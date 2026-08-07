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Valentina Godfrid y Sofía Elliot: el amor y la maternidad que visibilizan luchas

Las actrices y productoras estuvieron en "Más Cerca", con Florencia O'Keeffe. En una charla profunda, hablaron sin vueltas de su particular historia

7 de agosto 2026 · 19:43hs
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Valentina Godfrid y Sofía Elliot: el amor y la maternidad que visibilizan luchas

El programa de La Capital+ "Más Cerca", conducido por Florencia O'Keeffe, recibió a las actrices e influencers Valentina Godfrid y Sofía Elliot. Godfrid, que nació y vivió muchos años en Rosario, expresó su profundo vínculo con la ciudad, a la que llama "la nación rosarina". "La historia, la gente, la cultura, el pensamiento" son para ella elementos que la identifican, a pesar de haberse ido de chica. Habló del inmenso afecto por su familia y amigos. Sofía Elliot, por su parte, rememoró su primera visita a Rosario como pareja de Valentina y describió un recibimiento familiar lleno de amor durante un Año Nuevo.

La pareja conversó sobre las dificultades que enfrentaron al inicio de su relación hace once años, un momento con poca visibilidad para parejas del mismo sexo. "Era disruptivo más para mí que para mi entorno", afirmó Godfrid, quien sentía "mucha tristeza" antes de que Sofía apareciera en su vida, lo que "todo se puso en su lugar". Motivadas por la experiencia, decidieron crear un canal de YouTube, que cumplió 10 años, con el objetivo de "que alguien no pase lo que pasamos nosotras". Querían mostrar "una pareja de dos mujeres que estaban juntas y estaba todo bien", transmitiendo un mensaje "con amor, con alegría, con entusiasmo" y acompañando a familias que necesitaban comprender y aceptar.

Desafíos laborales y la maternidad prematura

Sofía Elliot compartió el difícil proceso de "salir de tres closets" —amigos, familia y trabajo— y la polémica en torno a la frase. "Nadie debería salir de ningún clóset, simplemente es la vida que uno siente", precisó, aunque reconoció que sigue siendo una expresión utilizada por quienes aún ocultan su identidad. En el ámbito laboral, un productor le advirtió que no revelara ser lesbiana para no perder oportunidades. "Los hombres productores tenían que entender que yo estaba para los dos lados, disponible para los dos lados", sostuvo. Este mandato la llevó a sentirse "tapada y muy triste". A pesar de los obstáculos, ambas se comprometieron y casaron en 2017, con un pedido de mano simultáneo en febrero de 2016, que culminó en un emotivo matrimonio un 17 de noviembre, coincidencia que luego descubrirían era el Día Mundial del Prematuro, presagio de lo que vivirían con su hijo.

El camino hacia la maternidad fue de "destiempo". Inicialmente, Valentina Godfrid no quería hijos, mientras que Sofía Elliot sí. La pandemia fue un punto de inflexión. El embarazo de Sofía no fue "mágico". Tuvo que soportar inyecciones y una diabetes gestacional no detectada a tiempo. Fue Valentina quien impulsó un cambio de obstetra y la situación mejoró. Pero la bolsa se rompió de todo modos en la semana 26, durante el cumpleaños de Valentina, lo que llevó a Sofi a una internación y al nacimiento anticipado de Milo por cesárea de emergencia un 22 de febrero.

Los cien días en la NEO transformaron a la pareja y a Sofía, quien necesitó apoyo psiquiátrico, destacando el "privilegio" de la salud mental. De esta experiencia nació Proyecto Milo, una iniciativa que dona gorros para prematuros extremos en situación de vulnerabilidad por cada prenda vendida.

Mostrar, para cambiar vidas

La pareja continúa eligiendo la visibilidad, no como "exposición" sino como una forma de mostrar su vida y cambiar otras. "La visibilidad cambia vidas", sentenció Valentina, citando a las personas que les agradecen por vivir su libertad o entender a sus hijas. Abordan en redes las preguntas de Milo sobre su falta de papá, explicándole que "todas las familias son válidas" y que "la familia es el amor, la contención".

Ambas se refirieron a la falta de diversidad en los contenidos infantiles, que refuerzan el modelo hegemónico. Sobre los comentarios negativos que suelen recibir, Godfrid señaló que "si alguien tiene la necesidad de venir a comentar en una familia que no es la propia, tiene una falencia importante", y busca desarticular con respeto.

Con el evento "Todas las Madres", buscan dar herramientas y espacios de empoderamiento a mujeres, rompiendo esquemas y promoviendo "maternidades más modernas".

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