Alerta en el sistema de salud por falta de insumos y precios

Oscar Mendiz , jefe del Departamento de Cardiología Intervencionista de la Fundación Favaloro , fue quien lanzó las últimas horas el alerta a nivel nacional , al decir que "si el hospital (o sanatorio) no tiene un stock en sus espaldas los procedimientos empiezan a tener otros resultados. Es una situación muy tensa porque hay que estar minuto a minuto viendo si tenés disponibilidad para lo que tenés que hacer. Cuando programás una cirugía tenés que cerciorarse de que los insumos estén, y podés tenerlos hoy, pero mañana no sabés", dijo a los medios nacionales que lo entrevistaron.

El profesional reveló que "hay tantos insumos que se usan en las prácticas complejas, que no son costosos, pero sí importados , que hablás todos los días con quienes manejan los stocks para saber si uno está operativo o la situación lo es con el margen de seguridad correspondiente para hacer lo pautado". Y puso como ejemplo el faltante en las últimas semanas del medio contraste, sustancia que se inyecta en los vasos sanguíneos y permite la visión de estos a través de los rayos X: " Sin eso no se puede hacer las angioplastías, las tomografías o el cateterismo de las coronarias . No es costosa, pero sí es crítica". También mencionó los catéteres y la guía.

OSCAR MENDIZ.jpg Oscar Mendiz, de la Fundación Favaloro, puso el tema en el tapete a nivel nacional.

En un "alerta a la opinión pública", las instituciones convocantes hicieron hincapié en que la "escasez de recursos económicos en divisas de nuestro país es la base real de esta situación, pero además, debemos sumar el complejo entramado burocrático, las dificultades en cambios arancelarios, sumados a un dificultoso proceso descentralizado y desordenado para la toma de decisiones y en particular en la visualización de priorizaciones y respuestas a las necesidades primarias".

En los hechos, las respuestas "se ligan indistintamente, y según las circunstancias, a un devenir entre las aduanas y el Ministerio de Economía y viceversa, todo ello en un marco de escasa inserción y desamparo decisorio del Ministerio de Salud de la Nación".

Estos hechos no son nuevos. Ambas entidades vienen advirtiendo y alertando a la opinión pública desde 2022 esta situación, la cual "con idas y vueltas se fue profundizando. Esta situación no puede continuar, pues se encuentra en juego el patrimonio constitucional de la salud de nuestra población adulta y pediátrica", afirmaron. E insistieron: "Las autoridades responsables en el ingreso de materiales de intervencionismo médico, sea terapéutico o diagnóstico o en general para actos médicos, deben hacerse cargo y evitar el desamparo de nuestros pacientes y de sus angustiadas familias. Como profesionales de la salud nos hacemos cargo de nuestras responsabilidades médicas y éticas para con nuestros pacientes. Las autoridades también deben hacerse cargo de sus responsabilidades ordenándose y priorizando las necesidades para de esta forma definitivamente normalizar esta grave situación".

No hay precios

El presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de Rosario, Rodrigo Sánchez Almeyra, explicó que la situación alcanza a todo el sector. "Se hizo más visible en las áreas de Cardiología Intervencionista y Cardiocirugía a raíz del estado público que tomaron declaraciones de algunos profesionales de esas áreas, pero esto alcanza a todo el sistema, y es de una gravedad inusitada", dijo el dirigente a La Capital.

SÁNCHEZ ALMEYRA.jpg Sánchez Almeyra, presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios, advierte sobre la falta de precios de referencia.

Sánchez Almeyra explicó que se juntaron múltiples problemas. Porque al de la importación de insumos, que no entran al país, y los costos en dólares, ahora se agregó "la merma en la entrega de productos por falta de precio. Como no hay certeza de qué va a ocurrir con el dólares, los proveedores entregan con cuentagotas, o a precios excesivos. Hay un retaceo de entregas, porque no hay precios de referencia", reveló.

Y señaló que "al no haber precio de referencia, usted le pide el insumo a la obra social, que no lo recibe o le cambian el precio todos los días. Esto ha ocurrido con prótesis traumatológicas y cardíacas, en elementos de contraste y en productos para cardiología, por supuesto, pero esta cuestión alcanza a todo el arco de salud. No hay insumos, y ahora no hay precio. Es el peor de los escenarios. Se complica el abastecimiento aunque se pueda pagar", remató.