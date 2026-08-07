El Gigante recibió a Ángel Di María con una bandera que lo emocionó

En la previa de Central y Aldosivi los hinchas desplegaron un enorme trapo que conmovió a Di María

Central juega ante Aldosivi en el Gigante de Arroyito, por la cuarta fecha del torneo Clausura, y en la previa se desplegó una gran bandera en la platea del río Paraná con varias imágenes de Ángel Di María , luciendo la camiseta de Central y también besando la copa del mundo. Un gesto de los hinchas que emocionó al capitán auriazul.

Cuando los equipos formaban en el centro del campo, se abrió un enorme trapo con varias imágenes de Di María en distintos momentos en Central y también con el crack auriazul junto a la copa del mundo que obtuvo en la coronación de Qatar 2022 con la selección argentina.

Un gesto de los hinchas y el club que generó una profunda emoción en Fideo, que incluso llegó a humedecer sus ojos mientras observaba este homenaje que le regalaron los hinchas.

¡EMOCIÓN DE FIDEO DI MARÍA! El Campeón del Mundo no pudo contener las lágrimas tras ver la bandera y ser ovacionado en el Gigante de Arroyito. pic.twitter.com/xz5O9jXG8E

EL RECIBIMIENTO DE ARROYITO PARA DI MARÍA Los hinchas de Rosario Central desplegaron una bandera dedicada para el Fideo Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E #LPFxTNTSports pic.twitter.com/37lJzOWUIK

El romance de los hinchas y Di María

Fue otra muestra de afecto hacia uno de los máximos ídolos de la historia canalla, que volvió tras ser campeón del mundo y ahora tiene la ilusión de poder llegar lo más lejos posible con Central en la Copa Libertadores, donde el próximo jueves jugará el partido de ida por los octavos de final del máximo certamen continental.

¡LOS HINCHAS DE CENTRAL Y UN IMPRESIONANTE TELÓN PARA ÁNGEL DI MARÍA EN EL GIGANTE DE ARROYITO! pic.twitter.com/aZZWcayW5O — SportsCenter (@SC_ESPN) August 7, 2026

Lo cierto es que desde el retorno de Di María el romance con los hinchas creció cada vez más, con gol incluido en un clásico y un título ganado en el torneo anual 2025.