A pesar de que son muy demandados, los plomeros son cada vez menos

Nuevas formas de vida (o aspiraciones) de la población en el siglo XXI provocan que decaigan oficios como el de la plomería, un sector escasamente organizado y regulado, donde predominan los varones mayores de 30 años pues ni las mujeres ni los jóvenes lo eligen de forma masiva como opción laboral. Sin embargo, la demanda no merma, por lo que acceder a los servicios de instalación sanitaria se transforma en una complicación en Rosario, sobre todo si se trata de un caso urgente en domicilio, y considerando el impacto que tiene en la salud el suministro de agua seguro y eficiente.

Si bien el fenómeno excede los límites de la ciudad, aquí se verifica la tendencia que midió este año la filial argentina de Amanco Wavin, una proveedora global de soluciones sanitarias. En el país casi no se registran plomeros entre los 18 y los 25 años; la mayoría tiene entre 46 y 55 (41 por ciento), entre 36 y 45 (24,7 por ciento) y entre 26 y 35 (13,4 por ciento); y es una actividad netamente masculina ya que el 97,8 por ciento de quienes la ejercen son hombres, según el relevamiento.

“ Hay menos plomeros que antes porque los oficios en general se van perdiendo . Las nuevas generaciones nacen y crecen viendo otra cosa, yo vi a mi papá ser plomero”, dice Franco Lorusso, instructor desde hace once años en el Centro Provincial de Formación Profesional Nº 2 del curso “Montador de instalaciones sanitarias domiciliarias”. Esa extensa denominación es la que realmente designa la tarea en la actualidad, mientras que el nombre más popular proviene de la época en que los caños de agua estaban hechos de plomo.

“Históricamente este oficio se traspasó de un principal a un ayudante. Vas aprendiendo lo que va arreglando ese principal según los casos que se le presenten, entonces saber todo te lleva más tiempo. En la escuela es más integral la instrucción”, explica el docente que capacita a unos 70 interesados cada año en la institución pública de Crespo 849. “Mi aula no es convencional, tiene una parte que es una obra en construcción. Los alumnos pican paredes, instalan el inodoro, el bidet, el calefón y los desagües. Hoy la plomería es mucho más liviana porque las cañerías en general son de plástico. Y las chicas trabajan a la par”, describe. Sí, las mujeres comienzan a interesarse en el rubro, pero suman una o dos en un total de 18 asistentes a los cursos. También son minoría los jóvenes sub 30, cuenta el profesor de 33 años, quien por supuesto se desempeña como plomero cuando no da clases.