Ataques a escuelas: Educación admite que "hay mucho temor y un clima de zozobra"

“Lamentablemente, una vez más, en lugar de hablar sobre cómo los chicos pueden aprender mejor, tenemos que dedicarnos a esto, que es una saga que no para”, agregó el funcionario, quien añadió: “No me corresponde hacer hipótesis sobre motivaciones, porque no me corresponde investigar. Desde que esto empezó el año pasado, estamos en diálogo con otros poderes del estado. Tenemos diálogo cotidiano con funcionarios de distintos estamentos”.

Con relación a la situación vivida este lunes en las escuelas “Leónidas Gambartes” y “Mariano Moreno”, ambas instituciones ubicadas en Paraguay al 1200, Biaggiotti, ratificó que aún siguen clases. “Las actividades quedaron suspendidas por toda la semana, porque había mucho temor. Siempre estamos atentos a las subjetividades de quienes tienen que estar al frente de las escuelas. Había mucho miedo. Estuve con ambas directoras el lunes.

“Como en otros ocasiones, hay mucho temor, un clima de zozobra que no era fácil de superar. De modo que decidimos que por esta semana no se dieran clases. En breve nos encontraremos con los equipos de esas escuelas de Paraguay al 1200 y después con el director de la Rosa Ziperovich para seguir acompañando y analizando cómo seguimos con esta situación”, agregó Biaggiotti.