Quini 6: de qué ciudad es el ganador del pozo récord de casi 9 mil millones de pesos
Información General

Quini 6: de qué ciudad es el ganador del pozo récord de casi 9 mil millones de pesos

Créditos Nido: se viene el decimoséptimo sorteo, con más de 44 mil santafesinos inscriptos
La Ciudad

Créditos Nido: se viene el decimoséptimo sorteo, con más de 44 mil santafesinos inscriptos

Pelea en Maciel: un hombre fue apuñalado y el agresor huyó tras dejar tirada su moto
La Región

Pelea en Maciel: un hombre fue apuñalado y el agresor huyó tras dejar tirada su moto

Milei viaja a Noruega para acompañar a María Corina Machado a recibir el Nobel de la Paz
POLITICA

Milei viaja a Noruega para acompañar a María Corina Machado a recibir el Nobel de la Paz

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Récord: un santafesino ganó 8.844 millones de pesos en el Quini 6

Récord: un santafesino ganó 8.844 millones de pesos en el Quini 6

Quini 6: de qué ciudad es el ganador del pozo récord de casi 9 mil millones de pesos

Quini 6: de qué ciudad es el ganador del pozo récord de casi 9 mil millones de pesos

El aeropuerto de Rosario cumplió 85 años y lo celebró con un festival solidario

El aeropuerto de Rosario cumplió 85 años y lo celebró con un festival solidario

El arbolito de Oroño y Pellegrini se ilumina para celebrar Navidad

El arbolito de Oroño y Pellegrini se ilumina para celebrar Navidad

El escudo protector de Chernóbil fue dañado y ya no contiene la radiación

El escudo protector de Chernóbil fue dañado y ya no contiene la radiación

Ovación
Hockey femenino: coherencia, identidad y proyección, las claves del Duendes bicampeón

Por Pablo Mihal
Ovación

Hockey femenino: coherencia, identidad y proyección, las claves del Duendes bicampeón

Hockey femenino: coherencia, identidad y proyección, las claves del Duendes bicampeón

Hockey femenino: coherencia, identidad y proyección, las claves del Duendes bicampeón

Silvetti, lejos de Newells alcanzó la gloria entre glorias en la nueva meca del fútbol mundial

Silvetti, lejos de Newell's alcanzó la gloria entre glorias en la nueva meca del fútbol mundial

Hockey: con la Súper Final, Universitario le puso la frutilla al postre en una gran temporada

Hockey: con la Súper Final, Universitario le puso la frutilla al postre en una gran temporada

Policiales
Microtráfico en zona norte: detienen a dos personas que llevaban cocaína en el auto
POLICIALES

Microtráfico en zona norte: detienen a dos personas que llevaban cocaína en el auto

Cuatro mujeres fueron detenidas por robos durante el recital de Molotov

Cuatro mujeres fueron detenidas por robos durante el recital de Molotov

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores

Investigan el crimen de un hombre de 35 años en Granadero Baigorria

Investigan el crimen de un hombre de 35 años en Granadero Baigorria

La Ciudad
Cortes y desvíos por el encendido del arbolito de Oroño y Pellegrini: lo que tenés que saber
La Ciudad

Cortes y desvíos por el encendido del arbolito de Oroño y Pellegrini: lo que tenés que saber

Créditos Nido: se viene el decimoséptimo sorteo, con más de 44 mil santafesinos inscriptos

Créditos Nido: se viene el decimoséptimo sorteo, con más de 44 mil santafesinos inscriptos

Balance positivo en las concesionarias autos: las ventas de 0KM repuntaron un 50% en 2025

Balance positivo en las concesionarias autos: las ventas de 0KM repuntaron un 50% en 2025

Falta de chapas patentes: tras las dificultades, se normaliza la situación en Santa Fe

Falta de chapas patentes: tras las dificultades, se normaliza la situación en Santa Fe

Racing venció a Boca, es finalista y Central evitó a un peso pesado en la Libertadores
Ovación

Racing venció a Boca, es finalista y Central evitó a un peso pesado en la Libertadores

Un estudiante rosarino se recibió de abogado en tiempo récord
La Ciudad

Un estudiante rosarino se recibió de abogado en tiempo récord

Hockey: con final polémico, los Leoncitos perdieron y jugarán por el bronce
Ovación

Hockey: con final polémico, los Leoncitos perdieron y jugarán por el bronce

Messi tras la coronación: Era un desafío poner al equipo en lo más alto
Ovación

Messi tras la coronación: "Era un desafío poner al equipo en lo más alto"

Calendarios de adviento: la tendencia que crece en Argentina y el caso viral
Información General

Calendarios de adviento: la tendencia que crece en Argentina y el caso viral

Diez ideas para armar un arbolito de Navidad económico y original
Información General

Diez ideas para armar un arbolito de Navidad económico y original

El escudo protector de Chernóbil fue dañado y ya no contiene la radiación
Información General

El escudo protector de Chernóbil fue dañado y ya no contiene la radiación

Por primera vez, nació una cría de oso panda en un zoológico de Indonesia
Información General

Por primera vez, nació una cría de oso panda en un zoológico de Indonesia

Cuatro mujeres fueron detenidas por robos durante el recital de Molotov
Policiales

Cuatro mujeres fueron detenidas por robos durante el recital de Molotov

Refuerzan la vigilancia en Santa Fe por un caso de sarampión en Entre Ríos
La Ciudad

Refuerzan la vigilancia en Santa Fe por un caso de sarampión en Entre Ríos

Iapos consolida su servicio de telemedicina con las consultas virtuales
La Ciudad

Iapos consolida su servicio de telemedicina con las consultas virtuales

Oportunidades y límites del proyecto de ley tributaria 2026 de Santa Fe
Economía

Oportunidades y límites del proyecto de ley tributaria 2026 de Santa Fe

Ciudades, días y estadios faraónicos para la Scaloneta en el Mundial
Ovación

Ciudades, días y estadios faraónicos para la Scaloneta en el Mundial

Ola de calor: cuáles son las enfermedades que empeoran con altas temperaturas

Por Florencia O'Keeffe
Salud

Ola de calor: cuáles son las enfermedades que empeoran con altas temperaturas

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores
Policiales

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores

San Lorenzo: ya está listo el nuevo sector de atención al público de la Municipalidad
La Región

San Lorenzo: ya está listo el nuevo sector de atención al público de la Municipalidad

Piden que se reabra el depósito de valijas de la terminal de Ómnibus
La Ciudad

Piden que se reabra el depósito de valijas de la terminal de Ómnibus

Empleados de comercio tendrán una nueva suma fija: de cuánto es el monto
economia

Empleados de comercio tendrán una nueva suma fija: de cuánto es el monto

Termina con Newells y lo contactó un grande de su país, pero prefiere quedarse
OVACIÓN

Termina con Newell's y lo contactó un grande de su país, pero prefiere quedarse

Polémica por el mensaje de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina
Información General

Polémica por el mensaje de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina