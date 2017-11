yo no. Lorena Verdún dijo no tener vínculos con ninguna asociación ilícita.

Lorena Verdún fue la pareja del Claudio "Pájaro" Cantero, asesinado a tiros la madrugada del 26 de mayo de 2013 y cuya muerte, se presume, fue el detonante de cuatro de los homicidios que serán ventilados en los próximos meses en el juicio oral y público a la banda de Los Monos. Ayer, la mujer que fue madre de los tres hijos de quien fuer líder indiscutible de la banda del barrio Las Flores, decidió declarar y criticó en forma desordenada que la Justicia la investigue a ella como miembro de la asociación ilícita y no a Mercedes Paz, que era la pareja de "Pájaro" al momento de su muerte. Sin embargo Verdún, de 39 años, no terminó de decir lo que quería. Abandonó su declaración después de que el juez Ismael Manfrín le llamara la atención varias veces por no adecuarse a las normas del debate.

"Siento impotencia y falta de respeto por tener a dos jueces sentados frente a mí que estuvieron en otra causa por la muerte del padre de mis hijos y absolvieron a los asesinos". Así comenzó su declaración Verdún y por eso recibió el primer llamado de atención de Manfrín.

"Perdón señora, le voy a pedir que guarde silencio respecto de ese tema. Es una cuestión que ya fue juzgada", le dijo el magistrado. Y no es la primera vez que la cuestión aparece en el juicio oral y público que comenzó esta semana. El martes, antes de que la Fiscalía pudiera exponer sus alegatos, casi todas las defensas acompañaron un pedido de recusación para Manfrín y la jueza María Isabel Más Varela.

Quien presentó el pedido fue el defensor de Ramón "Monchi" Machuca, Carlos Edwards, quien sostuvo que los magistrados debían dar un paso al costado en el juicio puesto que integraron el tribunal que llevó adelante el juicio por el asesinato de "Pájaro", que conocían parte de las pruebas que se iban a exponer en estas audiencias y que por eso no podían ser imparciales.

Ayer Verdún sólo respondió preguntas de su defensora, Romina Bedetti, quien intentó ordenarla en su relato. Contó que fue pareja de "Pájaro" hasta 2008 y que con él tuvo tres hijos. Y que por eso no entendía por qué era ella la que estaba siendo juzgada por integrar la asociación ilícita y no Mercedes Paz, la última pareja de su ex marido a quien lleva tatuado en el brazo izquierdo.

Por dos autos

"Se me acusa de una asociación ilícita por dos autos. Tengo 39 años, creo que tengo derecho a comprarme mi propio vehículo, por eso trabajo como cualquiera de ustedes. Ahí (en la causa) se nombran dos vehículos y una moto que sí, los he tenido y los fui vendiendo". Y argumentó que desde hace más de una década se dedica a la "venta de ropa".

Según dijo, Mercedes Paz (hermana de Martín "Fantasma" Paz, cuyo asesinato el 8 de septiembre de 2012 derivó en el juicio que se lleva a cabo ahora) es quien merece ser investigada. "Tenía un Mini Cooper que sale cuatro veces lo que sale mi auto", dijo. Y entonces su abogada solicitó presentar documentación sobre la situación patrimonial de Mercedes Paz.

La Fiscalía se opuso a la incorporación de ese material en la causa por estar vencidos los plazos y Manfrín opinó en el mismo sentido. Por ese motivo comenzó un intercambio entre las partes que Verdún interrumpió cinco veces con cuestionamientos y opiniones. Fue reprendida por el tribunal, que finalmente llamó a la abogada Bedetti al estrado. Tras ello Verdún habló con su abogada y decidió finalizar su exposición.

