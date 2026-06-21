Para acompañar el aumento de pasajeros, el aeropuerto de Rosario amplió su estacionamiento

En sintonía con el aumento de pasajeros, el Aeropuerto Internacional de Rosario habilitó la obra de ampliación de la avenida Estacionamiento, una intervención estratégica diseñada para reconfigurar la circulación vehicular y peatonal interna, optimizando la capacidad operativa de la termina l.

Desde el gobierno provincial explicaron que los trabajos realizados permiten ordenar de manera integral el flujo de tránsito en la zona de mayor fricción del predio , garantizando una transitabilidad más ágil y segura.

Complementariamente, la obra civil incluyó la incorporación de nuevos espacios de estacionamiento , ampliando la capacidad de recepción para pasajeros, acompañantes y el parque automotor vinculado a los servicios aeroportuarios.

Esta modernización, destacaron, responde a la política de conectividad que la provincia sostiene para acompañar la expansión de las rutas aéreas internacionales y el arribo de nuevas compañías a la terminal loca l.

Respecto al impacto de la obra, el ministro de Desarrollo Productivo de la Provincia, Gustavo Puccini, explicó que “el crecimiento del Aeropuerto Internacional de Rosario tiene que verse reflejado en tierra con infraestructura eficiente. Siguiendo la línea de gestión que trazamos con el gobernador, cada peso de los santafesinos se invierte en obras concretas que jerarquizan nuestros activos públicos. Adecuar los accesos y el estacionamiento es una necesidad logística elemental para consolidar a esta terminal como el principal nodo de conectividad del centro del país, garantizando un servicio de estándar internacional sin depender de recursos ni decisiones centralizadas”.

Asimismo, la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, destacó que la obra forma parte del plan de mejoras para la terminal aérea. “La planificación de mejoras continuará sin interrupciones. La próxima etapa del proyecto contempla el despliegue de un nuevo sistema de señalética integral y tecnología de ordenamiento vial, orientada a facilitar la navegación de los usuarios dentro del complejo”.

“Con la puesta en valor de este sector, el Gobierno de Santa Fe ratifica su esquema de inversión en infraestructura pública como eje dinamizador del desarrollo comercial, logístico y turístico regional, asegurando que la terminal rosarina crezca al mismo ritmo que las exigencias del mercado aerocomercial actual”, concluyó el presidente del directorio del Aeropuerto, Juan Pío Drovetta.