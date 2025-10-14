La Capital | La Región | Timbúes

Timbúes se prepara para vivir la Feria del Libro 2025 entre el 16 y 17 de octubre

Se trata de la tercera edición del evento que este año se realizará bajo el lema: "El agua, nuestro ambiente y nosotros" con charlas, talleres, homenajes y teatro

14 de octubre 2025 · 18:39hs
Las actividades se desarrollarán en el Centro Cultural Comunal y en Plaza del Carmen.

Las actividades se desarrollarán en el Centro Cultural Comunal y en Plaza del Carmen.

Con muchas actividades pensadas para todos los públicos, entre el jueves 16 y el viernes 17 de octubre se realizará la tercera edición de la Feria del Libro de Timbúes. Este año el encuentro se desarrollará bajo el lema “El agua, nuestro ambiente y nosotros”.

Además de la programación destinada al público en general, también la feria contará con un cronograma de acciones para instituciones educativas y geriátricos locales.

Gran Trueque Literario

En esta oportunidad se realizará el “Gran Trueque Literario” que consistirá en un intercambio de libros que se realizará entre jueves y viernes de 10 a 18 en la Plaza del Carmen. Las personas podrán llevar libros e intercambiarlos por otros de su interés, generando una circulación literaria sin que haya un transacciones monetarias de por medio.

Además, ambas jornadas ofrecerán lecturas de libros, charlas de escritores locales y sugerencias literarias.

Cronograma de la Feria del Libro

El jueves 16 a las 21 en el Centro Cultural Comunal se desarrollará un homenaje a Atahualpa Yupanqui. El viernes se realizará la premiación de los ganadores del Concurso de poesía “Creando palabras”, desde las 16 en el CCC. Al finalizar, en la misma locación se ofrecerá la obra teatral “Contrametamorfosis”.

Atendiendo al lema de esta edición, el jueves de 9 a 10 y de 15 a 15.45 se realizará la charla “Cuidemos el agua de Timbúes” a cargo de la Cooperativa de Agua Potable de Timbúes Limitada.

A las 10.30 se presentará el libro “Taller Cultural Comunal de Lengua de Señas”. En la misma mañana tendrá lugar la charla “Energías renovables”, a cargo de Rubén Ascua de la Empresa Bio Tecno.

A partir de las 14 tendrá lugar la obra de títeres “Sarna con gusto”, a cargo del docente Germán Germinale. Paralelamente se realizarán juegos y lectura de cuentos en plaza del Carmen.

El viernes las actividades se iniciarán en la plaza a las 10 con juegos y lecturas. Luego se ofrecerá la obra de teatro “Naturaleza que fluye” a cargo de la artista Julieta del Pilar. Se presentará a las 10 y a las 14.

A las 10.30 será el turno de Desafío Paraná: saberes de ciencia, cultura y humedales. A las 14.30 se realizará un taller de separación de residuos y compostaje domiciliario con la participación de Marcelo Bargellini del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe.

Entre las 16 y las 18 tendrá lugar la presentación del libro “Las aventuras de Curimba”.

El martes 21 durante la mañana se repetirá el taller de separación de residuos.

>> Leer más: Timbúes debutó con su propuesta en la Feria Internacional de Turismo

Noticias relacionadas
La remera para la maratón de Los Quirquinchos

Este fin de semana llega la maratón por la donación pediátrica a Los Quirquinchos

Pese a las condiciones climáticas adversas, que obligaron a modificar el horario de largada y la delimitación de la cancha de pesca, la competencia se desarrolló con total normalidad.

Reconquista: El 38° Concurso Argentino de Pesca del Surubí generó un impacto económico multimillonario

En el mes de octubre se registró un aumento en el precio del boleto de colectivo de de la línea A interurbana

Transporte interurbano: cuánto cuesta viajar en colectivo la línea A desde Rosario hacia el sur de Santa Fe

La Certificación en Gestión Eficiente otorgada por RIL reconoce a los gobiernos locales que utilizan los recursos públicos de forma estratégica, innovadora y sostenible, transforman la gestión pública en un motor de oportunidades y bienestar para la ciudadanía.

Venado Tuerto fue certificada como la primera ciudad eficiente de la provincia de Santa Fe

Ver comentarios

Las más leídas

El padre dejó el fútbol para trabajar y apoyó a su hijo en su idea de triunfar en Newells

El padre dejó el fútbol para trabajar y apoyó a su hijo en su idea de triunfar en Newell's

Un monje de la India abrirá un congreso en la facultad de Ciencias Médicas de Rosario

Un monje de la India abrirá un congreso en la facultad de Ciencias Médicas de Rosario

La urgencia de Newells por mejorar llevó a que jugadores marginados hoy sean esenciales

La urgencia de Newell's por mejorar llevó a que jugadores marginados hoy sean esenciales

Cuánto tardan en prescribir las deudas de tarjetas de crédito y cómo salir del Veraz

Cuánto tardan en prescribir las deudas de tarjetas de crédito y cómo salir del Veraz

Lo último

Acto de Provincias Unidas en Caba, última parada antes de las elecciones

Acto de Provincias Unidas en Caba, última parada antes de las elecciones

Crimen de Nora Dalmasso: absolvieron al único sospechoso del caso porque prescribió la causa

Crimen de Nora Dalmasso: absolvieron al único sospechoso del caso porque prescribió la causa

El equipo económico libertario acompañó a Agustín Pellegrini en Rosario: No habrá devaluación

El equipo económico libertario acompañó a Agustín Pellegrini en Rosario: "No habrá devaluación"

Doble femicidio y asesinato: confirman que el cuerpo hallado es del remisero desaparecido

El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, aportó detalles clave sobre la investigación y anticipó que los restos desmembrados pertenecen a Martín Palacios.
Doble femicidio y asesinato: confirman que el cuerpo hallado es del remisero desaparecido
De Ozempic a Wegovy: la nueva versión de la inyección para bajar de peso ya se consigue en Argentina

Por Nachi Saieg

Salud

De Ozempic a Wegovy: la nueva versión de la inyección para bajar de peso ya se consigue en Argentina

Llamativa intervención artística en el playón del parque España
La Ciudad

Llamativa intervención artística en el playón del parque España

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei
Economía

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei

Crimen de Ivana Garcilazo: todas las pruebas de un caso que va juicio con pedido de altas penas

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Crimen de Ivana Garcilazo: todas las pruebas de un caso que va juicio con pedido de altas penas

Femicidio en Rosario: quedó en prisión preventiva imputado de haber asesinado a su pareja
POLICIALES

Femicidio en Rosario: quedó en prisión preventiva imputado de haber asesinado a su pareja

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El padre dejó el fútbol para trabajar y apoyó a su hijo en su idea de triunfar en Newells

El padre dejó el fútbol para trabajar y apoyó a su hijo en su idea de triunfar en Newell's

Un monje de la India abrirá un congreso en la facultad de Ciencias Médicas de Rosario

Un monje de la India abrirá un congreso en la facultad de Ciencias Médicas de Rosario

La urgencia de Newells por mejorar llevó a que jugadores marginados hoy sean esenciales

La urgencia de Newell's por mejorar llevó a que jugadores marginados hoy sean esenciales

Cuánto tardan en prescribir las deudas de tarjetas de crédito y cómo salir del Veraz

Cuánto tardan en prescribir las deudas de tarjetas de crédito y cómo salir del Veraz

Arrancan las obras en el Parque Regional Sur y adjudican el tramo final del Hospital Regional

Arrancan las obras en el Parque Regional Sur y adjudican el tramo final del Hospital Regional

Ovación
Juan Espínola no atajó en el amistoso de la selección paraguaya y Newells espera por su vuelta
Ovación

Juan Espínola no atajó en el amistoso de la selección paraguaya y Newell's espera por su vuelta

Juan Espínola no atajó en el amistoso de la selección paraguaya y Newells espera por su vuelta

Juan Espínola no atajó en el amistoso de la selección paraguaya y Newell's espera por su vuelta

Así suena la canción que le compusieron a Russo, el DT que dejó una huella imborrable en Central

Así suena la canción que le compusieron a Russo, el DT que dejó una huella imborrable en Central

En reserva, Central encontró el empate en el final con un golazo de tiro libre

En reserva, Central encontró el empate en el final con un golazo de tiro libre

Policiales
Femicidio en Rosario: quedó en prisión preventiva imputado de haber asesinado a su pareja
POLICIALES

Femicidio en Rosario: quedó en prisión preventiva imputado de haber asesinado a su pareja

Crimen de Ivana Garcilazo: todas las pruebas de un caso que va juicio con pedido de altas penas

Crimen de Ivana Garcilazo: todas las pruebas de un caso que va juicio con pedido de altas penas

Investigan la muerte de un hombre golpeado que tuvo convulsiones en el Carrasco

Investigan la muerte de un hombre golpeado que tuvo convulsiones en el Carrasco

La familia Garcilazo no quiere demoras antes del juicio: Está todo listo

La familia Garcilazo no quiere demoras antes del juicio: "Está todo listo"

La Ciudad
Llamativa intervención artística en el playón del parque España
La Ciudad

Llamativa intervención artística en el playón del parque España

Ollas populares coparon la Plaza San Martín: Los barrios están explotados, las necesidades son infinitas

Ollas populares coparon la Plaza San Martín: "Los barrios están explotados, las necesidades son infinitas"

Esa maldita pelusa: ¿por qué los plátanos empezaron a generar más quejas en Rosario?

Esa maldita pelusa: ¿por qué los plátanos empezaron a generar más quejas en Rosario?

La UNR lanza la primera feria de empleo para personas con discapacidad

La UNR lanza la primera feria de empleo para personas con discapacidad

Pami: qué es el botón de emergencias y para qué sirve
Información General

Pami: qué es el botón de emergencias y para qué sirve

Cuánto tardan en prescribir las deudas de tarjetas de crédito y cómo salir del Veraz
Información General

Cuánto tardan en prescribir las deudas de tarjetas de crédito y cómo salir del Veraz

El tiempo en Rosario: una semana casi veraniega que cambiará el fin de semana
Información General

El tiempo en Rosario: una semana casi veraniega que cambiará el fin de semana

Peajes sin barreras: se prorrogó su implementación y el gremio teme despidos
INFORMACION GENERAL

Peajes sin barreras: se prorrogó su implementación y el gremio teme despidos

Abogados laboralistas criticaron a Milei por las quejas sobre los caranchos
Economía

Abogados laboralistas criticaron a Milei por las quejas sobre los "caranchos"

Un monje de la India abrirá un congreso en la facultad de Ciencias Médicas de Rosario

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Un monje de la India abrirá un congreso en la facultad de Ciencias Médicas de Rosario

Arrancan las obras en el Parque Regional Sur y adjudican el tramo final del Hospital Regional

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Arrancan las obras en el Parque Regional Sur y adjudican el tramo final del Hospital Regional

Amsafé adhiere al paro y Provincia descontará el día no trabajado
LA CIUDAD

Amsafé adhiere al paro y Provincia descontará el día no trabajado

El código de vestimenta de la Uade que generó polémica: Ni minifaldas ni musculosas
Información General

El código de vestimenta de la Uade que generó polémica: "Ni minifaldas ni musculosas"

El tiempo en Rosario: martes agradable y con ambiente primaveral
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes agradable y con ambiente primaveral

Se viene el gran festival por los derechos de las personas mayores
La Ciudad

Se viene el gran festival por los derechos de las personas mayores

Caren Tepp: Milei difunde noticias falsas porque sabe que puede perder en Santa Fe
politica

Caren Tepp: "Milei difunde noticias falsas porque sabe que puede perder en Santa Fe"

El joven de Roldán intensamente buscado había muerto atropellado hace semanas en Rosario
Policiales

El joven de Roldán intensamente buscado había muerto atropellado hace semanas en Rosario

Explota la adicción al juego online entre adolescentes: 40.000 apuestas ilegales en tres meses en Santa Fe
Información General

Explota la adicción al juego online entre adolescentes: 40.000 apuestas ilegales en tres meses en Santa Fe

En una final cargada de emoción, se conoció al ganador de La Voz Argentina
Zoom

En una final cargada de emoción, se conoció al ganador de "La Voz Argentina"

El robo que no fue: al final no se registró faltante de dinero en el Pago Fácil de barrio Echesortu
La Ciudad

El robo que no fue: al final no se registró faltante de dinero en el Pago Fácil de barrio Echesortu

El dólar volvió a caer tras la intervención del Tesoro de EEUU: a cuánto cerró el blue en Rosario
Economía

El dólar volvió a caer tras la intervención del Tesoro de EEUU: a cuánto cerró el blue en Rosario

¿Llegará a tiempo Juan Espínola para el partido que Newells jugará contra Argentinos?

Por Rodolfo Parody
Ovación

¿Llegará a tiempo Juan Espínola para el partido que Newell's jugará contra Argentinos?

Qué pasó con el ex-Central que acordó con una agencia de Italia y finalmente se sumó a Regatas

Por Luis Castro
Ovación

Qué pasó con el ex-Central que acordó con una agencia de Italia y finalmente se sumó a Regatas

Crimen de Ivana Garcilazo: Reinfestuel tiene problemas de visión, dice su abogado
POLICIALES

Crimen de Ivana Garcilazo: "Reinfestuel tiene problemas de visión", dice su abogado