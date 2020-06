Arrancó la nueva franja horaria con largas colas en calle San Luis

El debut del nuevo horario comercial en el microcentro de Rosario arrancó con aglomeración y escaso distanciamiento social en algunos comercios de calle San Luis, mientras que el resto de los paseos comerciales hubo una circulación regular producto de la víspera del Día del Padre.

Desde las 11, La Capital comenzó la recorrida por el corredor San Luis, desde Moreno hasta Maipú, donde las mayor cantidad de clientes concentró en las inmediaciones de los locales que suelen vender lencería y accesorios por mayor y menor.

Allí, las colas alcanzaban la mitad de cuadra, y si bien cada cliente tenía su tapabocas colocado de manera correcta, el distanciamiento entre personas era escaso, producto de la cantidad de gente que allí se concentraba en la primera hora de la nueva franja horaria (de 11 a 19) que debutó hoy.

"Vengo a esta hora para ser una de las primeras porque si te venís a las 12, hasta las seis de la tarde no te atienden de la cantidad de gente que hay", le contó Juliana a La Capital en la puerta de un comercio ubicado en San Luis entre Italia y Dorrego.

"Yo compro y revendo, que es lo hace la mayoría de los que estamos acá en la cola, y tengo que elegir una lencería por día cada. Por eso vengo tres veces por semana para poder trabajar", agregó Juliana, quien contó que suele vender lencería por catálogo a través de su cuenta de Instagram.

sanlui2s.jpg

"Llego a las diez de la mañana, y así logro que me atiendan a las 13, porque si no, no te atienden hasta las cinco o seis de la tarde de la cantidad de gente que hay", insistió la mujer, quien efectivamente era una de las primeras de la extensa cola que había en la primera hora de la apertura extendida de los comercios en el marco de la fase de distanciamiento social por la pandemia de coronavirus.

sanluis6.jpg

Esa postal era la que se repetía cuadra tras cuadra por la misma calle San Luis. Colas en los comercios que se dedican a la vente de telas, indumentaria o accesorios por mayor y menor y sólo la presencia de agentes de Tránsito del municipio, mientras que el personal de la Guardia Urbana Municipal (GUM) recorría las peatonales, donde el movimiento era fluido pero sin aglomeraciones respecto a calle San Luis.

"Nosotros estamos controlando el tránsito, no nos dedicamos a controlar el distanciamiento social. En lo que respecta a nuestra área vemos que no hay mayores complicaciones", precisó una agente que inspeccionaba esta mañana las actividades de carga y descarga por esa arteria del microcentro.

A raíz de esta cantidad de personas, desde el municipio le confirmaron a La Capital que sobre el mediodía las áreas de control ya habían reforzado el paseo comercial de calle San Luis para controlar que se respete el distanciamiento social, previsto en la nueva fase a la que ingresó la ciudad desde esta semana.

córdoba.jpg

En tanto, el movimiento en las peatonal Córdoba era bastante dinámico y con pocas colas pese a la presencia de agentes de la GUM allí presentes desde una punta a la otra. También las inspecciones se hicieron presentes en la zona de los bancos, aunque allí no se percibieron complicaciones.