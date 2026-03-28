El aeropuerto de Rosario crece con fuerza y suma rutas nacionales e internacionales

El tráfico aéreo aumentó más del 30% en el inicio de 2026, impulsado por las rutas al exterior. Vuelve el vuelo directo a Salta y proyectan más frecuencias a Brasil

El Aeropuerto de Rosario experimenta un crecimiento en la frecuencia de sus vuelos este 2026.

El Aeropuerto Internacional de Rosario atraviesa un momento de expansión sostenida . En el primer bimestre de 2026, la terminal registró más de 140 mil pasajeros, lo que representa un crecimiento superior al 30% en comparación con el mismo período del año anterior y el mejor arranque de los últimos cinco años .

El dato confirma una tendencia que se viene consolidando: la recuperación del tráfico aéreo no solo se afianza , sino que muestra niveles muy por encima de los años posteriores a la pandemia. En ese escenario, la cercanía y la conectividad empiezan a jugar un rol clave . “Poder salir desde un aeropuerto cercano simplifica mucho la decisión de viajar”, resumen desde el sector.

Si se toma como referencia 2022, el incremento supera el 150%, reflejando una evolución marcada en la cantidad de viajeros que utilizan la terminal rosarina.

El impulso principal llega desde el segmento internacional, que creció cerca de un 50% interanual . En ese contexto, la conexión con Panamá se posiciona como la más relevante , con altos niveles de ocupación y un volumen sostenido de pasajeros. A través de ese hub, los viajeros acceden a múltiples destinos en América, lo que potencia el atractivo de salir desde Rosario.

También se destacan las rutas hacia Brasil, especialmente Río de Janeiro y San Pablo, junto con los vuelos estacionales a Florianópolis. Este esquema refuerza el perfil del aeropuerto como puerta de salida regional hacia destinos turísticos clave.

En paralelo, la red aérea continúa ampliándose. Para los próximos meses está previsto el regreso del vuelo directo a Salta, lo que restablece la conexión con el norte argentino. A esto se suma la expectativa de un aumento de frecuencias en rutas internacionales ya consolidadas, como San Pablo y Lima.

aeropuerto copia Brasil se potencia como uno de los destino más elegidos por los rosarinos para vacacionar.

Se suman Punta Cana y Madrid

La programación también anticipa nuevas incorporaciones en el corto y mediano plazo. Entre ellas, vuelos hacia Punta Cana y Madrid, además de servicios especiales vinculados a grandes eventos internacionales, como el Mundial de fútbol y la Fórmula 1.

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Más allá de la oferta de destinos, el crecimiento se apoya en mejoras de infraestructura que permitieron operar con mayor capacidad y eficiencia. Las obras recientes en pista y terminal, junto con la incorporación de nuevas posiciones y servicios, acompañan el aumento del movimiento.

“La mejora en infraestructura y la incorporación de rutas explican gran parte de este crecimiento”, detallan las autoridades.

Con este escenario, el aeropuerto busca consolidarse como un nodo clave del interior del país, tanto para pasajeros como para operaciones logísticas. El desafío hacia adelante será sostener la demanda durante todo el año y convertir las rutas estacionales en conexiones estables.

El crecimiento en números

Más de 140.000 pasajeros en enero y febrero: +31% respecto a 2025, +72% frente a 2024, +153% en comparación con 2022 y crecimiento internacional: +48%.