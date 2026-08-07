El ex-Central que sigue su "viaje" por Europa: Facundo Buonanotte se mudó a otra liga

El futbolista nacido en Pérez pertenece al Brighton inglés y viene de jugar a préstamo en el Leeds United

Facundo Buonanotte, jugando para el Brighton. El ex-Central pertenece al club inglés pero se fue a préstamo al Elche de España.

Facundo Buonanotte volvió a cambiar de club. El chico que nació en Pérez y se formó futbolísticamente en Central pertenece al Brighton de Inglaterra, aunque acaba de ser cedido a préstamo por un año al Elche de España.

Buonanotte fue transferido por Central al Brighton en 2023. El volante ofensivo jugó una temporada en ese club, pero luego fue cedido a préstamo a distintos clubes.

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En la temporada 2024/25 jugó en Leicester City, y en la siguiente tuvo un breve paso por el Chelsea y luego por el Leeds United.

Good luck to Facundo Buonanotte, who has joined La Liga side Elche CF on a season-long loan. — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) August 7, 2026

Qué dijo el Elche sobre Facundo Buonanotte

En algún momento del mercado de pases de invierno se especuló con la posibilidad de que Central fuera a buscarlo a préstamo para la Copa Libertadores. Sin embargo, el jugador seguirá en Europa, ahora en la Liga de los campeones del mundo.

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"Es un jugador que se destaca por su calidad técnica, visión de juego, desequilibrio en el uno contra uno y facilidad para crear situaciones de gol", dijo el Elche al comunicar la contratación del chico de Pérez, de 21 años. Y añadió: "Sus cualidades aportarán calidad y dinamismo al ataque del equipo".