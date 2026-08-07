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Thiago Medina fue imputado por abuso sexual tras la denuncia de su prima

El ex participante de Gran Hermano quedó imputado por abuso sexual con acceso carnal. La denunciante afirmó que el hecho ocurrió cuando tenía 12 años

7 de agosto 2026 · 19:54hs
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Thiago Medina fue denunciado por abuso sexual por su prima

Thiago Medina fue denunciado por abuso sexual por su prima, por un hecho que habría ocurrido cuando ella tenía 13 años

El ex participante de Gran Hermano, Thiago Medina, fue imputado formalmente por el delito de abuso sexual con acceso carnal en el marco de la causa iniciada tras la denuncia presentada por su prima, Lara Ledesma, quien aseguró que el presunto abuso ocurrió cuando ella tenía 12 años.

La causa tomó impulso en los últimos días luego de que la joven hiciera pública su denuncia. Según trascendió, la investigación continuará ahora con la realización de pericias psicológicas tanto a la denunciante como al imputado, una instancia que será central para el avance del expediente debido al tiempo transcurrido desde los hechos denunciados.

La representación legal de la denunciante está a cargo del abogado Rodolfo Baqué.

La denuncia

De acuerdo con el testimonio de Lara Ledesma, el episodio ocurrió hace aproximadamente siete años, cuando Thiago Medina solía quedarse a dormir en su casa por ser familiar directo.

"Thiago se quedaba a dormir en mi casa porque es mi primo. Él estaba con mi hermano, jugaba al Free Fire y yo me encontraba en la pieza mirando televisión, cuando vino a acostarse conmigo. Ahí empezó todo", relató la joven.

>> Leer más: La prima de Thiago Medina, ex "Gran Hermano", lo denunció por abuso sexual

Además, sostuvo que tiempo después Medina se presentó en su vivienda junto a su padre y aseguró que ella quería mantener una relación con él, algo que rechazó de plano.

"¿Cómo voy a querer estar yo con mi primo?", expresó.

La defensa de Thiago Medina

Tras hacerse pública la acusación, el ex participante del reality negó los hechos de manera categórica a través de sus redes sociales.

En ese mensaje aseguró que se ponía "a total disposición de la Justicia para que la verdad salga a la luz" y sostuvo que la denuncia tenía como objetivo "ensuciar" su imagen.

En declaraciones difundidas previamente por una periodista, también afirmó: "Esta piba es la tercera o cuarta vez que me jode con eso. Sé que no hice nada. Me parece una falta de respeto que quieran ensuciar a la gente así".

Cómo seguirá la investigación

Debido a que los hechos denunciados habrían ocurrido hace siete años y la denunciante actualmente tiene 19 años, la investigación no podrá apoyarse en pericias físicas.

Por ese motivo, la causa avanzará principalmente con los testimonios del entorno familiar, la declaración de la denunciante y los informes de las pericias psicológicas que serán realizadas a ambas partes.

La imputación formal constituye un paso procesal dentro de la investigación y no implica, por sí misma, una declaración de culpabilidad. Será la Justicia la que determine, con el avance de la causa y la producción de pruebas, si corresponde elevar el expediente a juicio.

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