Angustia de un vecino: le quemaron el auto y el fuego tomó el frente de su casa

Darío vive en Mitre al 4000 y le quemaron su Agile. Tuvo que rescatar a su suegra, que padece una enfermedad grave, y no sabe qué hará con su auto ya que adeuda el seguro por quedarse sin trabajo

Las historias que comienzan a desprenderse de los damnificados por los hechos de violencia plantean un problema que va más allá de lo material y de la sensación de exposición que pueden tener muchos rosarinos. Uno de los vecinos que sufrió el incendio de su auto padeció, además, que el fuego tome el frente de su casa , situación que puso en riesgo a su familia (entre la que está su suegra, que padece cáncer y no se puede mover) y no sabe qué hará con su auto ya que tuvo que dejar pagar el seguro por quedarse sin trabajo .

Darío, uno de los vecinos de Wagner y Mitre, contó a La Capital que el incendio a su auto pasó a mayores ya que el fuego tomó el frente de su casa, sector próximo a donde duerme su suegra que padece cáncer y no puede moverse .

“Se incendió el frente de la casa y el fuego se fue para adentro. Cuando se mete, habrán sido tres o cuatro minutos hasta que llegaron los bomberos. En esos minutos, que parecieron una eternidad, tuve que sacar primero a mi hijo y a mi señora, y después a mi suegra, que está postrada en la cama con cáncer”, relató el vecino, para sumar que en ese momento “no se podía ver nada, estaba todo el humo en la pieza”. Y afirmó que si el fuego “llegaba a agarrar la puerta de madera de la pieza, hacía un desastre”.

auto incendiado wagner y mitre Los vecinos no salían de su estupor por los hechos de violencia contra dos autos de la cuadra. Foto: Virginia Benedetto / La Capital

El vecino contó que tuvo que trasladar a su suegra al fondo de su casa, a otra habitación, y que se pudo estabilizar luego de que llamaran a una ambulancia. Ahora, pide ayuda para arreglar el frente de su casa porque, por ejemplo, la puerta de ingreso “quedó chamuscada” y el hombre no cuenta con fondos suficientes ya que viene de quedarse sin trabajo. Por eso, solicita ayuda para las reparaciones: quien pueda aportar, el alias de Darío es ACJ.BAR2 y cualquier ayuda es bienvenida.

Sin trabajo

Darío no sólo tiene que afrontar todo lo relatado sino que, además, tiene el seguro impago luego de quedarse sin trabajo.

Consultado sobre cómo hará con su auto, Darío contó: “No sé cómo voy a hacer porque no estoy pagando el seguro porque me quedé sin laburo. Ahora estoy empezando un trabajo pero voy tapando huecos porque no llegamos con todo”.

En tanto, comentó que tanto él como su vecino, que cuentan con la misma aseguradora, se comunicaron para ver los pasos a seguir pero sólo les respondieron que vuelvan a llamar el lunes.