Agreden con pintadas de odio el frente del espacio lésbico La Vulvería

De este modo, Sarria se refirió a una de las dos convocatorias, tras 35 años de un encuentro siempre unificado. Por un lado, está el que se celebra el 8, 9 y 10 de octubre como "35 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bixesuales, Intersexuales y No Binaries" al que asistirán Lxs Safinas y por otro está el organizado por el Partido Comunista Revolucionario (PCR) entre otros, para noviembre.

00000CHE_5316.jpg Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

"Nos atacan porque algunos y algunas no quieren ni nombrarnos, y en momento de avanzadas de la derecha, como en Italia donde ganó este fin de semana Giorgia Meloni, y la ultraderecha, esto debería reverse. Las Lesbianas rompemos con el héteropatriarcado, nuestro objeto de deseo no es el varón y la forma de vivir nuestros vínculos y ser madres es diversa. Pero además tenemos particularidades de género que la ley no considera: si hay violencia entre dos lesbianas, si no son pareja, no se considera el caso, para que sea considerada violencia debe el victimario ser varón", dice Sarria.

La Vulvería o "espacio de tortas irreverentes" nació hace tres años. Goza de un inmueble municipal en comodato que estaba abandonado y este grupo lésbico reconstruyó para talleres, asistencia alimentaria, y abrir la biblioteca Mirta Rosemberg.

00000CHE_5315.jpg Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Funciona los lunes, jueves y viernes de 16 a 20 y los martes, de 14 a 17, para escucha y acompañamiento de la problemática lésbica de quien quiera ingresar al espacio. Y los sábados, de 14 a 19, hay feria "Paseo de los encantos diversos", en Paraguay y el río. Además, en breve sumará actividad y asesoramiento profesional a un centro de día.

Por su parte, Lxs Safinas son un grupo de lesbianas que nació tras el encuentro de 2003 de Mujeres en Rosario. "Tenemos 19 años de trabajo para hablar de la realidad de las lesbianas, en espacios de mujeres o LGTBI, tenemos nuestra agenda y espacio propio, queremos que se tome en serio nuestra denuncia, no merecemos estas amenazas", concluyó Sarria.