A 28 años de la desaparición de Bruno Gentiletti la búsqueda sigue activa

Era una jornada calurosa de marzo, fin de la temporada en el balneario La Florida, cuando un nene de 9 años se alejó de la mirada de sus padres. Desde entonces, hace 28 años, se lo sigue buscando. Este domingo se cumplió un nuevo aniversario de la misteriosa desaparición de Bruno Gentiletti, en la que sigue creciendo un enigma que no encuentra explicación. La organización Missing Children en la Argentina sigue teniendo activas las búsquedas de 45 personas de las que no se supo nada siendo niñas y que ahora ya son adultas. El programa Nacional de Recompensas ofrece sólo 5 millones de pesos para ofrecer a quien aporte datos para dar con el paradero de Bruno, que hoy tendría 36 años si sigue vivo.

En los mismos instantes en que su madre Marisa se enteraba de la ausencia de Bruno por parte de sus hijos más pequeños, sus hermanos más grandes salían del agua junto a su padre. Era la hora de almorzar las milanesas que estaban en el tupper. Al momento de la reunión familiar en la sombrilla notaron que faltaba Bruno. Su madre alzó la vista y no lo vio en los toboganes. Había pasado media hora de la llegada al lugar.

gentiletti1.jpg

Primeros pasos en La Florida

Comenzó una búsqueda frenética, el aviso a los guardavidas, la voz de los encargados del balneario por los altoparlantes. Una desesperación que abarcó toda la zona. Por tierra y por agua, pese a que Bruno padecía una afección en el oído y solía usar tapones para sumergirse y esa jornada no los había llevado.

Las primeras acciones se dieron en una Rosario aturdida porque ese día se jugó el clásico de Newell´s y Central. Luego vinieron las pesquisas y hasta las excavaciones en la arena ordenadas por el juez correccional Edgardo Bistoletti. Pistas y más pistas que hoy, a 28 años, siguen sin dar resultados. En estas casi tres décadas se investigó a los propios padres, se los sospechó de lazos con narcotráfico, con parientes que pudiesen haberlo llevado a Paraguay, y múltiples llamados de pistas falsas que dijeron haberlo visto en diversos puntos del país.

La de Bruno es la desaparición más antigua y difundida en la historia de la ciudad. Un misterio que aún hoy deja en el plano de las hipótesis múltiples opciones pero ninguna certeza. Sin embargo, desde hace seis años su causa se reactivó desde el archivo. Fue cuando en 2019 el fiscal David Carizza, de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos del MPA, reanudó su búsqueda.

Prefectura lo buscó en el río, mientras su familia recorrió cada rincón de la ciudad de manera desesperada con la ayuda de vecinos de Las Rosas y no hubo caso. Pasaron los años y un reguero de pistas falsas y expectativas que se fueron consumiendo. Hace un lustro, el Ministerio de Seguridad de la Nación había ofrecido 1,5 millón de pesos para quien diera pistas de su localización. Hoy el Programa Nacional de Recompensas ofrece 5 millones con las imágenes de su rostro "actualizadas" a un adulto de mediana edad, a través de un software de animación computarizada.

Recordatorio por Bruno a 28 años

Ahora, la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe recordó su caso como el que impulsó la creación del Registro Provincial de Información de Niños, Niñas y Adolescentes Desaparecidos en 2006 (Ley 12.545), "que ha permitido la intervención y abordaje de miles de búsquedas en la provincia", indicó un posteo en redes sociales para agregar: "Cada aniversario reaviva el pedido de justicia, renovando el compromiso por mejorar el sistema. A 28 años de su ausencia, la historia de Bruno sigue doliendo y recordándonos que el paso del tiempo no borra la necesidad de verdad y justicia.

En la página de la Organización Missing Children Argentina su imagen es parte de los 45 "que ya son mayores y siguen buscados".

Entrevista

Tres años atrás, La Capital publicó una entrevista a Marisa Olguín, la madre de Bruno, quien no cesa su búsqueda. "Era un chico muy inteligente, curioso, vivaz, por eso dudo que pudiera haber salido solo del balneario por alguna cuestión", había afirmado desde su casa en Las Rosas. Su madre lo sueña de "grande" y añade: "Viendo historias de gente que se reencuentra después de años me ayuda a no bajar los brazos y nunca perder las esperanzas, resignarse jamás, eso no es posible".

A 28 años se replica lo dicho por su madre. "Fue tremendo porque hicimos la denuncia antes de las 14 y no tuvimos ayuda ni respuestas de las autoridades hasta la noche; Prefectura lo buscó en el agua, pero es imposible que se haya ahogado porque ese día no quiso ni estar en el agua porque no le gustaba y le parecía que estaba sucia", asegura y reafirma: "Solo lo buscó Prefectura y descartó que pudiera haberse ahogado".

También recuerda que en un primer momento pensaron que alguien se lo había llevado. "Al pasar las horas y no encontrarlo la desesperación fue terrible. Al segundo día, fueron de Las Rosas a Rosario para ayudar a buscarlo y recorrimos barrio por barrio. Es por eso que pienso que después de muchos años buscar a un niño por una foto no es suficiente, porque quien busca no sabe cómo actuaría esa persona, qué haría, cuáles son sus gustos, su personalidad... por eso es tan difícil".

Durante todos estos años, los padres de Bruno Gentiletti han viajado desde San Justo (Santa Fe) hasta Mendoza, han recibido pistas presuntamente falsas de Europa y hasta la propia mamá contó que la Justicia la tomó por "loca" ante posibles hipótesis presentadas a lo largo del derrotero de búsqueda.