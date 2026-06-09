Aguas Santafesinas logró equilibrio financiero por primera vez en 20 años

De números en rojo a superávit. "El resultado es consecuencia del proceso de ordenamiento, eficiencia y transparencia", señalaron desde Aguas Santafesinas

Aguas Santafesinas S.A. alcanzó un hecho histórico al aprobar por primera vez en más de 20 años un balance con superávit financiero , consolidando el proceso de recuperación y saneamiento iniciado por el gobierno de Santa Fe al comienzo de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.

El resultado fue ratificado durante la Asamblea General Ordinaria de Accionistas realizada en la sede de la empresa, donde se aprobaron la Memoria y Balance General correspondientes al último ejercicio y los estados contables de la sociedad.

El cambio de escenario marca un punto de inflexión para la empresa sanitaria provincial, que pasó de registrar déficits estructurales a alcanzar el equilibrio financiero gracias a una política sostenida de eficiencia operativa, control del gasto, transparencia administrativa y fortalecimiento de la gestión.

Desde el inicio de la actual gestión, el gobernador Maximiliano Pullaro encomendó avanzar en un profundo proceso de ordenamiento de la empresa, tarea que fue llevada adelante por el Ministerio de Obras Públicas, encabezado por Lisandro Enrico , junto con el Directorio presidido por Renata Ghilotti .

Al respecto, Ghilotti destacó que “por primera vez en la historia de la empresa se aprobó un balance con superávit financiero. Se trata de un hecho muy importante porque demuestra que el camino del ordenamiento y la eficiencia da resultados concretos. Hoy Aguas Santafesinas puede cubrir sus costos operativos, fortalecer su capacidad de gestión y continuar mejorando la prestación de los servicios para todos los santafesinos”.

Por su parte, el ministro Lisandro Enrico remarcó que el resultado refleja una decisión política clara del gobierno provincial de recuperar y sanear las empresas públicas, administrando los recursos con responsabilidad, transparencia y eficiencia.

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Durante la Asamblea también se aprobó la gestión del Directorio y de la Sindicatura, se renovaron autoridades cuyos mandatos habían finalizado y asumió como vicepresidente de la sociedad Darío Boscarol, designado mediante decreto del Poder Ejecutivo Provincial.

El superávit alcanzado representa uno de los principales hitos de la actual gestión de Aguas Santafesinas, ya que permite proyectar una empresa más sólida, con mayor capacidad para sostener inversiones, ejecutar obras y continuar mejorando los servicios de agua potable y saneamiento en la provincia de Santa Fe.