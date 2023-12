Aumento del 128% de la tarifa del agua: Defensa del Consumidor rechazó el pedido de la empresa

“Es demasiado alto y el escalonamiento que propone Aguas es muy acotado. Me parece que establecer un 52 por ciento y al semestre siguiente poner un 50 por ciento y sobre el saldo llevarlo al 128 por ciento en doce meses es muchísimo. La empresa argumenta que esa suba va de la mano de la inflación, pero lo cierto es que los salarios no van de la mano con la inflación”, subrayó la funcionaria.

“Hay muchos clientes que pagan por un servicio que no reciben. Hay barrios que no tienen la presión de agua que deberían tener y otros a los que no les llega el agua directamente. Hay muchas cuestiones en ese sentido para discutir más allá del pedido de aumento. La empresa presentó un plan de obra, ¿se hicieron? ¿Por qué la gente sigue sin recibir la presión correcta de agua?”.