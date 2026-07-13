Osvaldo Laport: su distanciamiento con Suar y la decadencia de la televisión argentina

Osvaldo Laport , el reconocido actor que ha acompañado a varias generaciones a través de la pantalla, profundizó sobre su exitosa incursión en el teatro musical durante una entrevista en "Lo Resolví Pensando", el programa que conduce Guido Záffora . Con 200.000 espectadores en "La Sirenita" y actualmente en "Billy Elliot", el artista compartió su filosofía de vida: "Siempre trato de romper estructuras y que la vida me sorprenda todo el tiempo". Su compromiso con ACNUR y su labor con jóvenes refugiados en proyectos como "El Principito Sinfónico" también forman parte de su "patrimonio de vida".

Su camino en el género comenzó hace años con "Camila Gorman, versión musical" y se consolidó con "El Padre de Siddhartha" junto a Flavio Mendoza . A pesar de su vasta experiencia, Laport confesó que el teatro musical, por su complejidad que integra canto, baile y actuación, representa un desafío considerable. Recordó los primeros ensayos, incluso en los estudios de Canal 9: "las piernas me temblaban" y que tanto él como el director Rubén Schumacher eran "vírgenes" en el género. Para Laport, estos roles atípicos le permiten "romper con prejuicios o temores".

Su trayectoria en la televisión y vínculos personales

Con tres décadas de televisión, Osvaldo Laport transitó de las telenovelas "localistas y humildes" de los 80 a las grandes producciones con capitales extranjeros de los 90. Rememoró personajes emblemáticos como Catriel en "Más Allá del Horizonte", donde usó el famoso taparrabos, o su rol como boxeador en "Campeones". Explicó que siempre fue convocado para personajes "raros" o "atípicos" y citó una conversación con Omar Romay y Silvio Berlusconi en Milán, donde Romay le dijo: "lo que sucede, Oba, es que tú eres un actor que te tiras a la pileta, o a la piscina, con agua o sin agua y nadas". Esta audacia, según el actor, también se aplica a su incursión en la comedia musical.

Respecto a sus vínculos laborales, Laport destacó la "química" y el "amor" con Solita Silveyra, con quien compartió éxitos como "Campeones" y la icónica frase "Necesito, necesito hacerte el amor", que hoy es un meme y lo mantiene "vigente". Sin embargo, reveló que en la obra "La Fuerza del Cariño", Solita "no estaba feliz", una situación que generó un distanciamiento: "me molesté con ella", sostuvo, aunque espera un futuro abrazo. También se refirió a Adrián Suar, con quien hizo numerosos éxitos como "Las estrellas", y expresó que se merecen "una charla juntos" y "un vino" para resolver "un silencio" en su relación. Crítico con la "decadencia" de la televisión, Laport afirmó que se debe a la "subestimación al público" y a la falta de respeto, donde "el público se da cuenta".

El actor también compartió el orgullo por su hija Jazmín Laport, a quien describió como una "trabajadora del arte", "humilde, honesta, auténtica, verdadera y bella", y con quien comparte "charlas", "planes" y "opiniones". Actualmente, Jazmín y su pareja Boro Bax están produciendo su primer trabajo discográfico. En el ámbito profesional, Laport defendió férreamente a los niños actores de "Billy Elliot" de un crítico de Clarín que, según él, intentó "voltear el espectáculo" con comentarios desafortunados sobre "masculinidades". El artista enfatizó que "la vida tiene un solo objetivo, que es acompañarnos y compartirla" en paz, rechazando intereses creados que generen conflictos.