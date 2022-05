Aumentan los casos de Covid en la provincia de Santa Fe pero no hay internados en terapia 

Bajo control. Por el momento el sistema tiene resto para responder a la demanda ya que no hay casos graves.

En Santa Fe no hay personas internadas en terapia intensiva como consecuencia de complicaciones por Covid , aun cuando los casos se están duplicando cada semana y ya se dio por iniciada en el país la cuarta ola de la pandemia, impulsada por la subvariante BA2 de Ómicron. Así lo confirmó el subsecretario de Promoción de la Salud , Sebastián Torres.

El objetivo es lograr que el sistema de salud no se sature en áreas críticas y que, aunque no se puedan frenar los contagios, los santafesinos no sufran complicaciones por Covid que requieran internación.

En la última semana se sumaron 729 casos en la provincia y se considera que hay muchos más, ya que las personas no se están testeando, como sucedió durante los picos anteriores.

En este contexto, ayer se liberó en el territorio provincial la cuarta dosis (o segundo refuerzo) para todos los mayores de 18 años que hayan pasado los cuatro meses de la colocación de la tercera dosis.

En tanto, sigue vigente la vacunación libre para todas las dosis anteriores, siempre que hayan pasado cuatro meses entre una y otra.

La intención de las autoridades de Salud es que en las próximas semanas se amplíe aún más el porcentaje de personas vacunadas ante la llegada del invierno y la convivencia del Covid con otras virosis, entre ellas la gripe A, para la que también se está haciendo una campaña de vacunación, como todos los años.

Cuidados indispensables

La presidenta del Colegio de Médicos de Rosario, Angela Prigione, dijo a La Capital: "Gracias al nivel de vacunación que tenemos, los casos son leves y no están ocupadas las camas de terapia en Santa Fe”.

La profesional destacó que “la buena noticia es que por el momento no existe estrés en el sistema de salud, como sí lo tuvimos en las olas anteriores, y la explicación a este panorama son las vacunas y el hecho de que tanta gente ya tiene colocados los refuerzos, e insistamos a los que faltan que se los coloquen”.

“Debemos recordar que antes de tener la posibilidad de vacunarnos, las personas con factores de riesgo (los mayores de edad, gente de todos los grupos con problemas de salud previos o los que estaban muy expuestos al virus, como los médicos, los enfermeros) se enfermaban por contacto con el Sars Cov 2 y rápidamente hacían complicaciones respiratorias, neumonía y debían ser pasados a respirador, muchos con consecuencias fatales”, señaló Prigione y agregó: "Ese panorama hoy no se ve".

En Santa Fe, casi 9.300 personas murieron desde el inicio de la pandemia a causa del Covid.

La médica insistió en las recomendaciones indispensables para que esta nueva ola de Covid pueda manejarse sin sobresaltos: "Ese 35% de los rosarinos que no se colocó la tercera dosis (o primer refuerzo) debe hacerlo para protegerse y proteger a la comunidad; además es preciso utilizar barbijo en espacios cerrados, ventilar muy bien los ambientes, lavarse las manos con agua y jabón o usar alcohol en gel”, dijo.

Prigione comentó que estas medidas “sirven para defendernos de todos los virus respiratorios, no solo del Covid".